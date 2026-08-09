सोना महंगा होते ही तिजोरियां कौन भर रहा? जानिए क्यों अचानक से ग्रे मार्केट  हो गया सराफा बाजार में एक्टिवेट

Gold smuggling after import duty hike: भारत में Gold Import Duty 6 से बढ़ाकर 15 फीसदी किए जाने के बाद लीगल और अनऑफिशियल गोल्ड की कीमतों का अंतर चर्चा में है. World Gold Council के आंकड़े ऊंची ड्यूटी और अनऑफिशियल inflows के बीच संबंध दिखाते हैं, जिससे Grey Market Incentive बढ़ने की आशंका है.

ड्यूटी बढ़ी तो बदला सोने का गणित

Grey Market का मुनाफा हुआ दोगुना

WGC ने पुराने आंकड़ों से चेताया

महंगे सोने से बढ़ा supply gap

सस्ता सोना खरीदना पड़ सकता महंगा

मई 2026 में सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी. मकसद था सोने के आयात को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार तथा रुपये पर दबाव घटाना. लेकिन World Gold Council के आंकड़े बताते हैं कि ऊंची ड्यूटी और अनौपचारिक सोने की आवक के बीच ऐतिहासिक संबंध रहा है. यानी सोने की कीमत का सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि अगली बार 10 ग्राम सोना कितने रुपये का मिलेगा. सवाल यह भी है कि महंगा वैध सोना और सस्ता अनौपचारिक सोना बाजार में किस तरह की नई खाई पैदा कर सकते हैं.

6 से 15 फीसदी ड्यूटी बढ़ने के बाद क्यों बदला गणित?

13 मई 2026 से भारत में सोने की इंपोर्ट ड्यूटी 6 फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी हो गई. इसमें 10 फीसदी Basic Customs Duty और 5 फीसदी Agriculture Infrastructure and Development Cess शामिल है. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने यह कदम विदेशी खरीद कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने और रुपये को सहारा देने के लिए उठाया.

World Gold Council के मुताबिक यह 9 फीसदी की बढ़ोतरी उसके उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सबसे बड़ी ड्यूटी बढ़ोतरी थी. ड्यूटी बढ़ने से घरेलू और landed gold price के बीच अंतर बढ़ा, लेकिन घरेलू बाजार में कीमतों ने तुरंत पूरी 9 फीसदी बढ़ोतरी को reflect नहीं किया. यहीं से बाजार का पेच समझ आता है. वैध चैनल से आने वाले सोने पर टैक्स ज्यादा है, जबकि अवैध तरीके से आने वाला सोना इस टैक्स को बचाकर बाजार में उतारा जा सकता है.

Grey Market के लिए क्यों बन सकता है ज्यादा incentive?

World Gold Council ने 2013 से 2026 के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पाया कि ज्यादातर ऐसे दौर में जब भारत में gold import duty बढ़ी, unofficial या smuggled gold inflows भी बढ़े. वहीं जुलाई 2024 में ड्यूटी 6 फीसदी किए जाने के बाद unofficial inflows लगभग शून्य के करीब आ गए थे. WGC के अनुसार 2013 से 2026 के बीच duty और unofficial imports के बीच COVID वर्षों को छोड़कर correlation 0.52 रहा.

इतिहास का एक उदाहरण और भी बड़ा है. 2013 में duty में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद unofficial imports करीब 10 टन प्रति तिमाही से बढ़कर 2014 की पहली तिमाही में करीब 70 टन हो गए थे. यानी एक साल से भी कम समय में करीब सात गुना उछाल आया.

2022 में भी ऐसा ही पैटर्न दिखा. जुलाई 2022 में duty 10.75 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई थी. इसके बाद unofficial imports 2022 की दूसरी तिमाही के 17 टन से बढ़कर उसी साल के आखिर तक करीब 50 टन पहुंच गए थे.

इसका मतलब यह नहीं कि 2026 में भी बिल्कुल वही आंकड़ा दोहराया जाएगा. लेकिन इतिहास यह संकेत जरुर देता है कि legal और illegal supply के बीच price gap बढ़ने पर grey market के लिए आर्थिक incentive मजबूत हो सकता है.

