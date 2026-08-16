भारत में कौन तय करता है कि कोई चीज़ कितनी महंगी बिकेगी? समझिए MRP के पीछे का पूरा हिसाब-किताब

How retail price is decided India: आप दुकान पर किसी पैकेट की MRP देखकर कीमत चुकाते हैं, लेकिन उस ₹100 में कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और सरकार का हिस्सा अलग-अलग होता है. MRP कोई सरकारी रेट नहीं, बल्कि नियमों के तहत तय अधिकतम खुदरा कीमत है.

MRP कोई सरकारी रेट नहीं

कंपनी तय करती अधिकतम कीमत

टैक्स MRP में ही शामिल

डिस्ट्रीब्यूटर का अलग मार्जिन

ब्यूटी में मार्जिन ज्यादा

आपने कभी सोचा है कि ₹20 का बिस्किट पैकेट आखिर ₹20 का ही क्यों है? या ₹100 की क्रीम की कीमत तय कौन करता है? क्या सरकार हर प्रोडक्ट की कीमत तय करती है, या कंपनी अपनी मर्जी से MRP लिख देती है?

सीए सुदेशना बताती हैं कि असल कहानी इन दोनों के बीच है. पैकेज पर छपी MRP के पीछे लागत, टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल मार्जिन, ब्रांड की ताकत और बाजार में मुकाबला जैसे कई फैक्टर काम करते हैं. और सबसे दिलचस्प बात यह है कि MRP और किसी प्रोडक्ट की वास्तविक लागत एक ही चीज नहीं होती.

MRP कौन तय करता है?

पैकेज्ड सामान के मामले में MRP यानी Maximum Retail Price वह अधिकतम कीमत है जिस पर प्रोडक्ट अंतिम ग्राहक को बेचा जा सकता है. Consumer Affairs के मुताबिक लीगल मेटरोलॉजी नियमों के तहत पैकेज पर MRP सभी लागू टैक्स को शामिल करके घोषित करनी होती है. पैकेज पर निर्माता, पैकर या इंपोर्टर की जानकारी, नेट मात्रा और MRP जैसी जानकारियां देना भी जरूरी है.

यानी सामान्य तौर पर सरकार हर साबुन, बिस्किट, शैंपू या कपड़े की MRP बैठकर तय नहीं करती. कंपनी बाजार की स्थिति और अपने लागत ढांचे के हिसाब से कीमत तय करती है, लेकिन उसे उपभोक्ता संरक्षण और Legal Metrology के नियमों का पालन करना होता है.

यही वजह है कि एक ही कैटेगरी के दो प्रोडक्ट की MRP में बड़ा अंतर हो सकता है. एक कंपनी कम कीमत रखकर ज्यादा बिक्री चाहती है, जबकि दूसरी कंपनी ब्रांड, पैकेजिंग या प्रीमियम पोजिशनिंग के आधार पर ज्यादा कीमत रख सकती है.

₹100 की MRP में आखिर किसका हिस्सा?

सीए सुदेशना कहती हैं मान लीजिए किसी पैकेज्ड प्रोडक्ट की MRP ₹100 है. इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी को ₹100 मिलते हैं. इस ₹100 में लागू GST का हिस्सा शामिल है. इसके बाद पूरी सप्लाई चेन में कंपनी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक अलग-अलग कारोबारी मार्जिन और खर्च जुड़े हो सकते हैं. कंपनी के स्तर पर कच्चा माल, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और दूसरे खर्च आते हैं.

इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाता है. फिर रिटेलर ग्राहक को बेचता है. इसलिए MRP को समझने का आसान तरीका एक Price Waterfall की तरह है, जिसमें अंतिम कीमत तक पहुंचने से पहले कई परते जुड़ती हैं. लेकिन यहां एक जरुरी सावधानी है. हर प्रोडक्ट में कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार का हिस्सा एक जैसा नहीं होता. इसलिए ₹100 की चीज में किसी एक फिक्स प्रतिशत को हर सामान पर लागू करना गलत होगा.

FMCG में दुकानदार को कितना मार्जिन मिलता है?

FMCG यानी रोजमर्रा के सामान में मार्जिन प्रोडक्ट और कंपनी के हिसाब से काफी बदलता है. Dutch & Habro India के आंकड़ों के मुताबिक कई FMCG कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटर का बेस मार्जिन करीब 8 से 12 फीसदी और रिटेलर मार्जिन करीब 18 से 25 फीसदी तक हो सकता है. यह कंपनी, कैटेगरी, बिक्री की मात्रा और स्कीम पर निर्भर करता है. लेकिन इसे सीधे दुकानदार का मुनाफा समझना गलती होगी.

