FSSAI ने डाबर के किन उत्पादों की ब्रिक्री रोकी? जानिए क्या है लेबलिंग के नियम और उल्लंघन की सजा

FSSAI action on Dabur: एफएसएसएआई ने डाबर इंडिया के उत्पादों पर भ्रामक सौ प्रतिशत दावों के कारण रोक लगा दी है. बाजार में बिकने वाली चीजों की शुद्धता को लेकर अब सरकार और एजेंसियां काफी सख्त हो गई हैं, जिससे आम जनता की सेहत सुरक्षित रहे.

डाबर उत्पादों पर एफएसएसएआई की सख्त रोक

100 प्रतिशत शुद्धता के दावों पर उठे गंभीर सवाल

बिना वैध अनुमोदन के जैविक लोगो का इस्तेमाल

भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़े सरकारी नियम

आम उपभोक्ता की सेहत और अधिकारों की सुरक्षा

क्या आप भी पैकेट पर छपे सौ प्रतिशत शुद्ध और प्राकृतिक होने के बड़े-बड़े विज्ञापनों को आंख बंदकर सच मान लेते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके होश उड़ाने के लिए काफी है क्योंकि अब खाने-पीने की चीजों की शुद्धता के दावे करने वाली कंपनियों पर कानून का शिकंजा कस चुका है. हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने मशहूर उपभोक्ता वस्तु निर्माता डाबर इंडिया को बड़ा झटका दिया है. कंपनी के कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है क्योंकि उन पर बिना किसी ठोस प्रमाण के सौ प्रतिशत शुद्धता और प्राकृतिक होने के दावे चिपकाए जा रहे थे. जब आम इंसान अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से कोई ब्रांडेड चीज खरीदता है, तो वह यही सोचता है कि उसके परिवार को शुद्ध खाना मिल रहा है, लेकिन जब ऐसे दावों की पोल खुलती है तो सीधा असर हमारी सेहत और भरोसे पर पड़ता है.

FSSAI has issued a Prohibition Order directing M/s Dabur India Limited to immediately cease the sale of food products carrying misleading "100%" claims.#FSSAINotice #FSSAIAction pic.twitter.com/7GdNRUJFyh — FSSAI (@fssaiindia) August 3, 2026

एफएसएसएआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उसने एक निषेध आदेश जारी किया है जिसमें मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड को100% भ्रामक दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। एफएसएसएआई ने बताया कि 100% दावों का उपयोग एफएसएस (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन है, क्योंकि ये अस्पष्ट, अप्रमाणित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने की संभावना रखते हैं.

किन उत्पादों पर हुई कार्रवाई और क्या है पूरा मामला?

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एफएसएसएआई की इस अचानक हुई कार्रवाई के दायरे में डाबर के कई जाने-माने उत्पाद आ गए हैं. जांच में सामने आया कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे एप्पल साइडर विनेगर और ऑर्गेनिक हनी जैसे सामानों पर बिना किसी वैध अनुमति के ऑर्गेनिक भारत का लोगो धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था. इसके अलावा नारियल पानी और नारियल के दूध जैसी चीजों पर सौ प्रतिशत शुद्धता का बोर्ड लगाकर बेचा जा रहा था, जबकि नियमों के मुताबिक मिश्रित खाद्य पदार्थों के लिए इस तरह के दावे करना कानूनन गलत है.

एफएसएसएआई का कहना है कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर एफएसएसएआई के वैध ऑर्गेनिक अनुमोदन के बिना जैविक भारत का लोगो प्रदर्शित किया गया था, जो एफएसएस (ऑर्गेनिक फूड्स) विनियम, 2017 का उल्लंघन है. वहीं डाबर होममेड नारियल दूध को '100% शुद्धता' के दावे के साथ बेचा जा रहा था. एफएसएस (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के तहत मिश्रित खाद्य पदार्थों के लिए ऐसा दावा करना अनुमत नहीं है. भ्रामक '100%' दावों को बंद करने का निर्देश देने वाले पूर्व नोटिस के बावजूद, खाद्य उत्पादक कंपनी (एफबीओ) द्वारा कोई संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी.

