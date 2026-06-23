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FD या SIP किसमें लगाएं पैसा? जानिए 10 लाख बनाने के लिए किस रणनीति में ज्यादा दम और किससे होगी मोटी कमाई

How to make 10 lakh With SIP or FD Soon?: 10 लाख रुपये का लक्ष्य लेकर निवेश करने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि FD सुरक्षित है या SIP ज्यादा कमाई दे सकती है? दोनों में फर्क सिर्फ रिटर्न का नहीं, समय, जोखिम और भविष्य की जरूरतों का भी है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 23, 2026, 09:54 AM IST

FD या SIP किसमें लगाएं पैसा? जानिए 10 लाख बनाने के लिए किस रणनीति में ज्यादा दम और किससे होगी मोटी कमाई

10 लाख का सपना है? FD और SIP में कौन पहुंचाएगा जल्दी मंजिल तक? (फोटो एआई)

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अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपये का फंड तैयार करना है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पैसा बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें या म्यूचुअल फंड की एसआईपी में लगाएं. पहली नजर में एफडी सुरक्षित लगती है, जबकि एसआईपी में बाजार का जोखिम होता है. लेकिन जब बात लंबे समय में संपत्ति बनाने की आती है, तो केवल सुरक्षा नहीं बल्कि रिटर्न की ताकत भी मायने रखती है. चलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत मनानी हैं कि कैसे ये दस लाख का फंड जल्दी बनाया जा सकता है.

यही वजह है कि निवेश शुरू करने से पहले दोनों विकल्पों का गणित समझना जरूरी है. कई लोग सिर्फ जोखिम से बचने के लिए एफडी चुन लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि महंगाई और कम रिटर्न ने उनकी वास्तविक कमाई को सीमित कर दिया.

10 लाख का लक्ष्य है तो निवेश की रणनीति क्यों बदल जाती है?

किसी भी निवेश का उद्देश्य सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करना होता है. यदि आप बच्चों की पढ़ाई, घर की डाउन पेमेंट या रिटायरमेंट के लिए 10 लाख रुपये जुटाना चाहते हैं, तो समय और संभावित रिटर्न दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

मान लीजिए बैंक एफडी पर सालाना 7 प्रतिशत ब्याज मिलता है. ऐसे में 10 लाख रुपये तक पहुंचने में अधिक समय लग सकता है या फिर आपको हर महीने ज्यादा रकम निवेश करनी पड़ेगी. दूसरी ओर, अगर एसआईपी के जरिए लंबी अवधि में औसतन 12 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो समान लक्ष्य के लिए मासिक निवेश का बोझ अपेक्षाकृत कम हो सकता है. हालांकि, यह रिटर्न निश्चित नहीं होता और बाजार की चाल पर निर्भर करता है.

FD और SIP का असली अंतर रिटर्न नहीं, तो क्या है?

एफडी में आपको पहले से तय ब्याज दर का लाभ मिलता है और पूंजी अपेक्षाकृत सुरक्षित रहती है. इसलिए जिन लोगों को निश्चितता पसंद है या जिन्हें कम समय में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए यह विकल्प उपयोगी माना जाता है.

इसके विपरीत, एसआईपी शेयर बाजार से जुड़ी होती है. इसमें हर महीने तय राशि निवेश करने से बाजार के उतार-चढ़ाव का औसत प्रभाव पड़ता है. लंबे समय में कंपाउंडिंग का असर निवेश को तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन बीच-बीच में गिरावट भी देखने को मिल सकती है.

10 लाख तक पहुंचने का गणित कैसे बदल सकता है?

मान लें कोई निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करता है. यदि उसे 7 प्रतिशत की दर से रिटर्न मिलता है, तो लक्ष्य तक पहुंचने में ज्यादा समय या अधिक मासिक निवेश की जरूरत होगी. वहीं 12 प्रतिशत के आसपास का औसत रिटर्न मिलने पर वही लक्ष्य अपेक्षाकृत जल्दी हासिल किया जा सकता है या कम मासिक निवेश से पूरा हो सकता है.

यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ अक्सर लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए एसआईपी और छोटी अवधि या पूंजी सुरक्षा की जरूरत वाले लक्ष्यों के लिए एफडी पर विचार करने की सलाह देते हैं. हालांकि, भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती और निवेश का फैसला अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए.

किस बात को कई निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं?

बहुत से लोग सिर्फ ब्याज या रिटर्न देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन महंगाई का असर भूल जाते हैं. अगर आपकी एफडी 7 प्रतिशत का रिटर्न दे रही है और महंगाई 6 प्रतिशत के आसपास बनी रहती है, तो वास्तविक क्रय शक्ति में बढ़ोतरी बहुत सीमित रह सकती है. दूसरी ओर, लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देने वाली संपत्तियां महंगाई को मात देने की संभावना रखती हैं, हालांकि उनके साथ जोखिम भी जुड़ा होता है. यानी सही फैसला केवल “कितना मिलेगा” पर नहीं, बल्कि “भविष्य में उस पैसे की वास्तविक कीमत क्या होगी” इस सवाल पर भी निर्भर करता है.

आम निवेशक के लिए क्या हो सकती है समझदारी?

यदि आपका उद्देश्य पूंजी की सुरक्षा और निश्चित आय है, तो एफडी आज भी मजबूत विकल्प है. लेकिन यदि आपके पास लंबा निवेश क्षितिज है और आप बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, तो एसआईपी के जरिए बेहतर संपत्ति निर्माण की संभावना बन सकती है. कई निवेशक संतुलित रणनीति अपनाते हुए अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एफडी में और दूसरा हिस्सा एसआईपी में रखते हैं, ताकि सुरक्षा और विकास दोनों का लाभ मिल सके.

अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 लाख रुपये का लक्ष्य केवल सही प्रोडक्ट चुनने से नहीं, बल्कि समय पर निवेश शुरू करने और नियमित अनुशासन बनाए रखने से हासिल होता है. जितनी जल्दी निवेश शुरू होगा, कंपाउंडिंग उतना ही अधिक काम करेगी और लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

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