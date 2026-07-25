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मेड इन चाइना से हटकर कंपनियां भारत और पड़ोसी देशों का रुख क्यों कर रही हैं? जानिए इसके पीछे की 2 ठोस वजहें

Why global manufacturing shift from china: दुनियाभर की कंपनियां चीन से मैन्युफैक्चरिंग हटाकर भारत और पड़ोसी देशों का रुख कर रही हैं. आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती लागत और भू-राजनीतिक तनाव इसके मुख्य कारण हैं, जिससे भारत में रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 25, 2026, 08:34 AM IST

मेड इन चाइना से हटकर कंपनियां भारत और पड़ोसी देशों का रुख क्यों कर रही हैं? जानिए इसके पीछे की 2 ठोस वजहें

चीनी बाजार से दूरी क्यों बना रही हैं कंपनियां और भारत के लिए यह क्यों है सुनहरा मौका (फोटो एआई)

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  • चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का पलायन क्यों हो रहा?
  •  भारत के लिए बड़े रोजगार के अवसर क्या मिलेंगे?
  •  भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती लागत बन रही वजह.
  •  ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव क्या हुआ है?
  •  घरेलू अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव क्या होगा?

आरबीआई की एक हालिया रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां अब चीन में अपने कारोबार को समेटने में लगी हैं और मेड इन चाइना के विकल्प के रूप में भारत समेत पड़ोसी देशों का रुख कर रही हैं. आखिर क्यों रातों-रात दुनिया की सोच बदल गई और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और नौकरियों पर कैसे पड़ने वाला है, यह समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है.

क्यों दुनिया की फैक्ट्री में आने लगी दरारें?

पिछले कुछ दशकों से चीन को दुनिया की फैक्ट्री माना जाता था, जहां सुई से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सब कुछ बड़ी आसानी से और कम कीमत पर बन जाता था. लेकिन पिछले कुछ समय से हालात तेजी से बदले हैं. कंपनियों के मन में यह डर बैठ गया है कि अगर सारा कारोबार सिर्फ एक ही देश पर निर्भर रहेगा, तो भविष्य में किसी भी बड़े संकट के समय भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस बदलते माहौल ने दुनिया के बड़े कारोबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब केवल एक देश पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है.

चीन छोड़ने के पीछे छिपी असली वजह और लागत का गणित क्या है?

कंपनियों के चीन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण वहां लगातार बढ़ती हुई लागत और सख्त नीतियां हैं. कभी जो मजदूरी बहुत सस्ती हुआ करती थी, वह अब काफी महंगी हो गई है, जिससे कंपनियों का मुनाफा घटने लगा है. इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव और सप्लाई चेन में बार-बार आने वाली रुकावटों ने कंपनियों की नींद उड़ा दी है. जब एक छोटी सी रुकावट से पूरी दुनिया का कारोबार ठप होने लगे, तो कंपनियां समझदारी दिखाते हुए नए विकल्पों की तलाश में जुट जाती हैं.

भारत और पड़ोसी देशों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं कदम?

जब ग्लोबल कंपनियों ने चीन से बाहर निकलने का फैसला किया, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वे अपना सामान कहां बनवाएं. इस तलाश में भारत और एशिया के कुछ अन्य पड़ोसी देश सबसे आगे निकलकर आए. भारत में विशाल बाजार, नौजवानों की बड़ी आबादी और सरकार की तरफ से मिल रही तमाम सुविधाओं ने विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है. कंपनियां अब यह समझ चुकी हैं कि भारत में निवेश करने से न केवल उनका जोखिम कम होगा, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार भी मिलेगा.

आम आदमी की जिंदगी और नौकरी पर इसका सीधा असर क्या होगा?

यह खबर सिर्फ बड़ी कंपनियों या शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक आम आदमी के भविष्य से है. जब देश में नई विदेशी फैक्ट्रियां लगेंगी और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, तो हमारे युवाओं के लिए नौकरियों के अनगिनत दरवाजे खुलेंगे. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं को अपने ही देश में बेहतर रोजगार के मौके मिल सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर दोनों में सुधार होगा.

कौन सा है वो पहलू जो कोई नहीं बता रहा?

इस पूरी उठापटक के पीछे एक और बहुत बड़ा सच छिपा है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं. केवल चीन से बोरिया-बिस्तर समेटना ही काफी नहीं है, बल्कि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के सामने अपनी बुनियादी सुविधाओं और लाल फीताशाही को तेजी से सुधारने की बड़ी चुनौती भी है. अगर भारत इस मौके पर अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और आसान नहीं बनाता है, तो यह सुनहरा अवसर हाथ से निकल भी सकता है. इसलिए यह समय न केवल भारत के लिए आगे बढ़ने का है, बल्कि अपनी कमियों को तेजी से दूर करने का भी है.

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