2026 में Grey Market का margin कितना बढ़ा?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई में duty बढ़ने के तुरंत बाद Reuters ने भारतीय bullion dealers के हवाले से रिपोर्ट किया कि grey-market operators का अनुमानित margin करीब 18 फीसदी तक पहुंच गया था, जो पहले करीब 9 फीसदी बताया गया था. यानी duty hike के बाद इस कारोबार में संभावित मुनाफे का अंतर लगभग दोगुना हो गया.

Grey market operator अगर टैक्स और आधिकारिक चैनल की लागत से बचकर सोना बेचता है तो वह वैध बाजार से कम कीमत का लालच दे सकता है. यही वह जगह है जहां आम खरीदार के लिए सबसे बड़ा जोखिम पैदा होता है.

सस्ता सोना हमेशा सस्ता सौदा नहीं होता. उसकी purity, bill, source और कानूनी स्थिति को लेकर जोखिम हो सकता है. इसलिए ग्राहक के लिए कुछ हजार रुपये बचाने का फैसला बाद में बड़ी परेशानी बन सकता है.

महंगा सोना सिर्फ ग्राहक को नहीं, Jeweller को भी दबाता है

सराफा बाजार में असर एक ही जगह नहीं पड़ता. आम खरीदार के लिए ऊंची कीमत का मतलब है कि ज्वेलरी खरीदने का बजट बढ़ेगा. खासकर शादी और बड़े पारिवारिक समारोहों में खरीदारी टालना आसान नहीं होता, लेकिन ग्राहक कम वजन या कम कैरेट के विकल्प की तरफ जा सकता है.

ज्वैलर्स के सामने दूसरी समस्या है इन्वेंट्री की. अगर आधिकारिक चैनल से सोना महंगा पड़ रहा है और ग्राहक ऊंची कीमत पर खरीदारी करने से बच रहा है तो स्टॉक रखने की लागत और मार्जिन दोनों पर दबाव आ सकता है. आयातक के लिए भी अर्थशास्त्र बदला है. वहीं बैंक और रिफाइनर जैसे संगठित खिलाड़ियों को ऐसे बाजार में ग्रे सप्लाई से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है. यही कारण है कि सोने की ड्यूटी का असर सिर्फ कस्टम्स रेवेन्यू या सोने की कीमत तक सीमित नहीं रहता है. यह पूरी सप्लाई चेन के अर्थशास्त्र को बदल सकता है.

लेकिन क्या ड्यूटी बढ़ते ही Grey Market बढ़ गया?

यहां एक जरूरी सावधानी समझनी होगी. उपलब्ध आंकड़े यह बताते हैं कि ऊंची ड्यूटी से अनऑफिशियल गोल्ड के लिए इंसेंटिव बढ़ता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि हर ड्यूटी बढ़ोतरी के बाद उसी अनुपात में तस्करी बढ़ेगी. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार ऑफिशियल गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी का असर लेटेस्ट लिमिटेड रहा है. अलग-अलग ड्यूटी व्यवस्थाओं में ऑफिशियल इंपोर्ट काफी हद तक लचीला रहे और डिमांड की स्थिति ने भी बड़ी भूमिका निभाई.

जून 2026 के WGC अपडेट में भी गोल्ड इंपोर्ट के और कमजोर होने की बात सामने आई. जून में इंपोर्ट वैल्यू करीब US$1.97 बिलियन रही, जो मई के मुकाबले 42 फीसदी कम थी. गेल इंपोर्ट वॉल्यूम 16–22 टन रही, जबकि मई में यह 29 टन और जून 2025 में 25 टन थी. इसलिए 2026 की कहानी को सिर्फ “ड्यूटी बढ़ी और तस्करी बढ़ गई” कहना सही नहीं होगा. असली कहानी इंसेंटिव, डिमांड, प्राइस और सप्लाई के बीच बन रहे नए समीकरण की है.

घरेलू सोने के बाजार में कीमत में बड़ा अंतर आया

घरेलू सोने के बाजार में बढ़ोतरी के बाद छूट भी असामान्य रूप से बढ़ी. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ड्यूटी बढ़ोतरी से पहले घरेलू बाजार का औसत डिस्काउंट करीब US$14 प्रति औंस था, जो इसके तुरंत बाद करीब US$150 प्रति औंस तक पहुंच गया.

