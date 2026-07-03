Business Idea: हाई ग्रोथ वाले इन 3 बिजनेस में कॉम्पिटिशन है कम और कमाई ज्यादा, जानिए कैसे मिलेगा स्टार्टअप के लिए सरकारी सपोर्ट

FICCI MSME business Idea survey report: FICCI की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पारंपरिक बिजनेस में बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट टेक से जुड़े 3 नए अनकन्वेंशनल बिजनेस आइडियाज सामने आए हैं. सरकार इसके लिए CGTMSE के तहत बिना गारंटी भारी लोन भी दे रही है.

New avenues for earnings identified in FICCI report: एफआईसीसीआई की हालिया रिपोर्ट्स और भारतीय MSME सेक्टर के नए बिजनेस सर्वे जैसे 'एम्पावरएमएसएमई' और 'इनोवेशन एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज' स्टडीज) के डेटा को देखने पर एक बात साफ है कि पारंपरिक बिजनेस में अब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है.

अगर आप भी वही पुराना घिसा-पिटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. आज के समय में ट्रेडिशनल मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है कि नए लोगों के लिए पैर जमाना मुश्किल हो रहा है. लेकिन रुकिए, उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) और सरकार के नए सर्वे कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जो आपाकी किस्मत बदल सकता है. देश में कुछ ऐसे छुपे हुए सेक्टर्स उभर रहे हैं जहां कॉम्पिटिशन न के बराबर है और मुनाफा उम्मीद से कहीं ज्यादा है.

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यूरिया और खाद का जमाना गया अब चलेगी नैनो टेक्नोलॉजी

फिक्की के इनोवेटिव क्रॉप न्यूट्रिशन कनवेंशन के आंकड़े बताते हैं कि अब खेतों में पारंपरिक खाद का इस्तेमाल कम हो रहा है. सरकार का पूरा फोकस अब न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ाने पर है. ऐसे में कस्टमाइज्ड नैनो-फ़र्टिलाइज़र और बायो-कोटिंग्स का बिजनेस एक सोने की खादान साबित हो सकता है.

आम लोग अभी भी पुरानी खाद बेचने में लगे हैं, लेकिन स्मार्ट लोग अब ऐसी एडिबल कोटिंग्स और नैनो-लिक्विड न्यूट्रिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहे हैं जो पौधों को एकदम सटीक पोषण देते हैं. आप चाहें तो टियर-2 या टियर-3 शहरों में इसकी एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, या फिर ग्रामीण इलाकों में सॉइल हेल्थ कंसल्टेंसी खोलकर किसानों को सही सलाह देने का काम शुरू कर सकते हैं. इसमें लागात कम और भविष्य बहुत उज्जवल है.

यह यूनिक क्यों है? पारंपरिक यूरिया या खाद का बिजनेस हर कोई करता है, जिससे मिट्टी खराब हो रही है. बहुत कम लोग जानते हैं कि सरकार अब ऐसे MSMEs को बढ़ावा दे रही है जो 'Edible Coatings' (खाने योग्य कोटिंग) या नैनो-लिक्विड न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखते हैं और पौधों को सटीक पोषण देते हैं.

शुरुआत कैसे करें (Options):

Option A (मैन्युफैक्चरिंग): छोटे स्तर पर बायो-कम्पोस्ट या नैनो-माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सिंग यूनिट लगाना.

Option B (सर्विस/कंसल्टेंसी): ग्रामीण क्षेत्रों या टियर-2/3 शहरों में 'सॉइल हेल्थ और प्रिसिजन फार्मिंग' कंसल्टेंसी खोलना, जहाँ आप किसानों को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने की सलाह दें.

बिना फ्रिज के फल-सब्जियां रहेंगी एकदम ताजा, इस अनोखी कोटिंग की है भारी डिमांड

भारत दुनिया में फल और सब्जियों का बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन फिक्की-ईवाई की रिपोर्ट एक कड़वा सच सामने लाती है. हमारे यहाँ कोल्ड चेन और सही स्टोरेज न होने से हर साल करोड़ों की फसल बर्बाद हो जाती है. इसका इलाज महंगे कोल्ड स्टोरेज बनाना नहीं, बल्कि 'हाई-प्रेशर प्रोसेसिंग' (HPP) और 'एडिबल कोटिंग्स' जैसी आधुनिक तकनीक है.

