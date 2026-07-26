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लाइफ इंश्योरेंस से लोगों का मोहभंग क्यों हो रहा? जानिए इमरजेंसी कैश या मिस सेलिंग-किस वजह से 38% पॉलिसियां सरेंडर हुईं

Insurance Policy surrender: IRDAI के अनुसार, 2025-26 में जीवन बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए लाभों में से 38.3 प्रतिशत सरेंडर और निकासी के माध्यम से प्राप्त हुए, जबकि 2021-22 में यह लगभग 30 प्रतिशत था. इसी अवधि में, परिपक्वता भुगतान का हिस्सा लगभग 48 प्रतिशत से घटकर 36.9 प्रतिशत हो गया.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 26, 2026, 09:51 AM IST

लाइफ इंश्योरेंस से लोगों का मोहभंग क्यों हो रहा? जानिए इमरजेंसी कैश या मिस सेलिंग-किस वजह से 38% पॉलिसियां सरेंडर हुईं

आखिर क्यों बीच में ही बीमा छोड़ रहे हैं लोग (फोटो एआई)

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  • जीवन बीमा सरेंडर में भारी बढ़ोतरी
  • महंगाई से बिगड़ा घरेलू बजट
  • मैच्योरिटी से पहले टूटती पॉलिसियां
  • गलत बिक्री से बढ़ा असंतोष
  • सरेंडर करने से बड़ा वित्तीय नुकसान

Policy surrender rules: जीवन बीमा पॉलिसीधारक के लिए, परिपक्वता अवधि समाप्ति मानी जाती है. हालांकि, आजकल कई लोग इससे पहले ही पॉलिसी छोड़ना पसंद कर रहे हैं. खास बात ये है कि लोग पॉलिसी के मैच्योर होने से पहले ही उसे सरेंडर कर दे रहे हैं. बढ़ती महंगाई, घर का बजट बिगड़ने, गलत बिक्री और म्यूचुअल फंड जैसे बेहतर वित्तीय विकल्पों के कारण लोग समय से पहले सरेंडर करके अपनी सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं.

आईआरडीएआई के आंकड़े चौंका रहे हैं

आईआरडीएआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी चिंताजनक नजर आती है. वर्ष 2025-26 के दौरान जीवन बीमा कंपनियों ने पॉलिसीधारकों को जो कुल फायदे बांटे, उनमें से 38.3 प्रतिशत हिस्सा सरेंडर और बीच में पैसे निकालने का था. चार साल पहले यानी 2021-22 में यह आंकड़ा लगभग 30 प्रतिशत था. दूसरी तरफ, पॉलिसी पूरी होने पर मिलने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट का हिस्सा 48 प्रतिशत से गिरकर 36.9 प्रतिशत पर आ गया है. इस दौरान जीवन बीमा कंपनियों ने कुल 73 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया, जिसमें से करीब 28 लाख करोड़ रुपये केवल उन लोगों के खाते में गए जिन्होंने समय से पहले अपनी पॉलिसियाँ बंद कर दीं. वहीं पूरी अवधि पूरी करने वाले ग्राहकों को 269 लाख करोड़ रुपये का मैच्योरिटी फायदा मिला.

मैच्योरिटी से पहले क्यों सरेंडर कर रहे लोग पॉलिसी?

बीमा सरेंडर के इस अचानक उफान के पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय परिवारों पर लगातार बढ़ रहा आर्थिक दबाव है. घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस, मेडिकल बिल और मकान या गाड़ी की ईएमआई चुकाते-चुकाते आम आदमी की जेब खाली हो जाती है. जब अचानक कोई बड़ी जरूरत सामने आती है या नियमित आय में रुकावट आती है, तो बीमा पॉलिसी की सालाना किश्त भरना एक बोझ लगने लगता है. ऐसे में मजबूरी में लोग पॉलिसी तोड़कर पैसे जुटाने का रास्ता चुनते हैं.

