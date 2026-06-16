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US–Iran डील के दूसरे दिन शेयर बाजार में किन सेक्टरों ने लगाई छलांग? जानिए 5 बड़े कारण और क्या रहा असर

Which stocks rallied in the stock market on the second day of the US-Iran deal?: 16 जून को शेयर बाजार में US–Iran डील के दूसरे दिन कुछ सेक्टरों में जोरदार हलचल दिखी. निवेशक सेफ और रफ्तार वाले सेक्टरों की ओर झुके, जिससे ऑयल, डिफेंस और IT जैसे क्षेत्रों में सेलेक्टिव बूम देखने को मिला.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 16, 2026, 12:21 PM IST

US–Iran डील के दूसरे दिन शेयर बाजार में किन सेक्टरों ने लगाई छलांग? जानिए 5 बड़े कारण और क्या रहा असर

यूएस-ईरान डील का बाजार में हलचल बरकार (फोटो एआई)

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TRENDING NOW

* सेक्टर-वार रैली
* ऑयल एंड गैस में बूम
* डिफेंस में सेफ्टी खरीदारी
* IT को डॉलर सपोर्ट
* बाजार में सतर्कता जारी

आज मंगलवार को को शेयर बाजार का मूड पूरी तरह तेज या पूरी तरह कमजोर नहीं नजर आ रहा है, बाजार में उछाल जारी है. असल खेल यह रहा कि कुल बाजार सीमित दायरे में रहा, लेकिन कुछ सेक्टरों में साफ तौर पर खरीदारी दिखी जा रही है. यानी “सेलेक्टिव बूम” बाजार में नजर आ रहा है. मार्केट एक्सपर्ट अजय केडिय से चलिए बाजार का हाल समझते हैं कि निवेशक US–Iran डील के दूसरे दिन किस सुरक्षित और लाभ वाले सेक्टरों की तरफ भागते दिख रहे हैं और क्या है इसके पीछे कारण.

किन सेक्टरों में दिखा बूम?

1. ऑयल एंड गैस सेक्टर (Oil & Gas)- यह सबसे बड़ा फोकस सेक्टर रहा.
 क्योंकिं कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता, मिडिल ईस्ट टेंशन का सीधा असर, सप्लाई रिस्क की वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है. इसलिए निवेशकों ने यहां प्राइस मूवमेंट का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं.

 2. एविएशन और ट्रैवल सेक्टर- यह सेक्टर भी हल्की मजबूती में रहा है क्योंकि कच्चे तेल की दिशा पर नजर, फ्यूल कॉस्ट अनुमान में बदलाव की उम्मीद और ट्रैवल डिमांड स्थिर है.  अगर तेल स्थिर रहता है तो एयरलाइंस राहत मिलेगी और फायदा होने से स्टॉक चढ़ेगा.

3. डिफेंस और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग- इस सेक्टर में भी दिलचस्प मूवमेंट देखा जा रहा है क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने पर डिफेंस स्टॉक्स आकर्षित होते हैं और सेफ्टी थीम निवेशकों को पसंद आती है.

 4. IT सेक्टर (मिक्स्ड लेकिन सपोर्टेड) -IT में कोई तेज रैली नहीं थी, लेकिन सपोर्ट दिख रहा है. क्योंकि डॉलर मजबूत होने पर IT कंपनियों को फायदा हुआ है और ग्लोबल डिमांड स्थिर रहने की उम्मीद है.

 5. बैंकिंग और फाइनेंशियल्स (सिलेक्टिव)- यह सेक्टर मिला-जुला असर दिखा रहा है क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट न होने से सपोर्ट तो मिला लेकिन ब्याज दर और महंगाई का डर बना रहा है. 

US–Iran डील के दूसरे दिन स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर उछले

जानिए आखिर पूरा बाजार क्यों नहीं भागा?

यह समझना जरूरी है कि पूरा बाजार इसलिए नहीं उछला क्योंकि:

* US–Iran डील अभी साफ नहीं.
* कच्चे तेल का ट्रेंड अनिश्चित.
* विदेशी निवेशक सतर्क.
* ग्लोबल संकेत “मिक्स्ड” थे.
 
इसलिए पैसा पूरे बाजार में नहीं, बल्कि कुछ चुने हुए सेक्टरों में गया.

 5 बड़े कारण जिनसे सेक्टर-वार बूम दिखा

1.तेल कीमतों की अस्थिरता- एनर्जी सेक्टर में ट्रेडिंग बढ़ी

2. भू-राजनीतिक तनाव- डिफेंस और सेफ्टी थीम मजबूत हुई

 3.डॉलर मूवमेंट-  IT और एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट

 4. रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट - निवेशक सेफ सेक्टर चुन रहे हैं और  सप्लाई चेन अनिश्चितता नजर आ रही है. हालांकि लॉजिस्टिक्स और एनर्जी पर फोकस बढ़ रहा है.

 भारत पर इसका सीधा मतलब

* बाजार “रैली नहीं, रोटेशन” में है.
* पैसा चुनिंदा सेक्टरों में घूम रहा है.
* वैश्विक खबरें भारत के सेक्टर मूवमेंट तय कर रही हैं.

बाजार की इस हलचल में निवेशक को क्या समझना चाहिए?

* पूरा बाजार नहीं, सेक्टर ट्रेंड देखें
* तेल और डॉलर मूवमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है
* भू-राजनीति सीधे स्टॉक्स को प्रभावित करती है
* “सेलेक्टिव निवेश” का समय है

बाजार में अब और आगे क्या हो सकता है?

* अगर US–Iran डील आगे बढ़ी → ऑयल सेक्टर में राहत
* अगर तनाव बढ़ा → डिफेंस और एनर्जी में और तेजी
* अगर स्थिति स्थिर रही → बाजार फिर कंसोलिडेशन में

FAQ

Q1. आज कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत रहा?

ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे ज्यादा सक्रिय रहा.

Q2. क्या पूरा बाजार ऊपर गया?

नहीं, केवल चुनिंदा सेक्टरों में मूवमेंट था.

Q3. एविएशन सेक्टर क्यों चला?

तेल कीमतों की उम्मीदों के कारण.

Q4. IT सेक्टर कैसा रहा?

मिश्रित लेकिन स्थिर सपोर्ट मिला.

Q5. क्या यह ट्रेंड आगे रहेगा?

यह US–Iran डील और तेल कीमतों पर निर्भर करेगा.

डिस्क्लेमर- यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बाजार संकेतों और सामान्य वित्तीय विश्लेषण पर आधारित है. इसमें दिए गए विचार केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं. यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह (Investment Advice) नहीं है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें.

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