चीन की स्मार्ट सब्सिडी चाल से मेक इन इंडिया पर क्यों मंडराया संकट? जानिए ड्रैगन की ये नीति भारत क्या डालेगी असर

China subsidy impact on make in india: चीन के उद्योगों को दी जा रही स्मार्ट सब्सिडी की नीति का सीधा असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ओईसीडी के मुताबिक, चीन की इस नीति से मेक इन इंडिया अभियान, स्थानीय उद्योगों, नौकरियों और घरेलू बाजारों पर संकट मंडरा रहा.

मेक इन इंडिया पर चाइना की आर्थिक नीति ने कैसे बढ़ाया दबाव?

भारतीय बाजार में अचानक से डंपिंग का डर क्यों बढ़ा?

सोलर-स्टील सेक्टर में असमानी मुकाबला होगा?

स्थानीय नौकरियों पर चीन की स्मार्ट सब्सिडी का क्या होगा असर?

सप्लाई चेन की निर्भरता क्यों बढ़ने लगी है?

दुनिया के तमाम बड़े और विकसित देश जब अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब चीन ने व्यापार के खेल में एक ऐसी चाल चल दी है जिसने केवल पश्चिमी देशों को ही नहीं, बल्कि भारत की विनिर्माण प्राथमिकताओं को भी गहरे धर्मसंकट में डाल दिया है. ग्लोबल ट्रेड और आर्थिक मोर्चे पर चीन एक ऐसी गुप्त रणनीति पर काम कर रहा है, जिसने केवल अमेरिका और यूरोपीय देशों को ही नहीं, बल्कि भारत की विनिर्माण प्राथमिकताओं को भी चिंता में डाल दिया है.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, चीन अब हर सेक्टर पर आंख मूंदकर सरकारी बजट जारी करने के बजाय केवल उन्हीं चुनिंदा रणनीतिक क्षेत्रों को सब्सिडी दे रहा है जो आने वाले दशक में पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्लेषणात्मक आंकड़ों का हवाला देते हुए फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने स्पष्ट किया है कि बीजिंग हर साल अपनी कुल जीडीपी का लगभग चार प्रतिशत हिस्सा इसी तरह की टारगेटेड सब्सिडी, सस्ते कर्ज और टैक्स छूट के रूप में खर्च कर रहा है. इस नीति का सीधा असर भारत के मेक इन इंडिया पहल और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है.

मेक इन इंडिया के सामने खड़ी हुई नई दीवार

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि चीन की इस नई स्मार्ट सब्सिडी नीति का सबसे सीधा और नकारात्मक प्रभाव भारत के मेक इन इंडिया अभियान पर पड़ रहा है. भारत में जहां कंपनियां बाजार की सामान्य दरों और व्यावसायिक शर्तों पर काम करती हैं, वहीं चीनी मैन्युफैक्चरर्स को उनकी सरकार की तरफ से भारी डायरेक्ट वित्तीय मदद मिलती है. ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के आंकड़ों के हवाले से फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रेखांकित किया है कि चीन की विनिर्माण कंपनियों को विदेशी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की तुलना में कई गुना ज्यादा सरकारी सहायता मिल रही है. इसके कारण भारतीय विनिर्माताओं के लिए लागत के स्तर पर चीन का मुकाबला करना एक कठिन चुनौती बन गया है.

भारतीय बाजार में डंपिंग और स्थानीय एमएसएमई पर बर्बादी का खतरा

जब चीन घरेलू उद्योगों को भारी बजट सपोर्ट देकर भारी मात्रा में सामान तैयार करता है, तो वहां अतिरिक्त उत्पादन जमा हो जाता है. इसके बाद चीनी कंपनियां भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में अपना सामान बेहद कम कीमतों पर डंप करना शुरू कर देती हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, इससे भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. जब घरेलू बाजारों में आयातित प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और खिलौने सस्ते दामों पर भर जाते हैं, तो भारत के छोटे कारखानों और स्थानीय कारीगरों का माल बिकना बंद हो जाता है, जिससे देश के छोटे कारोबारी आर्थिक संकट में घिर रहे हैं.

स्टील और ग्रीन टेक्नोलॉजी में चीन का एकतरफा कब्जा

चीन ने सब्सिडी के दम पर स्टील, केमिकल्स, बैटरी और सोलर पैनल जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों पर अपना दबदबा बना लिया है. बीते कुछ वर्षों में वैश्विक सोलर मॉड्यूल बाजार में चीन की हिस्सेदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़कर 90 प्रतिशत के पार पहुंच चुकी है. भारत जब अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हरित ऊर्जा और सोलर पावर को तेजी से अपना रहा है, तब भी इन सोलर पैनल्स के पार्ट्स के लिए भारतीय कंपनियों को चीन पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, यह स्थिति भारत को केवल एक खरीदार बनाकर रख सकती है, जबकि पूरी तकनीक और सप्लाई चेन का नियंत्रण चीन के पास रहेगा.

