अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर क्यों लगाया प्रतिबंध? जानें कौन हैं ये फर्म, जो ईरानी कनेक्शन में फंसीं

US sanctions on 4 Indian firms: अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े होने के आरोप में चार भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है. सादाशिवा ओवरसीज पर 69 मिलियन डॉलर, जबकि दो कंपनियों पर करीब 25-25 मिलियन डॉलर के आयात का आरोप है.

अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया

ईरान के तेल कारोबार से जुड़ा है पूरा मामला

सादाशिवा पर 69 मिलियन डॉलर आयात आरोप

दो कंपनियों पर 25 मिलियन डॉलर आरोप

119 मिलियन डॉलर के कारोबार पर अमेरिकी कार्रवाई

अमेरिका ने ईरान से जुड़े कारोबार पर अब ऐसा शिकंजा कसा है, जिसकी आंच भारत की चार कंपनियों तक पहुंची है. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इन कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगा, बल्कि यह भी है कि इनपर कितने बड़े कारोबार का आरोप है और इसका आगे असर क्या हो सकता है.

अमेरिकी सरकार ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार से कथित संबंधों को लेकर चार भारत स्थित कंपनियों को प्रतिबंधित किया है. यह कार्रवाई अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान के लिए कमाई के रास्तों को रोकना बताया गया है.

चार भारतीय कंपनियां कौन सी हैं?

अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक कार्रवाई की जद में पोर्टीज पार्टनर्स एलएलपी, सादाशिवा ओवरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिज़ इन्फ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. पोर्टीज पार्टनर्स को भारत स्थित कस्टम्स ब्रोकर बताया गया है, जिसपर ईरान से भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों के आयात में मदद करने का आरोप है.

इस मामले में तीन भारतीय नागरिकों पर भी कार्रवाई हुई है. पोर्टीज पार्टनर्स के नामित पार्टनर इंद्रिस्मिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी को भी प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा पीपी सॉफ्टटेक के निदेशक प्रशांत गर्ग को भी प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया गया है.

69 मिलियन डॉलर का सबसे बड़ा आंकड़ा किस कंपनी से जुड़ा?

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार सादाशिवा ओवरसीज लिमिटेड ने फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच करीब 69 मिलियन डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया. कुछ खेपों का संबंध बोनजोर कमोडिटी एफजेडई से भी बताया गया है, जिसे अमेरिका पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है.

पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड पर जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच करीब 25 मिलियन डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का आरोप है. वहीं प्रकृतिज़ इन्फ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मई 2023 से फरवरी 2026 के बीच करीब 25 मिलियन डॉलर के ऐसे उत्पादों के आयात का आरोप लगाया गया है.

इन तीन कंपनियों से जुड़े जिन लेनदेन की अमेरिकी सरकार ने रकम बताई है, उनका कुल मूल्य करीब 119 मिलियन डॉलर बैठता है. यहां एक बात समझना जरूरी है कि 119 मिलियन डॉलर कोई अमेरिकी जुर्माना या जब्त की गई रकम नहीं है. यह उन कथित पेट्रोलियम कारोबार के मूल्य का आंकड़ा है, जिन्हें अमेरिका ने अपनी कार्रवाई में चिन्हित किया है.

प्रतिबंध लगाने की असली वजह क्या है?

अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इन कंपनियों को ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद, अधिग्रहण, बिक्री, परिवहन या मार्केटिंग से जुड़े महत्वपूर्ण लेनदेन के कारण निशाना बनाया गया है. पोर्टीज पार्टनर्स के मामले में खास तौर पर ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों को भारत लाने में सुविधा देने का आरोप लगाया गया है.

यह कार्रवाई अमेरिका की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल कमाई को रोकने के लिए केवल ईरानी कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के खरीदारों, बिचौलियों, कस्टम्स ब्रोकर, शिपिंग कंपनियों और दूसरे कारोबारी नेटवर्क पर भी दबाव बनाया जा रहा है.

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट क्या है?

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 24 अगस्त 2026 को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने की घोषणा की. ट्रेजरी के मुताबिक यह ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक व्यापक आर्थिक अभियान है, जिसका उद्देश्य ईरान से जुड़ी वैश्विक वित्तीय कड़ियों को कमजोर करना और उसकी आय के रास्तों को काटना है.

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसे ईरान की वित्तीय लाइफलाइंस काटने की मुहिम के तौर पर पेश किया है. अमेरिका ने उन संस्थाओं के लिए सेकेंडरी सैंक्शंस का जोखिम भी बढ़ाया है, जो ईरान के साथ महत्वपूर्ण कारोबारी संबंध जारी रखती हैं. यानी मामला केवल सीधे अमेरिकी कारोबार तक सीमित नहीं रह सकता.

