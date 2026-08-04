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आज सुबह 9:15 के बाद किन 7 शेयरों में बन सकता है सबसे बड़ा मौका? जानिए मार्केट खुलते ही आ सकता है बड़ा मूव

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आज सुबह 9:15 के बाद किन 7 शेयरों में बन सकता है सबसे बड़ा मौका? जानिए मार्केट खुलते ही आ सकता है बड़ा मूव

Best stocks to watch today: शेयर बाजार में आज स्टॉक-स्पेसिफिक एक्शन रहने के संकेत हैं. कच्चे तेल में नरमी, मजबूत तिमाही नतीजे, RBI की मौद्रिक नीति बैठक और वैश्विक संकेतों के बीच सात शेयर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. जानिए किन वजहों से इन कंपनियों पर ट्रेडर्स और निवेशकों की नजर टिक सकती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 04, 2026, 07:24 AM IST

आज सुबह 9:15 के बाद किन 7 शेयरों में बन सकता है सबसे बड़ा मौका? जानिए मार्केट खुलते ही आ सकता है बड़ा मूव

बाजार खुलने से पहले जान लें ये 7 शेयर, आज यहीं से निकल सकता है बड़ा मुनाफा (फोटो एआई)

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TRENDING NOW

  • सात शेयरों पर आज बड़ी नजर
  • कच्चा तेल बना बाजार का सहारा
  • नतीजों से बढ़ी स्टॉक स्पेसिफिक हलचल
  • RBI बैठक पर निवेशकों की निगाह
  • एक्सपर्ट बोले जल्दबाजी बिल्कुल न करें

क्या आज बाजार का पहला घंटा आपकी कमाई की दिशा तय कर सकता है? यही सवाल आज हजारों ट्रेडर्स और निवेशकों के मन में है. पिछले कारोबारी सत्र में आई मजबूती के बाद अब फोकस पूरे बाजार से हटकर चुनिंदा शेयरों पर जाता दिख रहा है. ऐसे माहौल में सही स्टॉक चुनना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है.

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन-चार दिनों में आए कॉर्पोरेट अपडेट, तिमाही नतीजे, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और RBI की मौद्रिक नीति बैठक से पहले बन रहे माहौल ने कुछ कंपनियों को बाजार के केंद्र में ला दिया है. ऐसे में आज की ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा हलचल इन्हीं शेयरों में देखने को मिल सकती है.  

क्यों आज पूरा बाजार नहीं, बल्कि चुनिंदा शेयरों पर रहेगा फोकस?

सोमवार को निफ्टी 24,546.80 और सेंसेक्स 78,613.05 पर मजबूती के साथ बंद हुए. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रेंट क्रूड में तेज गिरावट, उम्मीद से बेहतर कॉर्पोरेट नतीजे और वित्तीय शेयरों में खरीदारी रही. तकनीकी संकेत भी बताते हैं कि निफ्टी ने महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के ऊपर टिककर बाजार की धारणा को मजबूत किया है. हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि अब इंडेक्स की बजाय स्टॉक-स्पेसिफिक मूव ज्यादा देखने को मिल सकता है.  

आज इन 7 शेयरों पर सबसे ज्यादा नजर रहने की उम्मीद

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आज जिन शेयरों पर बाजार की सबसे अधिक निगाह रहने की संभावना है, उनमें Paytm, LIC, Bharti Airtel, BSE, ONGC, Bajaj Finance और ITC शामिल हैं. Paytm डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े अपडेट और बाजार की सकारात्मक धारणा के कारण चर्चा में है. LIC और BSE पर संस्थागत गतिविधियों की नजर रहेगी. Bharti Airtel टेलीकॉम सेक्टर की मजबूती के कारण फोकस में है. ONGC पर कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का असर देखा जा सकता है. Bajaj Finance ने वित्तीय शेयरों में मजबूती दिखाई है, जबकि ITC ने उम्मीद से बेहतर ऑपरेशनल संकेत देकर निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है.

सिर्फ कंपनी नहीं, ये चार बड़े फैक्टर भी तय करेंगे चाल

आज के कारोबार में चार बड़े ट्रिगर बाजार की दिशा तय कर सकते हैं. पहला, RBI की मौद्रिक नीति बैठक से जुड़े संकेत. दूसरा, जून तिमाही के लगातार आ रहे नतीजे. तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों का रुख. चौथा, अमेरिका-ईरान से जुड़े घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतें.

द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अगर कच्चे तेल में नरमी बनी रहती है तो तेल आयात पर निर्भर भारत के लिए यह सकारात्मक संकेत माना जा सकता है. वहीं मजबूत कॉर्पोरेट नतीजे आने पर सेक्टर आधारित तेजी देखने को मिल सकती है.  

 मार्केट एक्सपर्ट की जानिए क्या है राय?

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का कहना है कि मौजूदा बाजार में सिर्फ तेजी देखकर किसी शेयर के पीछे भागना सही रणनीति नहीं होगी. उनके अनुसार इस समय रिजल्ट आधारित और खबर आधारित मूव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में ट्रेडर्स को एंट्री से पहले वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट पर बराबर ध्यान देना चाहिए.

देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि यदि शुरुआती घंटे में बाजार मजबूती बनाए रखता है और बैंकिंग तथा फाइनेंशियल शेयरों का सपोर्ट मिलता है, तो चुनिंदा क्वालिटी स्टॉक्स में अच्छे ट्रेडिंग अवसर बन सकते हैं. वहीं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने से बचना चाहिए.

आम निवेशक के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या छुपा है?

आज का बाजार उन निवेशकों के लिए ज्यादा अहम हो सकता है जो हर तेजी में खरीदारी कर देते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय पूरा बाजार एक साथ नहीं दौड़ रहा, बल्कि अच्छे नतीजे, मजबूत बिजनेस अपडेट और सेक्टर आधारित खबरों वाले शेयरों में ही ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है. यानी कमाई का मौका है, लेकिन चयन सही होना चाहिए.

आने वाले कुछ सत्रों में RBI का फैसला, तिमाही नतीजों का सिलसिला और वैश्विक संकेत बाजार की दिशा तय करेंगे. इसलिए जल्दबाजी की बजाय डेटा आधारित रणनीति अपनाना ज्यादा समझदारी होगी.  

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