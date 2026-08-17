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फॉरेन इंवेस्टर्स शेयर बाजार के किन सेक्टर्स पर लगा रहे दांव? एक्सपर्ट से जानिए आपको कहां रखनी चाहिए नजर

Foreign investors India sector investment: अगर आज आपके पास निवेश के लिए 1 लाख रुपये हैं, तो सिर्फ डिफेंस, रेलवे या AI के नाम पर पैसा लगाना सही रणनीति नहीं होगी. ताजा FPI डेटा में विदेशी निवेशकों की पहली पसंद अलग दिखती है, जबकि इन थीम्स में लंबी अवधि की संभावनाएं बनी हुई हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 17, 2026, 11:03 AM IST

फॉरेन इंवेस्टर्स शेयर बाजार के किन सेक्टर्स पर लगा रहे दांव? एक्सपर्ट से जानिए आपको कहां रखनी चाहिए नजर

विदेशी निवेशक किस सेक्टर में झोंक रहे हैं पैसा? (फोटो एआई)

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  • विदेशी पैसा भारत में फिर लौटा
  • कंज्यूमर सर्विस बनी पहली पसंद
  • डिफेंस में लंबी अवधि अवसर
  • रेलवे में सरकारी खर्च बड़ा
  • DII ने FIIs को पीछे छोड़ा

विदेशी निवेशक भारत में लौट रहे हैं, लेकिन उनका पैसा किस दिशा में जा रहा है इसे लेकर बाजार में कई धारणाएं हैं. डिफेंस, रेलवे, AI, कैपिटल गुड्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर लगातार चर्चा में हैं. कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा. जिस सेक्टर की कहानी सबसे ज्यादा सुनाई दे रही हो, जरूरी नहीं कि उसी में FII का सबसे ज्यादा पैसा जा रहा हो. ताजा आंकड़े इस मामले में एक अलग तस्वीर दिखाते हैं. अगर आज 1 लाख रुपये निवेश करने हों तो इस डेटा को कैसे समझें और आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है, आइए पूरा गणित समझते हैं.

विदेशी निवेशक फिर लौटे, लेकिन पैसा कहां गया?

द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अगस्त 2026 के पहले पखवाड़े में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI ने भारतीय इक्विटी में करीब 16,621 करोड़ रुपये लगाए. इससे यह संकेत मिला कि लगातार बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति भरोसा कुछ सुधरा है. इससे पहले जुलाई के पहले 15 दिनों में भी FPI करीब 15,560 करोड़ रुपये के नेट खरीदार रहे थे. यानी विदेशी पैसा भारतीय शेयर बाजार में वापस आने की कोशिश कर रहा है.

लेकिन सेक्टर के स्तर पर कहानी और दिलचस्प है. NSDL के आंकड़ों के मुताबिक 1 से 15 जुलाई के बीच कंज्यूमर सर्विस में 7,361 करोड़ रुपये, मेटल एंड माइनिंग में 5,993 करोड़ रुपये और हेल्थकेयर में 4,101 करोड़ रुपये का नेट विदेशी निवेश आया था. यानी यह कहना सही नहीं होगा कि इस समय FII का सबसे बड़ा दांव केवल डिफेंस, रेलवे, AI, कैपिटल गुड्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर है.

डिफेंस की कहानी मजबूत, लेकिन FII डेटा अलग संकेत देता है

डिफेंस सेक्टर भारत की लंबी अवधि की बड़ी थीम बन चुका है. घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाने, आयात निर्भरता घटाने और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिशों से इस क्षेत्र में कंपनियों के लिए अवसर बने हैं. लेकिन किसी सेक्टर की सरकारी प्राथमिकता और उसमें FII की ताजा खरीद एक ही चीज नहीं है. निवेशक को यह फर्क समझना बहुत जरूरी है.

डिफेंस कंपनियों में निवेश करते समय ऑर्डर बुक, ऑर्डर की वास्तविक डिलीवरी, मार्जिन, वैल्यूएशन और कंपनी की कमाई देखनी होगी. केवल यह देखकर शेयर खरीदना कि विदेशी निवेशक भारत में डिफेंस थीम को पसंद करते हैं, जोखिम भरा हो सकता है. आम निवेशक के लिए इसका मतलब साफ है. डिफेंस को लंबी अवधि की थीम के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन पूरे 1 लाख रुपये को एक ही सेक्टर में लगाना समझदारी नहीं होगी.

रेलवे में सरकारी खर्च बड़ा, विदेशी पैसा कितना है?

रेलवे भी निवेश की बड़ी थीम है. पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये का सकल बजटीय सहायता (Gross Budgetary Support) आवंटित की गई है. सरकार के अनुसार 2014-15 से दिसंबर 2025 तक रेलवे सेक्टर में 942 मिलियन डॉलर का FDI इक्विटी इनफ्लो आया है.  यह आंकड़ा बताता है कि रेलवे केवल शेयर बाजार की कहानी नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी लंबी अवधि की थीम है.

फिर भी रेलवे की हर कंपनी को एक जैसा फायदा नहीं मिलता. रेलवे फाइनेंस, वैगन, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के कारोबार का ढांचा अलग है. इसलिए अगर कोई निवेशक रेलवे थीम में पैसा लगाता है तो उसे कंपनी की कमाई और ऑर्डर बुक को थीम से ज्यादा महत्व देना चाहिए.