अगर किसी प्रोडक्ट पर दुकानदार को 20 फीसदी ट्रेड मार्जिन मिलता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी जेब में 20 फीसदी शुद्ध मुनाफा रख लेता है. दुकान का किराया, बिजली, कर्मचारी, खराब या एक्सपायर स्टॉक, चोरी, डिस्काउंट और दूसरे खर्च घटाने के बाद वास्तविक कमाई काफी कम हो सकती है. यही वजह है कि मार्जिन और Profit में अंतर समझना ग्राहक और छोटे कारोबारी दोनों के लिए जरुरी है.

डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा कम दिखता है, खर्च ज्यादा होता है

डिस्ट्रीब्यूटर को देखकर अक्सर लगता है कि वह सिर्फ कंपनी से सामान लेकर दुकानदार को बेचता है और बीच का पैसा कमा लेता है. असल में उसका कारोबार काफी ज्यादा खर्च वाला होता है. गोदाम, ट्रांसपोर्ट, सेल्स स्टाफ, स्टॉक में फंड़ी पूंजी, दुकानदारों को क्रेडिट और कई बार खराब या धीमी बिक्री वाले स्टॉक का जोखिम भी डिस्ट्रीब्यूटर को उठाना पड़ता है.

जून 2026 में FMCG distributors ने बढ़ती ईंधन, वेयरहाउसिंग, मैनपावर, अनुपालन और वर्किंग कैपिटल लागत के बीच मार्जिन बढ़ाने की मांग उठाई थी. All India Consumer Products Distributors Federation के मुताबिक उसका नेटवर्क 25 राज्यों में 4.5 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1.3 करोड़ से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स तक फैला है. यानी MRP का हिस्सा मिलने का मतलब यह नहीं कि सप्लाई चेन में बैठे हर कारोबारी का नेट प्रॉफिट उतना ही है.

सबसे ज्यादा मार्जिन किस प्रोडक्ट में होता है?

इस सवाल का एक ही जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि मार्जिन इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस मार्जिन की बात कर रहे हैं. Retailer margin, distributor margin, gross margin और net profit margin अलग-अलग चीजें हैं. फिर भी कुछ कैटेगरी में ब्रांड के लिए ज्यादा gross margin की गुंजाइश दिखाई देती है, खासकर तब जब कंपनी अपना private label बेचती है और बीच की सप्लाई चेन पर उसका ज्यादा नियंत्रण होता है. इसका एक अच्छा उदाहरण फैशन और ब्यूटी कारोबार में दिखता है.

Vishal Mega Mart की FY2024-25 रिपोर्ट के अनुसार उसके own brands ने कुल revenue में 73.1 फीसदी योगदान दिया. उसी साल कंपनी का gross profit ₹30,527 मिलियन यानी करीब ₹3,052.7 करोड़ रहा और gross margin 28.5 फीसदी था. ([About Vishal][4]) इसका मतलब यह नहीं कि हर कपड़े या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर 28.5 फीसदी दुकानदार का मुनाफा है. यह कंपनी का gross margin है, जो retailer margin से बिल्कुल अलग गणना है.

ब्यूटी प्रोडक्ट में ब्रांडिंग का खेल

Beauty और personal care में कीमत सिर्फ कच्चे माल से तय नहीं होती. ब्रांड, पैकेजिंग, विज्ञापन, सेलिब्रिटी प्रमोशन, रिसर्च और ग्राहक की perceived value भी कीमत को प्रभावित करते हैं. Nykaa के FY2026 आंकड़ों में कंपनी ने 31 मार्च 2026 को खत्म तिमाही में ₹1,203 करोड़ का gross profit और 45.1 फीसदी का gross margin दर्ज किया. कंपनी ने यह भी बताया कि उसके in-house brands का कारोबार तेजी से बढ़ा. Reuters ने भी कंपनी के बेहतर प्रदर्शन में high-margin in-house brands की भूमिका को रेखांकित किया.

यहां से ग्राहक के लिए एक दिलचस्प बात सामने आती है. किसी प्रोडक्ट की MRP ज्यादा होने का मतलब यह जरुरी नहीं कि उसकी लागत भी उतनी ज्यादा है. ब्रांडिंग और बाजार में उसकी पोजिशनिंग कीमत में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है.

कपड़ों में MRP का खेल क्यों अलग है?

कपड़ों में स्थिति FMCG से अलग होती है. यहां स्टॉक पुराना होने, सीजन बदलने और डिस्काउंट देने का जोखिम ज्यादा होता है. इसीलिए फैशन कंपनियां कई बार ऊंची MRP रखकर सेल और डिस्काउंट का स्पेस भी छोड़ती हैं. ग्राहक को ₹2,000 की शर्ट ₹1,199 में मिलती है तो उसे बड़ा डिस्काउंट दिखाई देता है, लेकिन उस ₹2,000 की MRP का मतलब यह नहीं कि कंपनी ने उसे ₹1,900 में बनाया था.

भारत के value-fashion कारोबार में private labels की भूमिका तेजी से बढ़ी है. Wazir Advisors के विश्लेषण के मुताबिक FY2020 से FY2025 के बीच value-fashion retailers की बिक्री में 24 फीसदी CAGR रहा और organised market में उनकी हिस्सेदारी 18 फीसदी से बढ़कर 29 फीसदी हुई.

