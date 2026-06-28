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भारत का अगला यूनिकॉर्न किसकी जेब से निकलेगा? दुनिया के 6 सुपर निवेशकों ने बदल दिया स्टार्टअप फंडिंग का पूरा खेल

India startup funding analysis: दुनिया में स्टार्टअप फंडिंग का खेल तेजी से बदल रहा है. अब कुछ गिनी-चुनी वेंचर कैपिटल फर्में अरबों डॉलर के निवेश पर नियंत्रण रख रही हैं. इसका असर भारत के स्टार्टअप, रोजगार, इनोवेशन और निवेश के पूरे भविष्य पर पड़ सकता है. चलिए समझते हैं इस पूरे समीकरण को.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 28, 2026, 09:54 AM IST

भारत का अगला यूनिकॉर्न किसकी जेब से निकलेगा? दुनिया के 6 सुपर निवेशकों ने बदल दिया स्टार्टअप फंडिंग का पूरा खेल

दुनिया के किन छह बड़े निवेशकों ने बदल दिए स्टार्टअप फंडिंग का गेम? (फोटो एआई)

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  • भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है.
  • किन बड़े निवेशकों ने बदल दिया है स्टार्टअप के खेल के नियम
  • भारत के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती होगी?

अमेरिका के वेंचर कैपिटल बाजार से आई नई तस्वीर बताती है कि स्टार्टअप फाइनेंसिंग अब पहले जैसी खुली दौड़ नहीं रही. निवेश की ताकत धीरे-धीरे कुछ विशाल फंड्स के हाथों में सिमटती जा रही है. सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है. भारत जैसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी यह बदलाव आने वाले सालों में बड़ी चुनौती और अवसर दोनों बन सकता है.

दुनिया के छह बड़े निवेशकों ने क्यों बदल दिए खेल के नियम

वेंचर कैपिटल बाजार के हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले दो वर्षों में छह बड़ी फर्मों ने बाकी अधिकांश निवेशकों की तुलना में कहीं ज्यादा पूंजी जुटाई है. इनमें थ्राइव कैपिटल, आंद्रेसेन होरोविट्ज़, फाउंडर्स फंड, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, जनरल कैटालिस्ट और सिकोइया कैपिटल शामिल हैं.

नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन द्वारा विश्लेषित PitchBook (25 जून 2026) के आंकड़ों के अनुसार इन छह फर्मों ने सामूहिक रूप से दर्जनों अरब डॉलर जुटाए हैं. सातवें स्थान पर मौजूद फर्म और इन छह दिग्गजों के बीच निवेश क्षमता का अंतर बेहद बड़ा दिखाई देता है. इसका मतलब है कि स्टार्टअप्स के लिए बड़े निवेश का रास्ता अब पहले की तुलना में ज्यादा केंद्रीकृत हो रहा है. यही वजह है कि किसी स्टार्टअप के कैप टेबल पर इन बड़े निवेशकों का नाम जुड़ना अब सिर्फ पैसा मिलने की बात नहीं रह गई. यह बाजार में भरोसा, मीडिया का ध्यान, अगले निवेशकों की रुचि और बड़े ग्राहकों का विश्वास भी साथ लेकर आता है.

भारत के स्टार्टअप्स के लिए इसका मतलब क्या है?

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम माना जाता है. AI, फिनटेक, SaaS, हेल्थटेक, डीप-टेक और क्लाइमेट टेक जैसे क्षेत्रों में लगातार नई कंपनियां बन रही हैं. लेकिन यदि वैश्विक पूंजी कुछ बड़ी फर्मों तक सीमित होती चली गई तो भारतीय संस्थापकों को पहले से ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.

दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि बड़े निवेशक अब भारत को सिर्फ आउटसोर्सिंग बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक प्रोडक्ट बनाने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भी देखने लगे हैं. इसलिए जिन भारतीय स्टार्टअप्स के पास मजबूत टेक्नोलॉजी, स्पष्ट बिजनेस मॉडल और वैश्विक विस्तार की क्षमता होगी, उनके लिए अवसर कम नहीं होंगे.

हालांकि छोटे शहरों से आने वाले या शुरुआती चरण के कई स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना थोड़ा और कठिन हो सकता है. ऐसे में घरेलू निवेशकों और फैमिली ऑफिस की भूमिका आने वाले समय में और बढ़ सकती है.

