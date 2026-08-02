लाल सागर में भारतीय तेल टैंकरों ने क्यों बंद किया AIS? यमन के खतरों के बीच कैसे भारत की ओर बढ़े दो जहाज

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यमन के हौथी विद्रोहियों से बचने के लिए भारतीय रिफाइनरियों के दो विशाल तेल टैंकर लाल सागर में अचानक 'अदृश्य' हो गए. इस सीक्रेट ऑपरेशन का मकसद भारत में पेट्रोल-डीजल की किल्लत रोकना और महंगाई को बेकाबू होने से बचाना है.
यमन में ईरान समर्थित हौथी समूह की ओर से लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर बढ़ते सुरक्षा जोखिम के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स और समुद्री उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहे दो बड़े टैंकरों ने लाल सागर के संवेदनशील हिस्से से गुजरते समय कुछ समय के लिए अपाना ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) बंद कर दिया.
समुद्री उद्योग में इस तरीके को अनौपचारिक रूप से "डार्क सेलिंग" कहा जाता है. इसका उद्देश्य जहाज की सार्वजनिक ट्रैकिंग को सीमित करना होता है, हालांकि इससे नौवहन संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं.
रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के लिए लगभग 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आ रहा टैंकर Amazon और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के लिए करीब 7 लाख बैरल तेल लेकर चला रहा Rhodos सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह से रवाना हुए थे.
रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक, लाल सागर के संवेदनशील क्षेत्र से गुजरते समय इन जहाजों ने लगभग 22 जुलाई के आसपास कुछ समय के लिए अपना AIS बंद रखा. बाद में दोनों जहाज अपनी यात्रा जारी रखते हुए भारत की ओर बढ़े.
AIS (Automatic Identification System) एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रणाली है, जो जहाज की पहचान, गति और लोकेशन जैसी जानकारी अन्य जहाजों तथा समुद्री निगरानी एजेंसियों तक पहुंचाती है. युद्ध या समुद्री हमलों के खतरे वाले क्षेत्रों में कुछ जहाज अस्थायी रूप से AIS बंद कर देते हैं ताकि उनकी सार्वजनिक लोकेशन आसानी से ट्रैक न की जा सके. समुद्री उद्योग में इसे सामान्य बोलचाल में "Dark Sailing" कहा जाता है. AIS बंद रहने से टकराव का जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए यह कदम केवल विशेष परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिए उठाया जाता है.
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है. पश्चिम एशिया से आने वाले कई तेल कार्गो लाल सागर और स्वेज नहर वाले मार्ग का उपयोग करते हैं.
ऐसे में यदि इस समुद्री मार्ग पर लंबे समय तक सुरक्षा संकट बना रहता है, तो भारत के लिए कच्चा तेल मंगाने की लागत, बीमा प्रीमियम और शिपिंग समय बढ़ सकता है. इसका असर अंततः ऊर्जा आयात की कुल लागत पर पड़ सकता है.
हालांकि, 17 लाख बैरल का एक कार्गो अकेले भारत में ईंधन संकट पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है , लेकिन यदि ऐसी घटनाएं लगातार हों और आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहे, तभी व्यापक असर देखने को मिल सकता है.
यदि लाल सागर में सुरक्षा संकट लंबे समय तक जारी रहता है और तेल आपूर्ति प्रभावित होती है, तो भारत में कच्चा तेल आयात महंगा हो सकता है. ऐसी स्थिति में पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी जैसे ऊर्जा उत्पादों की लागत पर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, खुदरा ईंधन कीमतों पर असर कई अन्य कारकों जैसे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, विनिमय दर, टैक्स और सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करता है. इसलिए किसी एक कार्गो या एक घटना के आधार पर कीमतों में बदलाव तय नहीं माना जा सकता.
समुद्री उद्योग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यदि जहाजों को लाल सागर और स्वेज नहर की बजाय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते आना पड़े, तो यात्रा में लगभग 10 से 15 दिन अतिरिक्त लग सकते हैं. Reuters के अनुसार, ऐसी स्थिति में शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में करीब 30 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है. इससे तेल आयात की कुल लागत बढ़ने की आशंका रहती है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी शिप मैनेजमेंट से जुड़े कुछ अन्य टैंकर पहले भी मिसाइल हमलों का सामना कर चुके हैं. यही वजह है कि कई शिपिंग कंपनियां और रिफाइनरियां अब लाल सागर मार्ग के जोखिम का अलग-अलग तरीके से आकलन कर रही हैं.
कुछ भारतीय रिफाइनरियों ने अपने टेंडर में जहाजों के रूट और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी कड़े किए हैं, ताकि जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में संचालन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा सके.
सोशल मीडिया और कुछ विश्लेषणों में इस तरह की अटकलें लगाई गई हैं कि भारत ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पर्दे के पीछे कोई कूटनीतिक पहल की हो सकती है.
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