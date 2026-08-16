भारत में डॉलर की मजबूती से किस सेक्टर को होता है फायदा? जानिए रुपये की कमजोरी का असली फायदा कौन उठाता है

One Dollar at ₹95: Who Gains, Who Loses? रुपया कमजोर होने पर हर एक्सपोर्टर को बराबर फायदा नहीं मिलता.भारत में जब डॉलर मजबूत होता है तो कुछ सेक्टर को फायदा होता है तो कुछ को नुकसान.चलिए जानते हैं डॉलर की मजबूती किस सेक्टर के लिए फायदेमंद होती है.

डॉलर 95 के पार, लेकिन असली फायदा किसे?

IT कंपनियों पर डॉलर की मजबूती से क्या असर पड़ता है?

फार्मा एक्सपोर्ट को रुपये की कमजोरी से क्या असर पड़ता है?

टेक्सटाइल और ज्वेलरी कारोबार पर क्या पड़ता है फर्क?

डॉलर महंगा होना आम आदमी के लिए अक्सर पेट्रोल, विदेश यात्रा या इंपोर्टेड सामान की महंगाई से जुड़ी खबर होती है. लेकिन कारोबार की दुनिया में यही बदलाव कुछ कंपनियों के लिए कमाई बढ़ाने का मौका भी बन जाता है. 14 अगस्त 2026 को रुपया 95.4250 प्रति डॉलर पर बंद हुआ और सप्ताह के दौरान करीब 0.2 फीसदी कमजोर हुआ. Reuters के मुताबिक डॉलर की मांग, महंगे कच्चे तेल और भू-राजनैतिक दबाव रुपये पर असर डाल रहे हैं. भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 90 फीसदी आयात करता है, इसलिए तेल की कीमत और रुपये की चाल का रिश्ता काफी अहम है. लेकिन सवाल यह है कि अगर डॉलर और मजबूत होता है तो IT, फार्मा, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? इसका सीधा जवाब है IT, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है.

आज 16 अगस्त 2026 को उपलब्ध ताजा USD/INR बाजार दर करीब ₹95.45 प्रति डॉलर है. Google Finance पर भी USD/INR करीब ₹95.4505 दिख रहा है. हालांकि आज रविवार है, इसलिए भारतीय इंटरबैंक/स्पॉट मार्केट में नियमित ट्रेडिंग बंद है. शुक्रवार 14 अगस्त को रुपया करीब ₹95.4250 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इसलिए यही

IT कंपनियों के लिए डॉलर महंगा होना क्यों अच्छी खबर

भारत की IT कंपनियां बड़ी मात्रा में विदेशी ग्राहकों से डॉलर में कमाई करती हैं, जबकि उनके बहुत से खर्च रुपये में होते हैं. इसलिए जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो समान डॉलर आय को रुपये में बदलने पर ज्यादा रकम मिलती है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में भारत से कुल सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट 190.7 अरब डॉलर रहा था. इसमें IT Services की हिस्सेदारी 125.5 अरब डॉलर और BPO Services 50.1 अरब डॉलर थी.

Nasscom के अनुसार FY25 में भारतीय टेक इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट रेवेन्यू करीब 224.4 अरब डॉलर अनुमानित था. इसलिए रुपये में कमजोरी IT कंपनियों के लिए बड़ा करेंसी टेलविंड बन सकती है. Nasscom ने भी अपने Q1FY26 विश्लेषण में क्रॉस-करेंसी टेलविंड को इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक बताया था.



मान लीजिए किसी IT कंपनी ने 10 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया. अगर डॉलर 90 रुपये है तो उसकी डॉलर आय करीब 9 करोड़ रुपये बैठेगी. यही डॉलर 95 रुपये हो जाए तो वही आय 9.5 करोड़ रुपये हो जाएगी. यानी सिर्फ एक्सचेंज रेट के कारण रुपये में रेवेन्यू बढ़ सकता है. हालांकि यह सीधा अतिरिक्त मुनाफा नहीं है. कंपनियां डॉलर हेजिंग करती हैं, विदेशों में भी खर्च करती हैं और कई कॉन्ट्रैक्ट पहले से तय विनिमय दर पर हो सकते हैं. इसलिए डॉलर बढ़ने का पूरा फायदा तुरंत मुनाफे में नहीं आता.