आम भारतीय की जेब और रोजगार पर इस रिपोर्ट का सीधा संदेश

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे इस सब्सिडी युद्ध का अंतिम असर किसी भी आम भारतीय नागरिक की दैनिक जिंदगी पर पड़ता है. जब भारतीय कारखाने चीन के सस्ते सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और अपनी उत्पादन क्षमता घटाते या इकाइयां बंद करते हैं, तो देश में नए रोजगार के अवसर खत्म होते हैं. यद्यपि शुरुआती तौर पर चीनी सामान मिलने से कुछ चीजें सस्ती लग सकती हैं, लेकिन अगर चीन पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर एकाधिकार कायम कर लेता है, तो भविष्य में वह मनचाही कीमतें तय करेगा, जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घर बनाने का सामान और गाड़ियाँ आने वाले समय में काफी महंगी हो सकती हैं.

भारत के मेक इन इंडिया के सामने खड़ी हुई कठिन चुनौती

चीन की इस नई रणनीति से सबसे बड़ा झटका भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लग रहा है. भारतीय कंपनियां बाजार की सामान्य लागत और ब्याज दरों पर काम करती हैं, जबकि चीनी मैन्युफैक्चरर्स को उनकी सरकार की तरफ से भारी डायरेक्ट ग्रांट, रियायती दर पर कर्ज और टैक्स ब्रेक मिलता है. ओईसीडी के आंकड़ों के मुताबिक, चीन की विनिर्माण कंपनियों को भारतीय कंपनियों की तुलना में कई मामलों में 500 प्रतिशत तक अधिक सरकारी सहायता मिल रही है. ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए चीनी सामान की उत्पादन लागत का मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिससे भारत की अपनी मैन्युफैक्चरिंग रफ्तार धीमी पड़ सकती है.

भारतीय बाजार में सस्ते माल की डंपिंग और एमएसएमई पर संकट

जब चीन अपने घरेलू उद्योगों को अरबों डॉलर की सहायता देकर अधिक उत्पादन करता है, तो वहां अतिरिक्त सामान का अंबार लग जाता है. इस स्थिति में चीनी कंपनियां भारत जैसे बड़े बाजारों में अपना माल बहुत कम दामों पर बेचने यानी डंप करने लगती हैं. इससे भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. जब भारतीय बाजारों में चीन से आयातित प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और खिलौने सस्ते दामों पर बिकते हैं, तो स्थानीय कारीगरों और छोटे कारखानों का सामान बिकना बंद हो जाता है, जिससे देश के छोटे व्यवसायी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं.

सोलर, स्टील और ग्रीन टेक्नोलॉजी में बढ़ता एकतरफा दबदबा

ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने बीते दो दशकों में सब्सिडी के दम पर स्टील, केमिकल्स, बैटरी और सोलर पैनल जैसे सेक्टरों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है. कभी वैश्विक सोलर मॉड्यूल बाजार में चीन की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी और सोलर पावर को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इन सोलर पैनल्स और पार्ट्स के लिए भारतीय कंपनियों को चीन पर निर्भर रहना पड़ता है. चीन की यह सब्सिडी नीति भारत को केवल एक उपभोक्ता बनाकर रख सकती है, जबकि तकनीक और निर्माण का पूरा नियंत्रण चीन के हाथ में चला जाएगा.

आम भारतीय नागरिक के रोजगार और दैनिक खर्च पर असर

इस वैश्विक सब्सिडी युद्ध का सीधा असर भारत के आम नागरिक के बजट और रोजगार पर पड़ता है. जब भारतीय कारखाने चीनी सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और अपनी इकाइयां बंद करते हैं, तो देश में विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा होना बंद हो जाती हैं और मौजूदा कर्मचारियों की छंटनी होने लगती है. दूसरी ओर, यद्यपि चीनी आयात के कारण अल्पकालिक रूप से कुछ सामान सस्ता लग सकता है, लेकिन अगर चीन पूरे सप्लाई चेन पर एकाधिकार जमा लेता है, तो भविष्य में वह अपनी मर्जी से कीमतें तय करेगा. इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, मकान निर्माण सामग्री और गाड़ियाँ आने वाले समय में काफी महंगी हो सकती हैं.

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