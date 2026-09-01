एक ही दिन सोने का अलग-अलग भाव क्यों? 1 सितंबर को खरीदारी से पहले जान लें गोल्ड-सिल्वर का ताजा रेट  

Gold-silver Rate: 1 सितंबर 2026 को सोने और चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग स्रोतों में कीमतों का अंतर खरीदारों के लिए अहम संकेत है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अन्य प्रमुख शहरों में आज के रेट और खरीदारी से जुड़ी जरूरी जानकारी यहां जानें.

सोना महंगा या सस्ता, सिर्फ एक रेट देखकर न लें फैसला, 1 सितंबर की कीमत ने खोल दिया बड़ा राज (फोटो एआई)

आज सोना 1.56 लाख के करीब

चांदी 2.59 लाख तक पहुंची

शहर बदलते ही रेट बदला

एक ही दिन में अलग रेट

खरीदने से पहले बिल जरूर देखें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि भाव ऊपर गया या नीचे. 1 सितंबर 2026 के रेट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग स्रोतों से मिलने वाली कीमतों में अंतर दिखाई दे रहा है. ऐसे में ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक के लिए सही रेट की पहचान करना खुद एक बड़ा सवाल बन गया है.

गुडरिटर्न्स के मुताबिक 1 सितंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 15,691 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,384 रुपये और 18 कैरेट 11,772 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में 24 कैरेट का भाव 15,676 रुपये, 22 कैरेट 14,369 रुपये और 18 कैरेट 11,757 रुपये प्रति ग्राम बताया गया है.

सोने का शहरवार रेट कितना है?

आज के प्रमुख शहरों के रेट पर नजर डालें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 15,691 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट 14,384 रुपये प्रति ग्राम है. मुंबई में 24 कैरेट 15,676 रुपये और 22 कैरेट 14,369 रुपये प्रति ग्राम है. चेन्नई में भी 24 कैरेट सोना 15,676 रुपये और 22 कैरेट 14,369 रुपये प्रति ग्राम है. कोलकाता और बेंगलुरु में भी यही रेट दर्ज किया गया है. हैदराबाद, केरल और पुणे में भी 24 कैरेट 15,676 रुपये और 22 कैरेट 14,369 रुपये प्रति ग्राम है.

अहमदाबाद और वडोदरा में रेट थोड़ा अलग है. यहां 24 कैरेट सोना 15,681 रुपये, 22 कैरेट 14,374 रुपये और 18 कैरेट 11,762 रुपये प्रति ग्राम है. आज की रेट लिस्ट को 10 ग्राम के हिसाब से देखें तो दिल्ली में 24 कैरेट करीब 1,56,910 रुपये और 22 कैरेट करीब 1,43,840 रुपये बैठता है. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में 24 कैरेट करीब 1,56,760 रुपये और 22 कैरेट करीब 1,43,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चांदी के भाव में भी दिख रहा है बड़ा अंतर

चांदी के मामले में आज सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है. गुडरिटर्न्स के मुताबिक 1 सितंबर को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, वडोदरा और अहमदाबाद में चांदी करीब 2,549 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 2,54,900 रुपये प्रति किलो है. चेन्नई, हैदराबाद और केरल में यह करीब 2,599 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 2,59,900 रुपये प्रति किलो बताई गई है.

लेकिन लाइवमिंट के आंकड़ों में दिल्ली की चांदी 2,335.50 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई की 2,337.84 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में यह 2,356.52 रुपये और कोलकाता में 2,354.18 रुपये प्रति 10 ग्राम बताई गई है.

यानी अलग स्रोतों में चांदी के भाव में काफी अंतर दिखाई दे रहा है. यही आज की खबर का सबसे अहम खरीददारी वाला एंगल है. ग्राहक को दुकान पर अंतिम बिल बनवाने से पहले यह जरूर पूछना चाहिए कि दुकानदार किस बेंचमार्क और किस समय का रेट इस्तेमाल कर रहा है.

सोने के भाव में क्यों आई नरमी?

सोने की कीमतों पर हाल में दबाव भी देखने को मिला है. अपस्टॉक्स की 1 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1,500 रुपये गिरकर 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई थी. रिपोर्ट में स्पॉट गोल्ड करीब 4,440 डॉलर प्रति औंस बताया गया. लगातार चौथे कारोबारी सत्र में घरेलू सोने में गिरावट दर्ज हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार सोने पर दबाव के पीछे मुनाफावसूली और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से सख्त रुख के संकेत प्रमुख वजहों में रहे. हाल की तेजी के बाद ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन कम करने का असर भी बाजार पर पड़ा.