फार्मा में डॉलर की कमाई मजबूत, लेकिन लागत भी साथ बढ़ती

फार्मा सेक्टर की कहानी IT से थोड़ी अलग है. भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका समेत दुनिया के कई बाजारों में दवाएं एक्सपोर्ट करती हैं. डॉलर महंगा होने पर इनकी विदेशी कमाई रुपये में बदलने पर बढ़ सकती है. Pharmexcil के मुताबिक FY2025 में भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 30.47 अरब डॉलर रहे और सालाना आधार पर इनमें 9.40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. मार्च 2025 में अकेले फार्मा एक्सपोर्ट 3.68 अरब डॉलर रहा था.

लेकिन फार्मा कंपनियों को कुछ कच्चे माल, APIs और दूसरी इनपुट जरूरतों के लिए आयात पर भी निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में कमजोर रुपया एक तरफ एक्सपोर्ट से मिलने वाली रुपये की कमाई बढ़ाता है, दूसरी तरफ कुछ लागत भी बढ़ा सकता है.यानी फार्मा में फायदा है, मगर IT जितना साफ-साफ नहीं.

टेक्सटाइल में डॉलर बढ़ा तो फायदा, पर सिर्फ करेंसी से खेल नहीं बदलता

टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्टर भी डॉलर में भुगतान पाते हैं. इसलिए रुपये की कमजोरी भारतीय सामान को विदेशी खरीदार के लिए अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी बना सकती है और एक्सपोर्टर की रुपये वाली कमाई को सहारा मिल सकता है. लेकिन यहां एक छिपा हुआ पेंच है. भारत का टेक्सटाइल सेक्टर सिर्फ घरेलू कच्चे माल पर निर्भर नहीं है. कई कंपनियों की आयातित मशीनरी, फाइबर, केमिकल और अन्य इनपुट लागत भी होती है.

TexProcil के जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार FY26 में भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट रुपये में 2.1 फीसदी बढ़कर 3,16,334.9 करोड़ रुपये हुए, लेकिन डॉलर में एक्सपोर्ट 35.8 अरब डॉलर रहा, जो FY25 के 36.6 अरब डॉलर से कम था. यही आंकड़ा एक अहम बात बताता है. सिर्फ रुपया कमजोर होने से एक्सपोर्ट अपने आप तेज नहीं हो जाता. विदेशी मांग, कीमत, ड्यूटी, प्रतिस्पर्धा, डिलीवरी क्षमता और उत्पादन लागत भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. यानी टेक्सटाइल को डॉलर से फायदा मिल सकता है, लेकिन वह फायदा परिस्थितियों पर निर्भर है.

जेम्स एंड ज्वेलरी में कमजोर रुपया क्यों बन सकता है परेशानी

यहां सबसे दिलचस्प उलटा खेल है. सुनने में लगता है कि ज्वेलरी एक्सपोर्टर भी डॉलर में कमाई करता है, इसलिए डॉलर महंगा होने पर उसे फायदा होना चाहिए. लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में बड़ी मात्रा में सोना, डायमंड और दूसरे इनपुट डॉलर में खरीदे जाते हैं.इसलिए रुपये की कमजोरी से एक्सपोर्ट की रुपये वाली आय बढ़ने के साथ कच्चे माल की लागत भी बढ़ सकती है. अगर लागत तेजी से बढ़ी तो मार्जिन पर दबाव आ सकता है.

GJEPC के अनुसार FY2025-26 में भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट 27.72 अरब डॉलर रहे, जो डॉलर के हिसाब से सालाना 3.32 फीसदी कम थे. हालांकि रुपये में एक्सपोर्ट 0.93 फीसदी बढ़कर 2,44,827.26 करोड़ रुपये रहा. अप्रैल-मई 2026 में भी तस्वीर इसी अंतर को दिखाती है. इस दौरान जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट 4.27 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले के 4.55 अरब डॉलर से 6.03 फीसदी कम था, लेकिन रुपये में यह 3.99 फीसदी बढ़कर 40,398.97 करोड़ रुपये रहा. इसका मतलब साफ है: डॉलर महंगा होने से ज्वेलरी कारोबारी की रुपये वाली बिक्री बढ़ सकती है, लेकिन अगर सोना और दूसरे इनपुट भी महंगे हो जाएं तो पूरा फायदा खत्म हो सकता है.