सरकार ने साफ कर दिया है कि चेतावनी देने के बावजूद कंपनी की तरफ से कोई संतोषजनक सुधार नहीं किया गया, जिसके बाद यह कड़ा कदम उठाना पड़ा. इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार में बिकने वाले हर पैकेटबंद सामान पर आंख मूंदकर भरोसा करना अब जेब और सेहत दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

उत्पाद लेबलिंग क्या होती है और कब इसे माना जाता है भ्रामक?

FSSAI की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पाद के डिब्बे या पैकेट पर छपी वह तमाम जानकारी उत्पाद लेबलिंग कहलाती है, जिसमें उसके अंदर मौजूद सामग्री, बनने की तारीख, एक्सपायरी और उसकी खूबियों के बारे में बताया जाता है. जब कोई कंपनी अपने सामान को बेचने के लिए उस पर ऐसे शब्द लिख देती है जो सच्चाई से कोसों दूर होते हैं या जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता, तब उसे भ्रामक लेबलिंग माना जाता है. जैसे किसी डिब्बे पर सौ प्रतिशत शुद्ध या सौ प्रतिशत ऑर्गेनिक लिख देना, जबकि अंदर मिलावट या अन्य चीजें मौजूद हों. कानून के जानकारों का मानना है कि कंपनियां अक्सर अपने मुनाफे और बिक्री को बढ़ाने के लिए ऐसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जिनका शिकार सीधे तौर पर आम उपभोक्ता बनता है जो बिना सोचे-समझे इन विज्ञापनों पर भरोसा कर बैठता है.

उत्पाद लेबलिंग के नियम क्या हैं और गलत पाए जाने पर सजा का प्रावधान?

भारत में खाने-पीने की चीजों के विज्ञापनों और लेबल्स को नियंत्रित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम कड़ाई से लागू किए गए हैं. एफएसएस विज्ञापन एवं दावे विनियम के तहत किसी भी उत्पाद पर हवा में तीर चलाने वाले या बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है. यदि कोई कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ाती पाई जाती है, तो उस पर भारी आर्थिक जुर्माने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान है. हाल ही में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में हजारों खाद्य नमूनों में मानकों का उल्लंघन पाया गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में दीवानी और आपराधिक मामलों में जुर्माने और दोषसिद्धि की कार्रवाई दर्ज की गई है. सरकार इन मामलों में बिल्कुल भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिख रही है ताकि मिलावटखोरों और गुमराह करने वाली कंपनियों के मन में डर बना रहे.

यदि सामान भ्रामक लगे तो कहां और कैसे करें शिकायत?

अगर आपको भी बाजार से खरीदा गया कोई सामान संदिग्ध लगता है या उसके पैकेट पर किए गए दावे झूठे प्रतीत होते हैं, तो आपको चुप बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. भारत में आम नागरिक सीधे तौर पर एफएसएसएआई के आधिकारिक पोर्टल, उनके मोबाइल ऐप या उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) टोल-फ्री नंबर: 1915 या 1800-11-4000 कॉल कर सकते हैं या SMS के जरिए शिकायत भेज सकते हैं.SMS 8130009809 इस नंबर पर भेजना होगा. इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं. साथ ही 'National Consumer Helpline' (NCH App) या 'Consumer App'पर भी शिकायत कर सकते हैं. (जिसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)

इसके अलावा हर राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा विभाग के दफ्तर होते हैं जहां लिखित रूप में नमूना जांच के लिए आवेदन किया जा सकता है. आपकी एक छोटी सी जागरूकता न सिर्फ आपको और आपके परिवार को किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचा सकती है बल्कि पूरे बाजार में कंपनियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह भी बना सकती है.

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