कैपिटल गुड्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट

कैपिटल गुड्स को लेकर कहानी और भी दिलचस्प है. भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ने से कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए लंबी अवधि में बड़ा बाजार बन रहा है. लेकिन ताजा FPI आंकड़ों में कैपिटल गुड्स उस अवधि में शीर्ष विदेशी खरीद वाले सेक्टरों में नहीं था. जुलाई के पहले पखवाड़े की रिपोर्टिंग में कैपिटल गुड्स में आउटफ्लो का जिक्र किया गया था.  

यही वह जगह है जहां आम निवेशक गलती करता है. उसे लगता है कि सेक्टर की कहानी मजबूत है तो विदेशी निवेशक भी उसी समय उसी सेक्टर में खरीदारी कर रहे होंगे. वास्तव में शेयर बाजार में थीम और पैसा अलग-अलग समय पर चल सकते हैं.

AI और रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगाने से पहले यह समझें

AI भारत में केवल सॉफ्टवेयर की कहानी नहीं रह गया है. डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, पावर और डिजिटल सेवाओं तक इसका असर फैल रहा है. इसका मतलब है कि AI थीम में निवेश का दायरा केवल IT कंपनियों तक सीमित नहीं है.

रिन्यूएबल एनर्जी में भी यही बात लागू होती है. सोलर, पावर ट्रांसमिशन, बैटरी, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी कई कड़ियां इस थीम से जुड़ी हैं. लेकिन AI या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सबसे बड़ा खतरा वैल्यूएशन का है. जिस कंपनी के शेयर में भविष्य की बहुत ज्यादा ग्रोथ पहले ही कीमत में शामिल हो चुकी हो, वहां अच्छी कंपनी होने के बावजूद रिटर्न उम्मीद से कम मिल सकता है. इसलिए केवल सेक्टर देखकर नहीं, बल्कि कंपनी की कमाई और मौजूदा वैल्यूएशन देखकर फैसला करना जरूरी है.

FII और DII में बदल रहा है ताकत का संतुलन

भारतीय शेयर बाजार की एक बड़ी कहानी यह भी है कि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII अब विदेशी निवेशकों की बिकवाली का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार Q2 FY26 में DIIs की शेयरहोल्डिंग का मूल्य आधारित हिस्सा 18.3 फीसदी था, जबकि FIIs का हिस्सा 16.7 फीसदी रह गया. सर्वे के मुताबिक यह पहली बार था जब DIIs की हिस्सेदारी FIIs से ऊपर गई और FIIs की हिस्सेदारी 13 साल के निचले स्तर पर पहुंची.  

इसका सीधा असर आम निवेशक पर पड़ता है. अब बाजार की दिशा केवल विदेशी पैसे पर निर्भर नहीं है. घरेलू म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और दूसरे संस्थागत निवेशक बाजार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. यही वजह है कि FII की किसी एक दिन की खरीद-बिक्री देखकर निवेश का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है.

1 लाख रुपये हों तो इस डेटा को कैसे इस्तेमाल करें?

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि अगर आपके पास आज निवेश के लिए 1 लाख रुपये हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि FII डेटा किसी व्यक्तिगत निवेशक के लिए सीधे 1 लाख रुपये का पोर्टफोलियो नहीं बनाता. मसलन, विदेशी निवेशक अभी भारतीय इक्विटी में लौटे जरूर हैं, लेकिन उनके वास्तविक पसंदीदा सेक्टरों में कंज्यूमर सर्विसेज़, मेटल्स और माइनिंग और हेल्थकेयर जुलाई के पहले पखवाड़े में सबसे ऊपर रहे.  

वहीं डिफेंस, रेलवे, AI, कैपिटल गुड्स और रिन्यूएबल एनर्जी को लंबी अवधि की थीम के तौर पर देखा जा सकता है. इन पांचों में पैसा लगाने से पहले कंपनी की कमाई, कर्ज, ऑर्डर बुक, वैल्यूएशन और भविष्य की ग्रोथ देखना ज्यादा जरूरी है.

एक संतुलित रणनीति में पूरे 1 लाख रुपये को किसी एक थीम में लगाने के बजाय अलग-अलग सेक्टर और एसेट में फैलाना ज्यादा अहम हो सकता है. खासकर तब, जब बाजार में विदेशी और घरेलू निवेशकों की दिशा एक जैसी न हो.

असली संकेत सेक्टर नहीं, पैसा लौटने का है

इस पूरे डेटा का सबसे बड़ा संकेत शायद डिफेंस या रेलवे नहीं, बल्कि विदेशी पूंजी की वापसी है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के पहले पखवाड़े में 15,560 करोड़ रुपये की विदेशी खरीद और अगस्त के पहले पखवाड़े में 16,621 करोड़ रुपये के निवेश से यह संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में फिर से एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं. 

लेकिन यह वापसी अभी भी चुनिंदा सेक्टरों में दिखाई दे रही है. देव कहते हैं कि आम निवेशक के लिए सबसे जरूरी सबक यही है कि FII की खरीद को आंख बंद करके कॉपी करने के बजाय यह देखा जाए कि पैसा किस सेक्टर में क्यों जा रहा है और उस सेक्टर की कंपनियों की कमाई उस उम्मीद को सही ठहराती है या नहीं. निवेश का फैसला केवल FII डेटा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए. शेयर बाजार में जोखिम बना रहता है और किसी भी थीम में पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है.

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