1 सितंबर 2026 को प्रमुख शहरों में सोना-चांदी का भाव

सोना: 24 कैरेट, प्रति 10 ग्राम | चांदी: प्रति किलो शहर 24 कैरेट सोना / 10 ग्राम चांदी / किलो दिल्ली ₹1,56,910 ₹2,54,900 मुंबई ₹1,56,760 ₹2,54,900 चेन्नई ₹1,56,760 ₹2,59,900 कोलकाता ₹1,56,760 ₹2,54,900 बेंगलुरु ₹1,56,760 ₹2,54,900 हैदराबाद ₹1,56,760 ₹2,59,900 केरल ₹1,56,760 ₹2,59,900 पुणे ₹1,56,760 ₹2,54,900 अहमदाबाद ₹1,56,810 ₹2,54,900 वडोदरा ₹1,56,810 ₹2,54,900 स्रोत: गुडरिटर्न्स के 1 सितंबर 2026 के उपलब्ध शहरवार आंकड़े. रेट सांकेतिक हैं. वास्तविक खरीदारी में जीएसटी, मेकिंग चार्ज, शुद्धता और स्थानीय ज्वेलर के चार्ज के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है.

इसका मतलब आम खरीदार के लिए क्या है?

अगर शादी या किसी बड़े पारिवारिक कार्यक्रम के लिए सोना खरीदना है तो सिर्फ आज का भाव देखकर पूरी खरीदारी करने के बजाय कुल बजट को हिस्सों में बांटना समझदारी हो सकती है. खासकर तब जब बाजार में तेज उतार चढ़ाव हो रहा हो.

दूसरी अहम बात यह है कि 24 कैरेट और 22 कैरेट के भाव को एक जैसा नहीं समझना चाहिए. आभूषणों के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए ज्वेलरी खरीदते समय 22 कैरेट का भाव आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है. वहीं निवेश के लिए सोना खरीदने वाला ग्राहक शुद्धता, खरीदने का माध्यम, टैक्स और अन्य लागत को भी देखे. सिर्फ प्रति ग्राम कीमत कम दिखने से सौदा सस्ता हो, यह जरूरी नहीं है.

आईबीजेए के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं?

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए की 31 अगस्त 2026 की डेली बुलियन फिजिकल मार्केट रिपोर्ट में 28 अगस्त के उपलब्ध इंडिया स्पॉट रेट के आधार पर 999 प्योरिटी सोना 1,59,578 रुपये प्रति 10 ग्राम और 999 प्योरिटी चांदी 2,43,892 रुपये प्रति किलो बताई गई थी. ये आंकड़े जीएसटी के बिना हैं.

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. आईबीजेए का बुलियन बेंचमार्क, ऑनलाइन रिटेल रेट और ज्वेलर की दुकान का अंतिम भाव एक जैसा होना जरूरी नहीं है. मेकिंग चार्ज, जीएसटी और स्थानीय स्तर पर दूसरे खर्च जुड़ने के बाद ग्राहक का वास्तविक बिल इससे अलग हो सकता है.

सितंबर में खरीदारों को किस बात पर नजर रखनी चाहिए?

सितंबर की शुरुआत में सोने के भाव में ऊंचे स्तर के साथ अस्थिरता भी बनी हुई है. इसके अलावा आयात शुल्क में संभावित बदलाव की खबरें भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण हैं. अपस्टॉक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार सोने और चांदी पर आयात शुल्क में कटौती पर विचार कर रही है. अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो घरेलू कीमतों पर असर पड़ सकता है.

यही वजह है कि शादी, निवेश या त्योहार के लिए खरीदारी करने वालों के लिए सिर्फ आज का रेट जानना काफी नहीं है. रेट किस स्रोत से आया है, उसमें टैक्स शामिल है या नहीं और ज्वेलर का अंतिम बिल कितना बन रहा है, इन तीन चीजों को साथ देखकर ही फैसला करना चाहिए.

आज की खरीदारी का सबसे बड़ा सबक

1 सितंबर का सोना चांदी बाजार खरीदार को एक अहम सबक दे रहा है. सस्ता या महंगा तय करने से पहले रेट की तुलना करना जरूरी है. खासकर चांदी में अलग अलग स्रोतों के बीच दिख रहा अंतर बताता है कि ऑनलाइन दिखने वाली कीमत और दुकान पर मिलने वाला अंतिम भाव अलग हो सकता है.

अगर आज खरीदारी करनी है तो पहले 2 से 3 दुकानों से 22 कैरेट सोने का प्रति 10 ग्राम रेट पूछें, फिर मेकिंग चार्ज और जीएसटी जोड़कर अंतिम कीमत निकालें. इसी तरह चांदी में 999 प्योरिटी, प्रति किलो रेट और टैक्स की जानकारी लें. इससे सिर्फ रेट नहीं बल्कि आपकी जेब पर पड़ने वाली असली कीमत साफ होगी.

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