सिर्फ पैसा नहीं, अब नेटवर्क भी बिक रहा है

स्टार्टअप जगत में अब निवेश का मतलब केवल चेक लिखना नहीं रह गया. बड़ी वेंचर कैपिटल फर्में भर्ती, वैश्विक ग्राहकों तक पहुंच, सरकारी संपर्क, अधिग्रहण की तैयारी, मीडिया ब्रांडिंग और अगली फंडिंग तक में मदद करती हैं. यही कारण है कि कई संस्थापक कम वैल्यूएशन स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसे निवेशकों को चुनते हैं जिनका नाम बाजार में भरोसा पैदा करता है. कई मामलों में यह फैसला बाद की फंडिंग और कंपनी की ग्रोथ को आसान बना देता है. यहीं एक जोखिम भी मौजूद है. जब बहुत अधिक पूंजी कुछ ही निवेशकों के पास होती है, तो उनके फैसलों का असर पूरे स्टार्टअप बाजार पर पड़ने लगता है. यदि वे किसी सेक्टर से दूरी बना लें, तो उस क्षेत्र की कई नई कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो सकता है.

भारत को अब अपनी पूंजी भी मजबूत करनी होगी

मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय बताते हैं कि  भारतीय स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि शुरुआती सफलता के बाद भी उन्हें बड़े निवेश के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत को लंबे समय तक वैश्विक इनोवेशन हब बनना है, तो घरेलू पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, फैमिली ऑफिस और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ानी होगी.

हाल के वर्षों में सरकार ने फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और डीप-टेक इनोवेशन जैसी कई पहलों पर काम किया है. लेकिन तेजी से बदलते वैश्विक निवेश माहौल में निजी भारतीय पूंजी का विस्तार भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है. अगर यह नहीं हुआ तो कई उभरते भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशी निवेशकों की रणनीति के अनुसार अपने फैसले लेने पड़ सकते हैं.

आम लोगों पर इसका असर क्यों पड़ेगा?

यह बदलाव सिर्फ स्टार्टअप संस्थापकों तक सीमित नहीं रहेगा. जब किसी देश में स्टार्टअप्स को बेहतर फंडिंग मिलती है, तो नई नौकरियां बनती हैं, नई तकनीक विकसित होती है और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलती हैं. लेकिन यदि शुरुआती कंपनियों तक पूंजी पहुंचना कठिन हो जाए, तो नए बिजनेस बनने की गति भी धीमी पड़ सकती है.

यानी आने वाले वर्षों में भारत में रोजगार, डिजिटल सेवाओं और नई टेक्नोलॉजी की रफ्तार काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगी कि भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक निवेश की इस बदलती दुनिया में खुद को कितनी तेजी से ढाल पाते हैं.

दुनिया में स्टार्टअप फंडिंग का नया दौर शुरू हो चुका है, जहां पूंजी पहले से कहीं ज्यादा कुछ बड़े खिलाड़ियों के हाथ में सिमट रही है. भारत के लिए यह चेतावनी भी है और अवसर भी. जिन उद्यमियों के पास मजबूत तकनीक, टिकाऊ बिजनेस मॉडल और वैश्विक सोच होगी, वे इस बदलते माहौल में भी निवेश आकर्षित कर सकते हैं. वहीं देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह विदेशी पूंजी पर निर्भर रहने के बजाय अपना मजबूत निवेश इकोसिस्टम भी तैयार करे. यही भविष्य में भारतीय इनोवेशन की असली ताकत बनेगा.

यूनिकॉर्न किसे कहते हैं?

यूनिकॉर्न (Unicorn) वह प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर (लगभग ₹8,500 करोड़ से अधिक) या उससे ज्यादा हो जाती है, जबकि वह अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध (Listed) नहीं हुई होती.

आसान भाषा में समझें- मान लीजिए दो दोस्तों ने एक टेक कंपनी शुरू की. कुछ वर्षों बाद बड़े निवेशकों ने उसमें पैसा लगाया और कंपनी की कुल अनुमानित कीमत 1 अरब डॉलर या उससे अधिक आंकी गई.तब उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाएगा.

 इसे यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं?

"यूनिकॉर्न" एक काल्पनिक, बहुत दुर्लभ घोड़ा माना जाता है. पहले इतनी बड़ी वैल्यूएशन वाली निजी स्टार्टअप कंपनियां बहुत कम होती थीं, इसलिए उनके लिए यह नाम इस्तेमाल किया गया. यूनिकॉर्न का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी ज़रूर मुनाफे में है. कई यूनिकॉर्न कंपनियां वर्षों तक घाटे में रहने के बावजूद तेज़ ग्रोथ और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर इतनी ऊंची वैल्यूएशन हासिल करती हैं.

भारत के कुछ प्रसिद्ध यूनिकॉर्न

* Zepto
* CRED
* PhysicsWallah
* Razorpay
* Meesho

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