भारत के कारोबार और आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब?

पहली नजर में यह चार निजी कंपनियों से जुड़ा मामला लगता है, लेकिन इसका असर व्यापक कारोबारी माहौल पर पड़ सकता है. ईरान से तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पाद या उनसे जुड़े कारोबार में शामिल भारतीय आयातकों, ट्रेडरों, शिपिंग कंपनियों, कस्टम्स ब्रोकर और वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी प्रतिबंधों के बढ़ते दायरे को ध्यान में रखना होगा.

इसका एक अहम पहलू यह है कि अमेरिका अब केवल यह नहीं देख रहा कि कंपनी किस देश में है, बल्कि यह भी देख रहा है कि उसके कारोबारी लेनदेन किस सप्लायर, किस मध्यस्थ और किस उत्पाद से जुड़े हैं. यही वजह है कि भारतीय कस्टम्स ब्रोकर पोर्टीज पार्टनर्स भी इस कार्रवाई में आया है. यह कारोबारी जगत के लिए एक बड़ा संकेत है.

तेल और पेट्रोलियम कारोबार पर भी नजर क्यों जरूरी?

ईरान से जुड़े पेट्रोलियम कारोबार पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर केवल संबंधित कंपनियों तक सीमित नहीं रहता. तेल की वैश्विक सप्लाई, शिपिंग, इंश्योरेंस और भुगतान व्यवस्था पर दबाव बढ़ने से ऊर्जा कारोबार की लागत और जोखिम बदल सकते हैं.

हालांकि, इन चार कंपनियों पर हुई कार्रवाई को सीधे भारत में पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ने से जोड़ना सही नहीं होगा. इन प्रतिबंधों का सीधा निशाना संबंधित कारोबारी नेटवर्क और ईरान की तेल आय है. आम उपभोक्ता के लिए बड़ा सवाल यह रहेगा कि आगे अमेरिका की कार्रवाई कितनी व्यापक होती है और वैश्विक तेल सप्लाई पर उसका कितना असर पड़ता है.

सबसे बड़ा छिपा हुआ कारोबारी संकेत

इस मामले का सबसे अहम पहलू सिर्फ 119 मिलियन डॉलर का आंकड़ा नहीं है. असली संकेत यह है कि अमेरिका की प्रतिबंध नीति अब बिचौलियों और सप्लाई चेन के दूसरे हिस्सों तक पहुंच रही है. पोर्टीज पार्टनर्स पर कार्रवाई इसका उदाहरण है.

यानी ईरान से जुड़े कारोबार में केवल आयातक ही नहीं, बल्कि कस्टम्स ब्रोकर, ट्रेडिंग पार्टनर, शिपिंग और दूसरी सर्विस देने वाली कंपनियां भी जोखिम के दायरे में आ सकती हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए सप्लायर की जांच और लेनदेन की कंप्लायंस पहले से ज्यादा अहम हो गई है.

प्रतिबंध का व्यावहारिक मतलब क्या है?

अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत नामित कंपनियों और लोगों की अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में मौजूद संपत्ति और संपत्ति में उनके हितों को ब्लॉक किया जाता है. अमेरिकी लोगों के लिए इनसे जुड़े लेनदेन पर सामान्य तौर पर रोक रहती है, जब तक कोई विशेष अनुमति या छूट लागू न हो.

इसलिए इसे केवल एक विदेशी राजनीतिक कार्रवाई मानकर नजरअंदाज करना कारोबार के लिए जोखिम भरा हो सकता है. खासकर उन कंपनियों के लिए जो डॉलर, अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था या अमेरिकी कारोबारियों के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं.

आगे क्या देखना होगा

अमेरिका की यह कार्रवाई भारत और ईरान के कारोबारी संबंधों पर तत्काल कोई व्यापक रोक नहीं लगाती, लेकिन यह जरूर बताती है कि वॉशिंगटन ईरान की तेल कमाई से जुड़े विदेशी नेटवर्क पर दबाव बढ़ा रहा है. आगे अगर और भारतीय कंपनियां, शिपिंग नेटवर्क या वित्तीय मध्यस्थ इस दायरे में आते हैं, तो इसका असर भारत के ईरान से जुड़े व्यापार पर ज्यादा साफ दिखाई दे सकता है.

फिलहाल चार कंपनियों के मामले में अमेरिका का आरोप स्पष्ट है, लेकिन इन आरोपों और संबंधित कंपनियों की तरफ से किसी सार्वजनिक जवाब को अलग-अलग समझना जरूरी है. उपलब्ध रिपोर्टों में इन चार भारत स्थित कंपनियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.

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