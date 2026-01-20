FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

₹180 करोड़ का घोटाला... कौन है श्रवण गुप्ता, जिसने बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी EMAAR को लगा दिया चूना

UAE की अबू धाबी की अदालत ने श्रवण गुप्ता और उसकी पत्नी  शिल्पा गुप्ता इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया है. दोनों ने अबू धाबी में फाइनेंशियल फ्रॉड यानी वित्तीय धोखाधड़ी के भी आरोपी हैं.

रईश खान

Updated : Jan 20, 2026, 11:58 PM IST

Shravan Gupta who defrauded EMAAR group

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी EMAAR ग्रुप के साथ बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है. इस कंपनी के साथ 180 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. यह धोखाधड़ी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि EMAAR की जॉइंट वेंचर कंपनी MGF का एमडी श्रवण गुप्ता है. श्रवण गुप्ता पर आरोप है कि उसने EMAAR के साथ जालसाजी की और लंदन फरार हो गया. ED ने उसे समन भेजा है, लेकिन वह गायब है.

बुर्ज खलीफा 163 मंजिला इमारत है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत मानी जाती है. इसे बनाने में कंपनी EMAAR प्रॉपर्टीज ने अहम भूमिका निभाई थी. उसने डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन किया था. दुबई का EMAAR ग्रुप 2005 में भारत आया था. यहां उसने दिल्ली के रियल एस्टेट समूह MGF Developments Ltd के साथ मिलकर EMAAR MGF नाम की कंपनी बनाई.

EMAAR को भरोसा था कि वह इस रियल एस्टेट समूह के साथ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाएगी, लेकिन MGF ने विस्वासघात किया. उसने फर्जी दस्तावेज के जरिए EMAAR ग्रुप को 180 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज FIR के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की गई. जांच में पाया कि MGF के डायरेक्टर और चेयरमैन श्रवण गुप्ता ने EMAAR MGF के Palm Hills प्रोजेक्ट के नाम पर Nanny Infrastructure प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 34 लाख रुपये का पेमेंट किया. इसी तरह Imperial Garden प्रोजेक्ट के नाम पर सौम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 142 करोड़ 68 लाख रुपये दिए.

2024 में दिल्ली पुलिस की Economic Offences Wing ने बताया कि श्रवण गुप्ता ने प्रोजेक्ट के नाम पर इन दो प्राइवेट कंपनियों को कुल 180 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की.आरोपी ने Nanny Infrastructure और Saum Infra को सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर पेश किया, लेकिन दोनों कंपनियों ने रकम मिलने के बाद कोई सर्विस नहीं दी. जब पैसा मांगा गया तो वह भी नहीं लौटाया.

खुद की कंपनी के ट्रांसफर किए पैसा
मामला पैसों की हेरा-फेरी का है तो ED ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. एजेंसी ने जांच में पाया कि Nanny Infrastructure और Saum Infra, श्रवण गुप्ता और उनकी सहयोगी की कंपनी है. इस बात को उसने Emaar ग्रुप से छिपाया था. जिससे यह साबित होता है, उसकी फ्रॉड करने की पहले से ही मंशा थी.

हालांकि, ईडी ने एमजीएफ समूह की दिल्ली, गुरुग्राम की 82 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है. जांच में सहयोग नहीं करने पर एजेंसी ने गैर जमानती वारंट भेजा तो श्रवण गुप्ता देश छोड़कर फरार हो गया. 

10 साल की हो चुकी है सजा
UAE की अबू धाबी की अदालत ने श्रवण गुप्ता और उसकी पत्नी शिल्पा गुप्ता इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया है. दोनों ने अबू धाबी में फाइनेंशियल फ्रॉड यानी वित्तीय धोखाधड़ी के भी आरोपी हैं. जिसके चलते दोनों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. गुप्ता कपल भारत में रह रहा था तो इसलिए अदालत ने दोनों को डिपोर्टेशन का आदेश दिया था. 

ईडी को शक है कि श्रवण गुप्ता भारत से लंदन फरार हो गया है. ललित मोदी और विजय माल्य की तरह वह भी लंदन में छिपा बैठा है. भारत के क्रिमिनलों के लिए शायद लंदन सेफ हाउस बन गया है.

