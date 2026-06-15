FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Iran-US Deal: ईरान-अमेरिका के नए समीकरण का भारत पर असर: पेट्रोल से लेकर सोने तक क्या बदल सकता है?

ईरान-अमेरिका डील सफल हुई तो क्या होगा? पेट्रोल, गोल्ड और शेयर बाजार पर पड़ सकता है बड़ा असर

ईरान-अमेरिका की डील से खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, लेकिन शिपिंग सामान्य होने में लग सकता है कई महीनों का समय, जानिए क्या है वजह

ईरान-अमेरिका की डील से खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, लेकिन शिपिंग सामान्य होने में लग सकता है कई महीनों का समय, जानिए क्या है वजह

सोना 15 हजार रुपये प्रति ग्राम के करीब क्यों पहुंचा? 15 जून के ताजा रेट के साथ समझिए आपकी जेब पर इसका असर

सोना 15 हजार रुपये प्रति ग्राम के करीब क्यों पहुंचा? 15 जून के ताजा रेट के साथ समझिए आपकी जेब पर इसका असर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

Homeबिजनेस

बिजनेस

सोना 15 हजार रुपये प्रति ग्राम के करीब क्यों पहुंचा? 15 जून के ताजा रेट के साथ समझिए आपकी जेब पर इसका असर

Gold become expensive; what should buyers do now? सोना 15 हजार रुपये प्रति ग्राम के करीब पहुंचने से आम खरीदारों की चिंता बढ़ गई है. शादी, निवेश और बचत की योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. जानिए 15 जून 2026 के ताजा रेट, तेजी की बड़ी वजहें और आपकी जेब पर इसका क्या मतलब है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 15, 2026, 08:45 AM IST

सोना 15 हजार रुपये प्रति ग्राम के करीब क्यों पहुंचा? 15 जून के ताजा रेट के साथ समझिए आपकी जेब पर इसका असर

 आखिर सोने की कीमतें बढ़ने की वजह क्या है? (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

* सोना रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब
* चांदी में भी मजबूती
* शहरों के हिसाब से अंतर
* वैश्विक संकेतों का असर
* खरीदारों को सतर्क रहना चाहिए

अगर आप शादी, निवेश या भविष्य की बचत के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 15 जून 2026 के ताजा भाव आपको चौंका सकते हैं. देश के कई प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 15 हजार रुपये प्रति ग्राम के आसपास पहुंच गई है, जबकि चांदी भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कीमतें बढ़ क्यों रही हैं और इसका असर आम खरीदार पर क्या पड़ेगा?

आज क्या है सोने-चांदी का भाव

उपलब्ध बाजार आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोना कई शहरों में लगभग 14,900 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 13,600 रुपये प्रति ग्राम से ऊपर बनी हुई है. चेन्नई में दरें अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में अधिक दर्ज की गई हैं. चांदी भी लगभग 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.

दिल्ली में सोने की कीमतें:

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 14,9232 रुपये प्रति ग्राम है.
दिल्ली में 22 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 13,679 रुपये प्रति ग्राम है.   

मुंबई में सोने की कीमतें: 

मुंबई में 24 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 14,907 रुपये प्रति ग्राम है. 
मुंबई में 22 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 13,664 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता में सोने की कीमतें: 

कोलकाता में 24 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 14,907 रुपये प्रति ग्राम है. 
कोलकाता में 22 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 13,664 रुपये प्रति ग्राम है. 

चेन्नई में सोने की कीमतें: 

चेन्नई में 24 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 15,119 रुपये प्रति ग्राम है. 
चेन्नई में 22 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 13,859 रुपये प्रति ग्राम है     

 आखिर सोने की कीमतें बढ़ने की वजह क्या है

15 जून 2026 को चांदी की कीमतें:

आज की तारीख में भारत में चांदी की कीमत लगभग 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि सिल्वर 925 (जिसे स्टर्लिंग सिल्वर भी कहा जाता है) की कीमत 2,50,100 रुपये प्रति किलोग्राम है. चांदी, हालांकि आमतौर पर सोने से सस्ती होती है, निवेश और आभूषण दोनों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सोने की तुलना में चांदी के आभूषण अधिक प्रचलित हैं. सोने की तरह, चांदी की कीमतें भी वैश्विक बाजारों से प्रभावित होती हैं, और औद्योगिक मांग कीमतों में उतार-चढ़ाव को काफी हद तक प्रभावित करती है.   

दिल्ली में चांदी की कीमत: 
दिल्ली में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2599 रुपये प्रति 10 ग्राम है.            

आज मुंबई में चांदी की कीमत: 
मुंबई में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2599 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में आज चांदी की कीमत: 
कोलकाता में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2599 रुपये प्रति 10 ग्राम है.            

चेन्नई में आज चांदी की कीमत: 
चेन्नई में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2699 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

अलग-अलग शहरों में कीमतें क्यों बदलती हैं?

