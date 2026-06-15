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सोना-चांदी छोड़ लोग क्यों इस नए निवेश ट्रेंड पर लगा रहे दांव? जानिए आखिर लोग अपना पैसा कहां लगा रहे हैं 

सोना-चांदी छोड़ लोग क्यों इस नए निवेश ट्रेंड पर लगा रहे दांव? जानिए आखिर लोग अपना पैसा कहां लगा रहे हैं

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सोना-चांदी छोड़ लोग क्यों इस नए निवेश ट्रेंड पर लगा रहे दांव? जानिए आखिर लोग अपना पैसा कहां लगा रहे हैं 

Why is the trend of Gold vs. Equity rising? भारत में निवेश की आदतें तेजी से बदल रही हैं और लोग अब सिर्फ सोना-चांदी पर निर्भर नहीं रह गए हैं. SIP, म्यूचुअल फंड और डिजिटल निवेश विकल्पों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच सवाल उठता है, आखिर पैसा सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा है और क्यों?

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 15, 2026, 03:12 PM IST

सोना-चांदी छोड़ लोग क्यों इस नए निवेश ट्रेंड पर लगा रहे दांव? जानिए आखिर लोग अपना पैसा कहां लगा रहे हैं 

निवेश में सोना-चांदी छोड़कर नया ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा? (फोटो एआई)

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TRENDING NOW

* SIP में मजबूत निवेश
* Gold ETF भी चर्चा में
* जोखिम समझकर निवेश करें
* विविध पोर्टफोलियो अहम
* रिटर्न की गारंटी नहीं

कुछ साल पहले तक सुरक्षित निवेश की बात होती थी तो सबसे पहले सोना, चांदी या फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम आता था. लेकिन 2026 में तस्वीर तेजी से बदलती दिख रही है. निवेशक अब केवल कीमती धातुओं पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि म्यूचुअल फंड, SIP और विविधीकृत पोर्टफोलियो की ओर भी बढ़ रहे हैं.

हालांकि “सोना-चांदी से ज्यादा कमाई” जैसा दावा हर परिस्थिति में सही नहीं माना जा सकता. अलग-अलग समयावधि और बाजार स्थितियों में अलग-अलग एसेट बेहतर प्रदर्शन करते हैं. इसलिए तुलना हमेशा अवधि और जोखिम को ध्यान में रखकर करनी चाहिए.

ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं?

* AMFI के मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार, SIP निवेश लगभग ₹30,954 करोड़ रहा. यह दिखाता है कि बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIP) पर बना हुआ है.  

* Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध निवेश घटा, लेकिन SIP निवेश अपेक्षाकृत स्थिर रहा, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों की भागीदारी बनी हुई दिखाई देती है.  

*वेंचुरा  के अनुसार जनवरी 2026 में Gold ETF में रिकॉर्ड निवेश देखा गया और कुछ अवधियों में इनका प्रवाह सक्रिय इक्विटी फंडों से भी अधिक रहा, जो बताता है कि निवेशक जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.  

आखिर लोग किस नए विकल्प पर टूट पड़े?

इस सवाल का एक ही जवाब नहीं है. मौजूदा रुझानों से तीन प्रमुख विकल्प उभरकर सामने आए हैं:

1. SIP और इक्विटी म्यूचुअल फंड

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हर महीने छोटी रकम से निवेश करने की सुविधा और लंबी अवधि में संपत्ति बनाने की संभावना ने SIP को बेहद लोकप्रिय बना दिया है. मई 2026 में भी ₹30,000 करोड़ से अधिक का मासिक SIP निवेश दर्ज हुआ.  

2. Gold ETF

वेंचुरा की रिपोर्ट बताती है कि सोना खरीदने का तरीका भी बदल रहा है. लोग भौतिक सोने की बजाय Gold ETF और Gold Fund जैसे वित्तीय उत्पादों को अपना रहे हैं. जनवरी 2026 में इनमें रिकॉर्ड निवेश दर्ज किया गया.  