मिस सेलिंग भी बन रही मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी सरेंडर की वजह

दूसरा बड़ा कारण गलत तरीके से बीमा बेचना यानी मिस-सेलिंग है. एजेंट अक्सर पारंपरिक पॉलिसियों को बैंक एफडी की तरह पेश करते हैं और 3 से 5 साल में बढ़िया रिटर्न का झूठा भरोसा दे देते हैं. जब खरीदार को बाद में पता चलता है कि यह लंबे समय का निवेश है और बीच में निकलने पर भारी कटौती होगी, तो उनका भरोसा टूट जाता है. इसके अलावा, आज के दौर में म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे विकल्प लोगों के लिए काफी आसान और पारदर्शी हो गए हैं. जब लोगों को दिखता है कि दूसरी जगहों पर ज्यादा रिटर्न और मनचाही निकासी की सुविधा मिल रही है, तो वे बीमा में पैसा फंसाकर रखना बेवकूफी समझते हैं.

पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले सरेंडर करने क्या घाटे का सौदा है?

पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले सरेंडर करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा होता है.पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलने वाली राशि पॉलिसीधारक की अपेक्षा से काफी कम हो सकती है, खासकर शुरुआती वर्षों में. जीवन बीमा समाप्त हो जाता है, भविष्य के बोनस का नुकसान होता है, और वापस मिलने वाली राशि पहले से भुगतान किए गए प्रीमियम से भी कम हो सकती है.  शुरुआती सालों में अगर पॉलिसी बंद की जाए तो वापस मिलने वाली रकम आपके जमा किए गए कुल प्रीमियम से भी काफी कम होती है. इसके साथ ही जीवन बीमा का कवर तुरंत खत्म हो जाता है और भविष्य में मिलने वाले बोनस से भी हाथ धोना पड़ता है. आगे चलकर अगर आप दोबारा बीमा खरीदना चाहेंगे, तो बढ़ती उम्र के कारण आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा. समय से पहले पॉलिसी बंद करने से लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

पॉलिसी सरेंडर की वजह रिजर्व बैंक ने क्या माना?

रिजर्व बैंक ने भी माना है कि पॉलिसियों का इस तरह लगातार बंद होना लोगों में असंतोष और गलत बिक्री की तरफ इशारा करता है. अगर आप भी पैसों की तंगी के कारण पॉलिसी बंद करने की सोच रहे हैं, तो तुरंत सरेंडर फॉर्म न भरें. पहले अपनी बीमा कंपनी से बात करके सही सरेंडर वैल्यू पता करें. आप चाहें तो पॉलिसी को पेड-अप करा सकते हैं, जिससे बिना और प्रीमियम भरे भी आपकी जमा राशि पर सीमित बीमा कवर बना रहता है. इसके अलावा पॉलिसी के बदले कम ब्याज पर लोन लेने का विकल्प भी हमेशा खुला रहता है.

पहले विकल्पों की जांच कर लें और सबसे पहले क्या देंखें?

नकदी संकट का सामना कर रहे पॉलिसीधारक को पॉलिसी छोड़ने के अनुरोध पर हस्ताक्षर करने से पहले बीमाकर्ता से पॉलिसी का सटीक सरेंडर मूल्य पूछ लेना चाहिए. सबसे पहले तो ये पूछें या पढ़ें की आपकी पॉलिसी क्या-क्या कवर नहीं करेगी. यह भी जांच कर लेना उचित होगा कि क्या पॉलिसी को पूर्ण भुगतान किया जा सकता है या इसके बदले ऋण उपलब्ध है. निर्णय लेते समय बीमा कवरेज में होने वाली हानि, संभावित कर संबंधी परिणाम और बाद में नया बीमा खरीदने की लागत को ध्यान में रखना चाहिए. केवल भुगतान किए जाने के कारण पॉलिसी को जारी नहीं रखना चाहिए, लेकिन पॉलिसी सरेंडर को भी आसान निकासी के रूप में नहीं मानना ​​चाहिए.

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