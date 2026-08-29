कीमतें बढ़ीं फिर भी युवा क्यों खरीद रहे लग्जरी घर, सिर्फ शौक नहीं बल्कि पैसे और भविष्य की इस सोच का है बड़ा खेल

रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों के बावजूद युवा खरीदार प्रीमियम घरों से पीछे नहीं हट रहे हैं. बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद इस मांग की बड़ी वजह हैं. घर अब युवाओं के लिए लाइफस्टाइल के साथ वित्तीय सुरक्षा भी बन रहा है.

घर खरीदना कभी सिर्फ जरूरत पूरी करने का फैसला माना जाता था, लेकिन युवा खरीदारों की सोच तेजी से बदल रही है. महंगी होती प्रॉपर्टी के बीच भी मिलेनियल्स हाई एंड और प्रीमियम रियल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं. सवाल यह है कि जब घर की कीमत लगातार बढ़ रही है, तब भी युवा इसी सेगमेंट में पैसा क्यों लगा रहे हैं.

इसका जवाब केवल लग्जरी लाइफस्टाइल में नहीं छिपा है. युवा घर को रहने की जगह के साथ-साथ लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य में संपत्ती बनाने के माध्यम के तौर पर भी देख रहे हैं. यानी आज की महंगी प्रॉपर्टी उनके लिए सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि आने वाले 10 से 15 साल का फैसला बन रही है.

युवा खरीदार लोकेशन में भविष्य देख रहे

युवा खरीदार अब केवल यह नहीं देखते कि आज घर के आसपास क्या सुविधा है. उनकी नजर इस बात पर भी रहती है कि अगले कुछ सालों में उस इलाके में क्या बदलने वाला है. मेट्रो, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार ऐसे खरीदारों के फैसले को प्रभावित कर रहा है. बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमत आगे बढ़ने की उम्मीद इस सेगमेंट को आकर्षक बना रही है.

श्री केबी ग्रुप के संस्थापक राकेश सिंघल अनुसार, मिलेनियल्स प्रॉपर्टी खरीदते समय सिर्फ मौजूदा कीमत को नहीं देखते. वे अगले 10 से 15 वर्षों की संभावनाओं का भी आकलन करते हैं. उनके मुताबिक बेहतर कनेक्टिविटी, विकसित हो रहे इलाके और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर युवा निवेशकों के फैसले में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

आम खरीदार के लिए इसका मतलब साफ है. सिर्फ आज सस्ती दिखने वाली प्रॉपर्टी और भविष्य में मजबूत होने वाली लोकेशन एक जैसी चीज नहीं हैं. इसलिए युवा खरीदार अब लोकेशन की संभावित ग्रोथ को भी खरीद का हिस्सा मान रहे हैं.

घर अब आजादी और स्थिरता का भी संकेत

युवाओं के घर खरीदने की वजह में सामाजिक बदलाव भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद युवा अपने लिए अलग और बेहतर घर चाहते हैं. निराला वर्ल्ड के सीएमडी सुरेश गर्ग कहते हैं कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के बाद युवा अपने लिए अलग और बेहतर घरों की योजना बना रहे हैं. उनके अनुसार घर का मालिक होना अब केवल रहने की जगह हासिल करना नहीं है, बल्कि स्थिरता, स्वतंत्रता और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से भी जुड़ गया है.

सुरेश गर्ग के मुताबिक, हालिया सर्वेक्षणों में भारत के लगभग 68% शहरी मिलेनियल्स अपनी पहली नौकरी शुरू करने के पांच वर्षों के भीतर अपना खुद का घर खरीदना प्राथमिकता देते हैं. यह आंकड़ा युवाओं की बदलती सोच को समझने के लिए अहम है. नौकरी शुरू करने के कुछ साल बाद ही घर खरीदने की योजना बताती है कि नई पीढ़ी किराये पर लंबे समय तक निर्भर रहने के बजाय अपनी संपत्ति बनाने को प्राथमिकता दे रही है.

छोटा परिवार, बड़ा घर और बेहतर लाइफस्टाइल

परिवारों के बदलते ढांचे का असर भी हाउसिंग डिमांड पर दिखाई दे रहा है. सुरेश गर्ग के अनुसार, औसत परिवार का आकार 2001 में 5.2 से घटकर आज लगभग 4.0 हो गया है. इसके साथ महानगरों में बड़े 2 से 3 बीएचके अपार्टमेंट्स की मांग 40% से अधिक बढ़ी है.

यह बदलाव दिलचस्प है. परिवार छोटे हो रहे हैं, लेकिन घर को लेकर अपेक्षाएं छोटी नहीं हुई हैं. बल्कि युवा खरीदार घर के भीतर ज्यादा स्पेस, सुविधा और निजी जीवन के लिए जगह चाहते हैं.