3. मिडकैप और स्मॉलकैप फंड

रॉयटर्स के अनुसार अप्रैल 2026 में मिडकैप और स्मॉलकैप म्यूचुअल फंडों में रिकॉर्ड निवेश देखा गया, जिससे संकेत मिलता है कि कई निवेशक अधिक जोखिम लेकर बेहतर संभावित रिटर्न की तलाश में हैं.  

क्या ये सचमुच सोने से ज्यादा कमाई दे सकते हैं?

इतिहास बताता है कि लंबी अवधि में कुछ इक्विटी निवेशों ने कई चरणों में सोने से बेहतर रिटर्न दिए हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी अधिक रहा है. वहीं आर्थिक अनिश्चितता या वैश्विक तनाव के दौर में सोना अक्सर सुरक्षा कवच की भूमिका निभाता है. इसलिए “कौन बेहतर है?” का उत्तर निवेशक की अवधि, जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्य पर निर्भर करता है.

आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

* निवेशकों की प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं.
* SIP संस्कृति भारत में लगातार मजबूत हो रही है.
* Gold ETF और विविध निवेश विकल्पों की लोकप्रियता बढ़ रही है.
* केवल पारंपरिक सोने पर निर्भर रहने के बजाय लोग संतुलित पोर्टफोलियो बना रहे हैं.
* सोशल मीडिया पर “गारंटीड हाई रिटर्न” के दावों के बीच तथ्यात्मक जानकारी पहले से अधिक जरूरी है.

आम आदमी पर क्या हो सकता है प्रभाव?

यदि आप हर महीने बचत करते हैं, तो केवल एक ही एसेट में पैसा लगाने के बजाय विविध निवेश रणनीति पर विचार करना उपयोगी हो सकता है. लेकिन किसी भी निवेश में पैसा लगाने से पहले उसके जोखिम, लागत और समयावधि को समझना आवश्यक है. बिना जांचे-परखे ऊंचे रिटर्न के दावों के आधार पर निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है.

आगे अब और क्या हो सकता है?

* SIP निवेश में और वृद्धि देखने को मिल सकती है.
* Gold ETF और डिजिटल निवेश उत्पादों की लोकप्रियता बनी रह सकती है.
* बाजार में अस्थिरता आने पर निवेशक फिर से सुरक्षित विकल्पों की ओर झुक सकते हैं.
* वित्तीय सलाहकार विविधीकृत पोर्टफोलियो पर और जोर दे सकते हैं.

FAQ

1. क्या SIP सोने से बेहतर है?
हर स्थिति में नहीं. दोनों का उद्देश्य और जोखिम अलग है.

2. क्या Gold ETF भौतिक सोने का विकल्प है?
कई निवेशक इसे सुविधाजनक विकल्प मानते हैं, लेकिन निवेश से पहले उत्पाद की शर्तें समझना जरूरी है.

3. क्या केवल हाई रिटर्न देखकर निवेश करना चाहिए?
नहीं. जोखिम और निवेश अवधि भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

4. क्या छोटी रकम से निवेश शुरू किया जा सकता है?
हां, कई SIP योजनाओं में कम राशि से शुरुआत संभव होती है.

5. क्या भविष्य में भी यही रिटर्न मिलेंगे?
नहीं. पिछले प्रदर्शन से भविष्य की कमाई की गारंटी नहीं मिलती.

डिस्क्लेमर: इस लेख में प्रस्तुत निवेश प्रवृत्तियों और आंकड़ों का आधार विभिन्न सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और विश्वसनीय रिपोर्ट्स व बाजार विश्लेषणों पर है, जिनमें शामिल हैं: AMFI के मई 2026 के आंकड़े, Reuters की हालिया बाजार रिपोर्ट्स,साथ ही 2026 के Gold ETF निवेश रुझानों पर आधारित AMFI-संबंधित विश्लेषण एवं बाजार रिपोर्टिंग.यह लेख केवल सूचना एवं सामान्य समझ के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दिए गए आंकड़े समय-समय पर बाजार परिस्थितियों और नई रिपोर्ट्स के अनुसार बदल सकते हैं. किसी भी निवेश निर्णय से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना उचित रहेगा.

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