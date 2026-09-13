₹4 लाख वाली चांदी ₹2.30 लाख के करीब क्यों पहुंची? कीमत गिरने के बावजूद खरीदार क्यों हैं गायब, चौंका देगी वजह

Why Chandi Buyers Staying Away After Price Fall: जिस चांदी ने इस साल 4 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर देखा था, वह अब 2.30 लाख रुपये के करीब आ गई है. करीब 40 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के बावजूद खरीदार बाजार से दूरी बना रहे हैं. इसकी वजह सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि मांग और स्टॉक का दबाव है.

4 लाख से 2.30 लाख पर आई चांदी, इतनी बड़ी गिरावट

40 फीसदी से ज्यादा टूटी चांदी, निवेशकों को भारी झटका

2,000 टन चांदी आने से बढ़ सकता है बाजार का दबाव

सस्ती चांदी भी नहीं खरीद रहे लोग, आखिर क्यों?

बिक्री धीमी, स्टॉक बढ़ा, डीलरों की बढ़ी टेंशन

How did silver drop from 4 lakh to 2.30 lakh? चांदी के भाव में इस साल जो तेजी आई थी, उसका अब बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में चांदी की कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई थी. इसके बाद कीमत में 40 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई और सितंबर की शुरुआत में मुंबई के हाजिर बाजार में भाव करीब 2.35 लाख रुपये प्रति किलो रह गया.

11 सितंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी चांदी में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इकनॉमिक टाइम्स के आंकड़ों के मुताबिक 4 दिसंबर वाला चांदी वायदा करीब 2,33,856 रुपये प्रति किलो पर था, जबकि दिन में इसका निचला स्तर 2,30,270 रुपये रहा. 11 सितंबर के शुरुआती कारोबार में चांदी करीब 2,30,549 रुपये प्रति किलो तक भी आई थी.

यानी बाजार में सिर्फ हल्की करेक्शन नहीं हुई है. ऊंचे स्तर से चांदी काफी नीचे आ चुकी है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट भी खरीदारों को बड़े पैमाने पर बाजार में वापस नहीं ला पाई है.

भाव सस्ता हुआ फिर भी खरीदार क्यों नहीं लौटे?

सामान्य तौर पर किसी कमोडिटी की कीमत तेजी से गिरती है तो खरीदार कम भाव का फायदा उठाने के लिए बाजार में आते हैं. चांदी के मामले में अभी तस्वीर कुछ अलग है.

इकनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि निवेश की मांग कमजोर पड़ने से रिफाइनर और बुलियन डीलरों के पास स्टॉक बढ़ रहा है. पहले ऊंचे भाव पर चांदी खरीद चुके निवेशक भारी नुकसान की स्थिति में हैं. ऐसे में नए खरीदार भी जल्दबाजी करने के बजाय इंतजार कर रहे हैं.

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि यहां एक अहम मनोवैज्ञानिक असर भी है. जिस निवेशक ने 3 लाख या उससे ज्यादा के भाव पर चांदी खरीदी है, उसके लिए 2.30 लाख का भाव सस्ता दिखने के बजाय यह सवाल खड़ा करता है कि कहीं कीमत और नीचे तो नहीं जाएगी. यानी गिरता भाव हमेशा खरीदारी की गारंटी नहीं होता.

2,000 टन चांदी की आवक ने बढ़ाई चिंता

चांदी बाजार की सबसे अहम चिंताओं में से एक सिर्फ कमजोर मांग नहीं है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय डीलरों ने करीब 2,000 टन चांदी के ऑर्डर पहले ही कर रखे हैं और इसकी आवक होने वाली है. अगर मांग इसी तरह कमजोर रही तो बाजार में बिना बिके स्टॉक का दबाव बढ़ सकता है.

यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा छिपा हुआ पहलू है. कीमत कम होने के बावजूद अगर खरीदार नहीं बढ़ते और दूसरी तरफ पहले से ऑर्डर की गई चांदी बाजार में आती रहती है, तो डीलरों और रिफाइनरों पर स्टॉक रखने का दबाव बढ़ सकता है.

खरीदार के लिए इसका मतलब क्या है?

अगर आप चांदी गहने, सिक्के या निवेश के लिए खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ यह देखकर फैसला करना ठीक नहीं होगा कि चांदी 4 लाख से घटकर 2.30 लाख रुपये के आसपास आ गई है. 11 सितंबर को लिवमिंट के आंकड़ों में भारत में चांदी का भाव करीब 2,33,528 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया था. यानी मौजूदा कीमत जनवरी के 4 लाख रुपये से काफी नीचे है.