बढ़ती आय और आसान होम लोन की उपलब्धता भी इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है. इसका सीधा असर यह है कि खरीदार केवल न्यूनतम जरूरत पूरी करने वाला घर लेने के बजाय ऐसा घर तलाश रहे हैं, जिसमें कई सालों तक अपग्रेड करने की जरूरत न पड़े.

गेटेड कम्युनिटी क्यों बन रही युवाओं की पसंद?

प्रीमियम प्रॉपर्टी की मांग का एक और बड़ा कारण सिर्फ फ्लैट का आकार नहीं, बल्कि उसके साथ मिलने वाली पूरी लाइफस्टाइल है. आरजी ग्रुप के डायरेक्टर हिमांशु गर्ग के अनुसार युवा खरीदारों के लिए घर अब केवल चार दीवारों तक सीमित नहीं है. सुरक्षा, बेहतर वातावरण, क्लब, जिम, पार्क और दूसरी आधुनिक सुविधाएं उनके खरीदारी के फैसले को प्रभावित कर रही हैं.

गेटेड कम्युनिटी में पार्क, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, पर्याप्त पार्किंग, लिफ्ट और 24 घंटे सुरक्षा जैसी सुविधाएं युवाओं को आकर्षित कर रही हैं. यहां रहने वालों की लाइफस्टाइल भी अपेक्षाकृत व्यवस्थित होती है.

युवा खरीदारों के लिए इसका एक छिपा हुआ पहलू समय की बचत भी है. घर के भीतर और आसपास मिलने वाली सुविधाएं रोजमर्रा की कई जरूरतों को एक ही परिसर में पूरा कर सकती हैं. ऐसे में प्रीमियम घर का मतलब केवल बड़ा या महंगा घर नहीं रह जाता, बल्कि सुविधा और समय दोनों खरीदना भी बन जाता है.

रियल एस्टेट में निवेश की सोच क्यों मजबूत?

युवा निवेशक बाजार के उतार-चढ़ाव वाले दूसरे विकल्पों की तुलना में रियल एस्टेट को लंबी अवधि के निवेश के रूप में देख रहे हैं. अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की उम्मीद के साथ किराये से नियमित आय की संभावना भी इसे आकर्षक बनाती है. यही वजह है कि मौजूदा कीमत देखकर पीछे हटने के बजाय कुछ खरीदार भविष्य की कीमत और संभावित किराये को ध्यान में रखकर फैसला कर रहे हैं.

हालांकि यहां एक जरूरी बात भी है. हर महंगी प्रॉपर्टी अच्छा निवेश नहीं होती. कीमत बढ़ने की संभावना काफी हद तक लोकेशन, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उस इलाके में आने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर करती है. इसलिए युवा खरीदारों के लिए सिर्फ लग्जरी सुविधाएं देखना काफी नहीं, बल्कि अगले कई वर्षों की संभावनाओं को समझना भी जरूरी है.

कीमत महंगी है तो क्या युवा गलत फैसला कर रहे?

जरूरी नहीं. मौजूदा रुझान यह दिखाता है कि प्रीमियम घर खरीदने वाला युवा केवल आज की कीमत नहीं देख रहा. वह यह भी देख रहा है कि घर उसे किस तरह की लाइफस्टाइल देगा, लोकेशन आगे कितनी विकसित हो सकती है और भविष्य में उस संपत्ति की उपयोगिता क्या रहेगी.

यही इस पूरे ट्रेंड का सबसे अहम पहलू है. लग्जरी रियल एस्टेट की मांग केवल अमीर युवाओं की पसंद की कहानी नहीं है. यह बदलती प्राथमिकताओं की कहानी भी है, जहां घर स्वतंत्रता, सुरक्षा, सुविधा और संपत्ति निर्माण चारों का मिश्रण बन रहा है.

आम खरीदार के लिए सबक यही है कि महंगी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सिर्फ कीमत पर फैसला न करें. लोकेशन, कनेक्टिविटी, भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, होम लोन की लागत और संभावित किराये को साथ रखकर गणित करना ज्यादा जरूरी है.

मौजूदा हाउसिंग बाजार के संदर्भ में भी खरीदारों का फोकस केवल छोटे और सस्ते घरों तक सीमित नहीं है. मैजिकब्रिक्स के अप्रैल-जून 2026 प्रॉपइंडेक्स के मुताबिक, भारतीय हाउसिंग बाजार में मांग तिमाही आधार पर करीब 1 से 1.2% कम हुई, लेकिन औसत कीमतों में करीब 1% की बढ़ोतरी हुई. रिपोर्ट में 750 से 1,250 वर्गफुट और 1,250 से 2,000 वर्गफुट के घरों को प्रमुख मांग वाले आकारों में बताया गया है.

इससे संकेत मिलता है कि बाजार में खरीदार मौजूद हैं, लेकिन वे ज्यादा सोच-समझकर विकल्प चुन रहे हैं. ऐसे में युवा खरीदारों के लिए प्रीमियम घर की असली कीमत सिर्फ उसके टैग में नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन, सुविधा और भविष्य की उपयोगिता में तय होगी.

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