दवा में MRP का नियम बिल्कुल अलग हो सकता है

यहां एक बड़ा अपवाद है. दवाओं की कीमत को सामान्य FMCG की तरह नहीं समझा जा सकता. National Pharmaceutical Pricing Authority यानी NPPA कुछ दवाओं की कीमत नियंत्रित करता है. DPCO के तहत scheduled medicines के लिए ceiling price तय होती है और इसमें retailer margin के लिए 16 फीसदी का प्रावधान है. NPPA के अनुसार scheduled drugs के लिए यह 16 फीसदी margin व्यवस्था लागू है, जबकि non-scheduled formulations में कंपनियां मार्जिन तय कर सकती हैं और कुछ decontrolled formulations में उद्योग द्वारा सामान्य तौर पर 20 फीसदी retailer और 10 फीसदी wholesaler margin रिपोर्ट किया गया है. यानी अगर सवाल हो कि किस प्रोडक्ट की कीमत पर सरकार का सीधा दखल ज्यादा है, तो दवाएं इसका अहम उदाहरण हैं.

MRP से ऊपर कीमत मांगने पर क्या होगा?

अगर किसी पैकेज्ड प्रोडक्ट पर MRP ₹100 लिखी है तो सामान्य स्थिति में दुकानदार उसे ₹105 में नहीं बेच सकता. MRP अधिकतम खुदरा कीमत है और पैकेज्ड कमोडिटी के लिए इसमें सभी टैक्स शामिल होते हैं. Consumer Affairs के अनुसार लेकिन दुकानदार ₹100 की MRP वाली चीज ₹95 या ₹90 में बेच सकता है. इसलिए MRP को fixed selling price समझना भी गलत है. यह अधिकतम सीमा है. यही वजह है कि सुपरमार्केट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अक्सर MRP से नीचे कीमत दिखाई देती है. डिस्काउंट ग्राहक को आकर्षित करने का तरीका भी हो सकता है और स्टॉक तेजी से निकालने का जरिया भी.

टैक्स कीमत को कैसे बदलता है?

MRP में लागू टैक्स शामिल होता है. इसलिए पैकेज्ड प्रोडक्ट पर ग्राहक से MRP के ऊपर अलग से GST जोड़ना सामान्य तौर पर सही नहीं है. Consumer Affairs Department की Legal Metrology जानकारी में भी MRP को all taxes inclusive बताया गया है. यानी अगर पैकेट पर ₹100 MRP लिखी है तो दुकानदार यह नहीं कह सकता कि ₹100 के ऊपर 18 फीसदी GST अलग से देना होगा. हालांकि अलग-अलग प्रकार की बिक्री, सेवा और प्रोडक्ट की टैक्स व्यवस्था अलग हो सकती है. इसलिए हर बिल को सिर्फ MRP के फार्मूले से समझना भी ठीक नहीं होगा.

ग्राहक के लिए असली फायदा क्या है?

सीए सुदेशना के अनुसार MRP का गणित समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहक सिर्फ बड़े डिस्काउंट के नाम पर खरीदारी नहीं करता. ₹2,000 MRP वाला प्रोडक्ट ₹1,000 में मिल रहा है तो पहली नजर में 50 फीसदी डिस्काउंट लगता है. लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि बाजार में समान प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है और क्या दूसरी दुकान पर वही सामान पहले से कम कीमत में मिल रहा है.

इसी तरह ₹100 के प्रोडक्ट को देखकर यह मान लेना कि कंपनी ने ₹50 और दुकानदार ने ₹20 कमा लिए, सही नहीं होगा. सप्लाई चेन में हर स्तर पर अलग लागत और जोखिम होता है.

MRP का असली राज यही है?

MRP किसी प्रोडक्ट की लागत का सीधा आईना नहीं है. यह उस कीमत की अधिकतम सीमा है जिस पर पैकेज्ड सामान अंतिम ग्राहक को बेचा जा सकता है. उसके पीछे कंपनी की लागत, ब्रांडिंग, बाजार की मांग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल मार्जिन और टैक्स जैसी कई परतें होती हैं.

और सबसे बड़ा छिपा हुआ एंगल यही है कि जिस कैटेगरी में कंपनी का अपना ब्रांड मजबूत होता है, वहां वह सप्लाई चेन पर ज्यादा नियंत्रण रखकर gross margin बढ़ा सकती है. Vishal Mega Mart और Nykaa के आंकड़े दिखाते हैं कि private या in-house brands इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

इसलिए अगली बार किसी दुकान पर MRP देखकर कीमत चुकाने से पहले एक सवाल जरूर पूछिएगा: मैं सिर्फ सामान की कीमत दे रहा हूं या ब्रांड, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्स-सबका हिस्सा एक साथ चुका रहा हूं?

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.