रॉयटर्स ने 13 मई को डीलरों के वोट से बताया कि डिस्काउंट एक बार US$207 प्रति औंस तक पहुंच गया था, जबकि एक दिन पहले यह करीब US$17 था. उस समय खुदरा खरीदार और ज्वैलर्स खरीदारी से काफी हद तक दूर थे. बाद में ये गैप कम हो गया. WGC के जून के आंकड़ों के अनुसार 15 जून तक छूट करीब US$25 प्रति औंस रह गई थी. इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक मूल्य विकृति स्थिर नहीं रही और बाजार धीरे-धीरे सामान्य हो गया.

यही डेटा बताता है कि सोने के बाजार में अचानक कीमत का अंतर पैदा हो गया है और आपके ग्रे मार्केट का प्रमाण नहीं है. उसकी पिछली इन्वेंट्री, पुराने सोने की आपूर्ति, लाभ लेने वाली और कमजोर भौतिक मांग जैसे कारण भी हो सकते हैं.

आम विजिट के लिए सबसे जरूरी बात क्या है?

यदि आप सोना वापस लेने जा रहे हैं तो केवल दुकान द्वारा उद्धृत मूल्य को देखकर निर्णय ले सकते हैं और जोखिम भरा हो सकता है. बहुत कम कीमत पर सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि सोना अधिकृत और वैध चैनल आ रहा है या नहीं, उचित बिल मिल रहा है या नहीं और आभूषणों की शुद्धता और अन्य जरूरी प्रमाण उपलब्ध हैं या नहीं.

हज़ार सोने के दौर में ग्राहक स्वाभाविक रूप से छूट खोजेगा. लेकिन सोने में असामान्य रूप से बड़ा डिस्काउंट मिलने पर सवाल यह होना चाहिए कि इतनी कम कीमत की वजह क्या है. क्योंकि वैध बाजार और ग्रे मार्केट के बीच कीमत का अंतर काफी बढ़ गया है, उत्पाद ही खरीदार के सामने "सस्ता डील" और "जोखिम वाला डील" के लिए अलग-अलग चीजें जरूरी हो जाती हैं.

सरकार के लिए भी यह दो तरफा चुनौती कैसे है?

सरकार का उद्देश्य साफ है. भारत सोने की जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का बाजार है और देश को अपना पूरा सोने की आपूर्ति आयात करना है. सोने के आयात पर चालू नजरिया और विदेशी मुद्रा का असर दिखता है.

इसलिए शुल्क सीमा आयात मांग पर दबाव नीति का हिस्सा है.

लेकिन दूसरी तरफ अगर वैध सोने और अनौपचारिक सोने के अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है तो प्रवर्तन की चुनौती बढ़ सकती है. यही कारण है कि सोने की नीति को सिर्फ आयात की मात्रा के नजरिए से देखना अधूरा होगा.

सरकार के लिए वास्तविक चुनौती यह होगी कि आधिकारिक आयात को नियंत्रित किया जाए, ऐसा मूल्य अंतर न दिया जाए जो अवैध आपूर्ति के लिए बहुत आकर्षक प्रोत्साहन तैयार कर दे.

गोल्ड मार्केट की अगली बड़ी कहानी कीमत नहीं, सप्लाई हो सकती है

सोने की कीमत हर दिन की हेडलाइन शानदार है. लेकिन 2026 में इसके पीछे चल रही सप्लाई की कहानी काफी अहम हो सकती है. एक तरफ सरकार आयात बिल और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना चाहती है. दूसरी तरफ आयात शुल्क से कानूनी सोना महंगा होता है. तीसरी तरफ भारतीयों की सोने की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई. और चौथे पक्ष के इतिहास में बताया गया है कि बड़ा मूल्य अंतर अनौपचारिक आपूर्ति को आकर्षित कर सकता है.

यही है इस मामले में पूरे का सीक्रेट एंगल

सोना महंगा होना आपके लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है. बड़ा सवाल यह है कि सरकारी सोना और कितने अक्षर देखें वाले अनौपचारिक सोने के बीच अंतर पैदा होता है. यदि यह अंतर बड़ा और टिकाऊ होता है तो इसका प्रभाव केवल जौहरी या आयातक पर नहीं पड़ेगा. इसका सीधा संबंध ग्राहक की स्थिति, आभूषण की खरीद और सोने के बाजार की स्थापना से होगा.

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