देव बताते हैं कि लेकिन खुदरा खरीदार को यह भी समझना होगा कि बाजार का भाव और दुकान पर मिलने वाली अंतिम कीमत एक जैसी नहीं होती. गहनों में मेकिंग चार्ज, टैक्स और दूसरे शुल्क जुड़ सकते हैं. इसलिए निवेश और इस्तेमाल के लिए खरीदारी का हिसाब अलग-अलग रखना जरूरी है. अगर जरूरत शादी, पूजा या घरेलू इस्तेमाल की है तो पूरी खरीदारी एक ही दिन करने के बजाय चरणों में खरीदना जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकता है. वहीं केवल भाव गिरने की उम्मीद में बड़ी रकम लगाना अलग जोखिम पैदा कर सकता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल भी बना रही है दबाव

चांदी सिर्फ भारत की घरेलू मांग से नहीं चलती. डॉलर, अमेरिकी ब्याज दरों की उम्मीद, वैश्विक आर्थिक आंकड़े और औद्योगिक मांग इसके भाव को प्रभावित करते हैं. रॉयटर्स की सितंबर की तकनीकी रिपोर्ट में बताया गया कि चांदी में इस साल भारी उतार-चढ़ाव रहा है और बार-बार की असफल तेजी के कारण बाजार की धारणा कमजोर बनी हुई है. रिपोर्ट में 62.54 डॉलर और 56.54 डॉलर के आसपास के अंतरराष्ट्रीय स्तरों को अहम सपोर्ट क्षेत्र बताया गया है. इसका सीधा मतलब भारतीय खरीदार के लिए यह है कि सिर्फ घरेलू त्योहारी मांग देखकर चांदी का अगला भाव तय नहीं किया जा सकता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी बनी रही तो घरेलू कीमतों पर भी दबाव आ सकता है.

क्या 2.30 लाख चांदी का सबसे निचला भाव है?

देव के अनुसार अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2.30 लाख रुपये प्रति किलो चांदी का आखिरी निचला स्तर है. कीमत में इतनी बड़ी गिरावट के बाद उछाल आ सकता है, लेकिन इसके लिए खरीदारी की वापसी, वैश्विक बाजार में मजबूती और निवेश मांग में सुधार जैसे संकेत जरूरी होंगे. दूसरी तरफ अगर 2,000 टन की संभावित आवक के बीच मांग कमजोर रहती है तो बाजार में स्टॉक का दबाव बना रह सकता है. ऐसे माहौल में छोटी अवधि में चांदी बेहद अस्थिर रह सकती है. यही वजह है कि मौजूदा कीमत को देखकर इसे सीधे सस्ता या महंगा घोषित करना सही नहीं होगा. कीमत जरूर पहले के मुकाबले काफी कम है, लेकिन गिरावट अपने आप में खरीदारी का संकेत नहीं है.

चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक

इस समय चांदी का बाजार एक अजीब स्थिति में है. भाव बहुत ऊंचे स्तर से टूट चुका है, लेकिन खरीदारों का भरोसा उसी अनुपात में वापस नहीं आया है. पुराने निवेशकों को नुकसान का डर है, डीलरों को बढ़ते स्टॉक की चिंता है और नए खरीदार आगे की गिरावट का इंतजार कर रहे हैं.

आम खरीदार के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि 4 लाख से 2.30 लाख रुपये की गिरावट देखकर केवल सस्ता समझकर खरीदारी न करें. अगर चांदी की जरूरत है तो अपनी जरूरत, खरीद की अवधि और बजट के हिसाब से फैसला करें. निवेश के मामले में एकमुश्त बड़ी खरीदारी के बजाय जोखिम को समझना ज्यादा जरूरी है.

चांदी की अगली बड़ी कहानी अब सिर्फ भाव की नहीं होगी. असली संकेत इस बात से मिलेगा कि 2,000 टन की संभावित आवक के सामने भारत में वास्तविक खरीदारी कितनी लौटती है. अगर मांग वापस आती है तो यही कम कीमत तेजी की नींव बन सकती है, लेकिन अगर खरीदार दूर रहे तो मौजूदा गिरावट लंबी भी खिंच सकती है.

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