बहुत से लोग मानते हैं कि पूरे देश में सोने का भाव एक जैसा होता है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है. स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत, ज्वेलर्स का प्रीमियम, मांग और क्षेत्रीय बाजार की स्थिति के कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.

 आखिर सोने की कीमतें बढ़ने की वजह क्या है?

सोने के दाम केवल घरेलू बाजार से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार, अमेरिकी डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, महंगाई और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कई कारक कीमतों को प्रभावित करते हैं. जब निवेशक जोखिम से बचना चाहते हैं, तब वे अक्सर सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ सकती है.

 चांदी क्यों बनी हुई है चर्चा में?

चांदी केवल आभूषण की धातु नहीं है. इसका इस्तेमाल सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरणों और कई औद्योगिक क्षेत्रों में होता है. औद्योगिक मांग बढ़ने पर इसकी कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है. यही कारण है कि कई निवेशक सोने के साथ चांदी पर भी नजर बनाए रखते हैं.

 आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

  1. त्योहारी और शादी के मौसम की तैयारी करने वाले परिवारों के लिए खरीदारी की लागत बढ़ सकती है.
  2. निवेशकों को ऊंचे दाम पर खरीदने से पहले बाजार की दिशा समझने की जरूरत है.
  3. ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए शुद्धता और मेकिंग चार्ज पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं.
  4. सोना और चांदी महंगाई के दौर में संपत्ति संरक्षण के विकल्प के रूप में चर्चा में रहते हैं.
  5. कीमतों में छोटे बदलाव भी बड़े निवेश पर हजारों रुपये का अंतर पैदा कर सकते हैं.

 आम आदमी पर बढ़ती कीमतों का क्या होगा असर?

यदि आप आभूषण खरीदने जा रहे हैं, तो कुल बिल केवल सोने के भाव से नहीं बल्कि मेकिंग चार्ज और टैक्स से भी प्रभावित होगा. ऊंची कीमतों के कारण लोग हल्के वजन के गहने चुन सकते हैं या खरीदारी टाल सकते हैं. निवेश के नजरिए से भी एकमुश्त खरीद के बजाय चरणबद्ध निवेश पर विचार किया जा सकता है ताकि मूल्य अस्थिरता का जोखिम कुछ हद तक कम हो.

आगे क्या हो सकता है?

यदि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी रहती है या डॉलर और अंतरराष्ट्रीय बुलियन कीमतों में तेजी आती है, तो घरेलू बाजार में भी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. दूसरी ओर, यदि वैश्विक परिस्थितियां स्थिर होती हैं और मांग कमजोर पड़ती है, तो कीमतों में नरमी भी देखने को मिल सकती है. इसलिए दैनिक दरों पर नजर रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

व्यावहारिक उदाहरण से इसे समझिए

मान लीजिए कोई परिवार 100 ग्राम सोना खरीदने की योजना बना रहा है. प्रति ग्राम कीमत में केवल 100 रुपये का अंतर भी कुल खरीद पर 10,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च करा सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले ताजा रेट और अतिरिक्त शुल्क समझना जरूरी है.

बढ़ते दामों के बीच आपको क्या करना चाहिए?

* खरीदारी से पहले उसी दिन का रेट जरूर जांचें.
* केवल हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदें.
* मेकिंग चार्ज और टैक्स की अलग से जानकारी लें.
* निवेश और आभूषण खरीदने के उद्देश्य को अलग रखें.
* जल्दबाजी में ऊंचे दाम पर बड़ा निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य पर विचार करें.

 FAQ

 1. 24 कैरेट और 22 कैरेट में क्या अंतर है?

24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 कैरेट में मिश्र धातुएं मिलाई जाती हैं जिससे आभूषण अधिक टिकाऊ बनते हैं.

 2. क्या हर शहर में सोने की कीमत अलग होती है?

हां, स्थानीय कारकों के कारण मामूली अंतर संभव है.

 3. चांदी की कीमत किन चीजों से प्रभावित होती है?

वैश्विक बाजार, औद्योगिक मांग, निवेशकों की रुचि और मुद्रा विनिमय दर जैसे कारक प्रभाव डालते हैं.

 4. क्या अभी सोना खरीदना चाहिए?

यह व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य, बजट और निवेश अवधि पर निर्भर करता है. केवल कीमत देखकर निर्णय लेना उचित नहीं है.

 5. ज्वेलरी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

हॉलमार्क, बिल, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और रिटर्न पॉलिसी की जांच अवश्य करें.

सोने और चांदी की मौजूदा कीमतें केवल निवेशकों के लिए नहीं बल्कि आम परिवारों, शादी की तैयारी कर रहे लोगों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देती हैं. कीमतों में बदलाव के पीछे वैश्विक और घरेलू दोनों कारक काम करते हैं. इसलिए केवल बढ़ते या घटते भाव देखकर फैसला लेने के बजाय बाजार की पृष्ठभूमि, शुद्धता, अतिरिक्त शुल्क और अपने वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना अधिक समझदारी होगी.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 


 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी
Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री
Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement