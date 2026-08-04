25 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट में किसकी खुलेगी किस्मत? चुनाव से पहले योगी सरकार का सबसे बड़ा सियासी और आर्थिक दांव आज होगा साफ

Uttar Pradesh supplementary budget: उत्तर प्रदेश सरकार आज वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी. 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक आकार वाले इस बजट में युवाओं, किसानों, मानदेय कर्मियों, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास और सामाजिक योजनाओं को अतिरिक्त संसाधन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

आज खुलेगा अनुपूरक बजट का पिटारा

युवाओं किसानों पर रहेगी सबसे नजर

मानदेय बढ़ोतरी की उम्मीद बरकरार आज

इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल सकता बड़ा बूस्ट

चुनाव पहले सरकार की नई प्राथमिकताएं

क्या आज का दिन लाखों परिवारों की जेब पर असर डाल सकता है? क्या आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, किसानों और युवाओं को बजट से राहत मिलेगी या फिर सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा? इन सवालों के जवाब आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश होने वाले अनुपूरक बजट से मिलने शुरू हो जाएंगे.

योगी आदित्यनाथ सरकार वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट आज यानी मंगलवार 4 अगस्त को विधानसभा में पेश करेगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बजट का आकार 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में और विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य इसे सदन के पटल पर रखेंगे. बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की मंजूरी भी ली जानी है.

यह बजट सिर्फ अतिरिक्त पैसा नहीं, सरकार की अगली प्राथमिकताओं का संकेत भी है

अनुपूरक बजट का मकसद केवल अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना नहीं होता. यह बताता है कि साल के बीच में सरकार किन योजनाओं को ज्यादा गति देना चाहती है और किन क्षेत्रों में पहले से तय बजट पर्याप्त नहीं रहा.

यही वजह है कि इस बार नजर केवल राशि पर नहीं बल्कि उसके बंटवारे पर भी रहेगी. माना जा रहा है कि सरकार विकास परियोजनाओं के साथ उन वर्गों पर भी फोकस बनाए रखेगी, जिनका सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण से है.

युवाओं, किसानों और मानदेय कर्मियों के लिए क्या हो सकता है खास?

सरकारी सूत्रों के आधार पर सामने आई जानकारियों के मुताबिक युवाओं के लिए युवा समग्र विकास योजना से जुड़ी घोषणा हो सकती है. वहीं मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है.

इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड-डे मील रसोइयों और ग्राम चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा है. यदि ऐसा होता है तो इसका असर लाखों परिवारों की मासिक आय पर पड़ सकता है. हालांकि अंतिम फैसला बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

सड़क, एक्सप्रेसवे और उद्योग पर क्यों रहेगा विशेष जोर?

विश्लेषकों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि सरकार अवस्थापना विकास के लिए कितना अतिरिक्त आवंटन करती है. नए लिंक एक्सप्रेसवे, राज्य मार्ग, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े कार्य, औद्योगिक कॉरिडोर और बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के लिए अतिरिक्त धन दिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

इसका असर केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा. सड़क और औद्योगिक परियोजनाएं तेज होने से निवेश, स्थानीय रोजगार और परिवहन लागत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

मथुरा से लेकर गांव तक, बजट का सामाजिक संदेश क्या होगा?

धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मथुरा सहित कुछ प्रमुख स्थलों के लिए भी अतिरिक्त आवंटन की उम्मीद है. साथ ही वकीलों के कैशलेस इलाज जैसी योजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जा सकता है.

यह केवल वित्तीय प्रावधान नहीं होंगे, बल्कि सरकार की सामाजिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का भी संकेत देंगे. विधानसभा चुनाव से पहले आने वाला यह अनुपूरक बजट राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मूल बजट की थीम को आगे बढ़ाने की कोशिश

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने फरवरी 2026 में 9.12 लाख करोड़ रुपये का मूल बजट "सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान" थीम के साथ पेश किया था. माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट भी उसी नीति को आगे बढ़ाएगा और जिन योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत महसूस हुई है, उन्हें प्राथमिकता देगा.

आपके के लिए इसका क्या मतलब है?

आम तौर पर लोग अनुपूरक बजट को सिर्फ सरकारी औपचारिकता मानते हैं, लेकिन इसका सीधा असर कई वर्गों पर पड़ सकता है. यदि मानदेय बढ़ता है तो लाखों परिवारों की आय में बदलाव आएगा. यदि किसानों और छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान होते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है. वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अधिक निवेश भविष्य में रोजगार और निजी निवेश के अवसर बढ़ा सकता है.

यानी यह बजट केवल सरकारी खातों का हिसाब नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं और चुनाव से पहले सरकार की आर्थिक रणनीति का संकेत भी माना जाएगा.

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