रुपये की कमजोरी में कौन सबसे आगे, कौन पीछे?

अगर सिर्फ यह देखा जाए कि डॉलर में कमाई कितनी है और खर्च मुख्य रूप से रुपये में है, तो IT सेक्टर सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देता है. फार्मा भी मजबूत एक्सपोर्ट बेस के कारण फायदा उठा सकता है, लेकिन आयातित इनपुट उसे कुछ हद तक संतुलित करते हैं. टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा का फायदा मिल सकता है, मगर उसकी लागत और विदेशी प्रतिस्पर्धा बड़ी भूमिका निभाती है.

जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे अलग मामला है. एक्सपोर्ट कमाई डॉलर में होने के बावजूद सोना और कई दूसरे इनपुट डॉलर से जुड़े होने के कारण कमजोर रुपया यहां दोधारी तलवार बन जाता है.इसीलिए यह कहना गलत होगा कि डॉलर बढ़ा तो हर एक्सपोर्ट कंपनी की कमाई बढ़ गई.

डॉलर कमजोर हुआ तो कहानी पूरी तरह उलट जाएगी

अगर रुपये में मजबूती आती है और डॉलर सस्ता होता है तो IT, फार्मा और अन्य एक्सपोर्ट कंपनियों की डॉलर आय को रुपये में बदलने पर कम रकम मिलेगी. इससे करेंसी टेलविंड खत्म हो सकता है. लेकिन दूसरी तरफ आयातित कच्चा माल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सोना और दूसरे डॉलर आधारित इनपुट सस्ते हो सकते हैं. इससे इंपोर्ट पर निर्भर कारोबार को राहत मिलेगी.यानी एक ही डॉलर चाल किसी कंपनी के लिए बोनस और दूसरी के लिए बिल बढ़ने की वजह बन सकती है.

आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है?

डॉलर-रुपये का खेल सिर्फ शेयर बाजार या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है. इसका असर धीरे-धीरे नौकरी, सैलरी, दवाओं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, पेट्रोल और यहां तक कि ज्वेलरी की कीमत तक पहुंच सकता है. अगर रुपया लगातार कमजोर रहता है तो एक्सपोर्ट आधारित कंपनियों की रुपये वाली कमाई को सहारा मिल सकता है, लेकिन महंगे तेल और आयातित सामान से अर्थव्यवस्था की लागत भी बढ़ सकती है. Reuters के मुताबिक हालिया आंकड़े इसकी अहम वजह बताते हैं. जुलाई 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 31.98 अरब डॉलर के छह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि आयात 76.22 अरब डॉलर रहा. उसी महीने माल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 44.24 अरब डॉलर रहा. यानी भारत के लिए असली फायदा सिर्फ कमजोर रुपये में नहीं, बल्कि इस बात में है कि एक्सपोर्ट से आने वाला डॉलर आयात की बढ़ती लागत से कितना ज्यादा है.

निवेशक के लिए सबसे अहम संकेत

किसी IT, फार्मा या टेक्सटाइल कंपनी को सिर्फ इसलिए खरीदना सही नहीं होगा कि रुपया कमजोर हो रहा है. निवेशक को देखना चाहिए कि कंपनी की कितनी आय डॉलर में है, कितनी लागत डॉलर में है, कंपनी ने कितनी करेंसी हेज की है और उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है.जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनियों में इसके साथ सोने की कीमत, इन्वेंट्री, कच्चे माल की लागत और एक्सपोर्ट डिमांड को भी देखना जरूरी है.

सबसे बड़ा सबक यह है कि डॉलर की मजबूती अपने आप किसी कारोबार को विजेता नहीं बनाती. असली विजेता वह कंपनी होती है जिसकी विदेशी मुद्रा में आय बढ़े, लेकिन उसकी लागत उसी रफ्तार से न बढ़े.फिलहाल 95 रुपये से ऊपर का डॉलर भारतीय कारोबार के लिए इसी फर्क को समझने का समय है. IT में यह फायदा सबसे सीधा दिखता है, फार्मा और टेक्सटाइल में फायदा परिस्थितिजन्य है, जबकि जेम्स एंड ज्वेलरी में डॉलर की तेजी कमाई और लागत दोनों को एक साथ हिला सकती है.

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