यह एक ऐसा अनोखा बिजनेस है जिसमें केमिकल-फ्री वैक्स या नेचुरल लिक्विड बनाया जाता है. इसे अगर फलों या सब्जियों पर स्प्रे कर दिया जाए, तो उनकी लाइफ बिना फ्रिज के भी दो से तीन गुना बढ़ जाती है. भारत में इस तकनीक पर काम करने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं. अगर आप लोकल मार्केट के बड़े आम, सेब या टमाटर उत्पादकों के साथ हाथ मिला लें और उन्हें यह कोटिंग सप्लाई करना शुरू कर दें, तो आप सीधे एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले वेंडर्स के बड़े पार्टनर बन सकते हैं.

यह यूनिक क्यों है? आमतौर पर लोग कोल्ड स्टोरेज बनाने में करोड़ों खर्च करते हैं. यह बिजनेस केमिकल-फ्री वैक्स या नेचुरल लिक्विड (जो पौधों या कवक से बनता है) बनाने का है. इसे फलों या सब्जियों पर स्प्रे करने से उनकी लाइफ बिना फ्रीज के 2 से 3 गुना बढ़ जाती है. भारत में इस तकनीक के मैन्युफैक्चरर्स उंगलियों पर गिने जा सकते हैं.

शुरुआत कैसे करें (Options):

Option A: स्थानीय स्तर पर टमाटर, आम या सेब के बड़े उत्पादकों (Clusters) के साथ जुड़कर उन्हें यह कोटिंग सप्लाई करना.

Option B: एक्सपोर्ट-क्वालिटी फल बेचने वाले वेंडर्स के लिए 'शेल्फ-लाइफ एनहांसमेंट' सर्विस सेंटर खोलना.

छोटे कारखानों को चाहिए बजट फ्रेंडली टेक, यहां छुपा है बड़ा मौका

अक्सर लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है, लेकिन फिक्की के एमएसएमई सर्वे ने इस सोच को बदला दिया है. सूरत, पुणे और इंदौर जैसे शहरों में कपड़ों की मिलें और छोटे ऑटो पार्ट्स बनाने वाले कारखाने अब डिजिटल होना चाहते हैं. परेशानी यह है कि वे बड़े और महंगे सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते.

यहीं पर आपके लिए एक बड़ा बिजनेस एंगल निकलता है. आप इन छोटे कारखानों के लिए लो-कॉस्ट आईओटी (IoT) सेंसर्स और कस्टमाइज्ड डिजिटल टूल प्रोवाइडर बन सकते हैं. बड़ी आईटी कंपनियां इन छोटे कारखानों की छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं देतीं. अगर आप उनकी पुरानी मशीनों में सधारण सेंसर लगाकर बिजली बचाने या मशीन की खराबी पहले बताने का सेटअप दे सकें, तो इन औद्योगिक इलाकों में आपकी डिमांड रातों-रात बढ़ जाएगी. इसके अलावा आप सरकारी जीईएम (GeM) पोर्टल पर उन्हें रजिस्टर कराने की स्मार्ट एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं.

यह यूनिक क्यों है? बड़ी आईटी कंपनियां छोटे कारखानों (जैसे कपड़ों की मिल या पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियों) की छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं देतीं. छोटे कारखानों को सिर्फ ऐसे छोटे सेंसर्स या स्क्रेप (कबाड़) कम करने वाले टूल्स चाहिए जो उनके बजट में हों.

शुरुआत कैसे करें (Options):

Option A: लोकल एमएसएमई क्लस्टर्स (जैसे सूरत में टेक्सटाइल या लुधियाना में इंजीनियरिंग) की मशीनों में साधारण सेंसर लगाकर उनकी बिजली बचाने या मशीन की खराबी पहले बताने का सेटअप देना.

Option B: सरकारी पोर्टल जैसे GeM (Government e-Marketplace) या TReDS पर छोटे उद्योगों को रजिस्टर कराने और उनकी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एक 'स्मार्ट टेक एजेंसी' खोलना.



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सरकार दे रही है 20 करोड़ तक का बड़ा सपोर्ट

इस पूरे बदलाव में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. नीति आयोग और फिक्की की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने इनोवेटिव काम करने वाले छोटे बिजनेस के लिए सीजीटीएमएसई (CGTMSE) स्कीम के तहत बिना गारंटी लोन की लिमिट को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये तक कर दिया है. महिला उद्यामियों के लिए तो इसमें 100% गारंटी कवर की सुविधा है. साथ ही 10,000 करोड़ रुपये का 'MSME Growth Fund' भी ऐसे ही कस्टमाइज्ड और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज को जमीन पर उतारने के लिए तैयार किया गया है. अब फैसला आपके हाथ में है कि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या नए मार्केट के लीडर.

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