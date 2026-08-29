NCR में अगला प्रॉपर्टी बूम कहां से आएगा? जानिए आखिर क्यों गुरुग्राम-मानेसर पर टिकी डेटा सेंटर की नजर

Delhi-NCR Real Estate Land Demand Investment:दिल्ली एनसीआर में डेटा सेंटर का तेजी से विस्तार जमीन की मांग और कीमतों का नया बाजार बना रहा है. एनारॉक कैपिटल के मुताबिक दिल्ली में 18 ऑपरेशनल डेटा सेंटर हैं. गुरुग्राम-मानेसर बेल्ट बड़े लैंड पार्सल, पावर और फाइबर कनेक्टिविटी के चलते अहम हब बन रहा है.

गुरुग्राम-मानेसर में डेटा सेंटर तेजी

15 से 50 एकड़ जमीन की जरूरत

दिल्ली में 18 डेटा सेंटर ऑपरेशनल

110 करोड़ तक सालाना रेवेन्यू

2030 तक फुटप्रिंट चार गुना बढ़ेगा

क्या आने वाले समय में गुरुग्राम और मानेसर की जमीन सिर्फ ऑफिस, फैक्ट्री या वेयरहाउस के लिए ही नहीं, बल्कि डिजिटल कारोबार की सबसे कीमती जमीन बन सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विसेज की बढ़ती जरूरत ने डेटा सेंटर को रियल एस्टेट का नया ड्राइवर बना दिया है.

दिल्ली एनसीआर में इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है. साइबर सिटी से लेकर मानेसर के इंडस्ट्रियल बेल्ट तक डेटा सेंटर के लिए बड़े लैंड पार्सल की तलाश और निवेश बढ़ रहा है. इसका सीधा असर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जमीन की डिमांड पर पड़ रहा है.

एनारॉक कैपिटल की रिपोर्ट से सामने आया दिल्ली एनसीआर का डिजिटल नक्शा

एनारॉक कैपिटल की रिपोर्ट डेटा सेंटर: द ब्लूप्रिंट ऑफ द डिजिटल फोर्ट्रेस इन इंडिया के मुताबिक 2026 की पहली छमाही तक दिल्ली में 18 ऑपरेशनल डेटा सेंटर मौजूद हैं. इनकी कुल मौजूदा आईटी क्षमता 179 मेगावाट है.

इस सेक्टर का मौजूदा ऑक्यूपाइड एरिया करीब 2.7 मिलियन वर्ग फीट है, जबकि करीब 0.2 मिलियन वर्ग फीट जगह अभी खाली है. सबसे अहम बात यह है कि आने वाले समय के लिए 5.7 मिलियन वर्ग फीट की पाइपलाइन तैयार है.

यानी अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसके मुकाबले आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर का स्पेस काफी तेजी से बढ़ने वाला है. इसका असर सिर्फ डेटा सेंटर कंपनियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जमीन, निर्माण, बिजली, फाइबर नेटवर्क और इससे जुड़ी सर्विसेज की मांग पर भी दिखाई दे सकता है.

गुरुग्राम-मानेसर क्यों बन रहा है डेटा सेंटर का पसंदीदा इलाका?

गुरुग्राम-मानेसर बेल्ट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जमीन नहीं है. यहां प्रीमियम एंटरप्राइज डिमांड, मजबूत टेलीकॉम कनेक्टिविटी, हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क और इंडस्ट्रियल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

गुरुग्राम का साइबर सिटी-गोल्फ कोर्स रोड एरिया भी प्रीमियम एंटरप्राइज डिमांड का बड़ा केंद्र है. इसके साथ आपदा रिकवरी वर्कलोड और टेलीकॉम कंसंट्रेशन ने इस पूरे इलाके को डेटा सेंटर के लिए ज्यादा अहम बना दिया है.

यही वजह है कि डेटा सेंटर ऑपरेटर्स और ग्लोबल हाइपरस्केलर्स जैसे योट्टा, एनटीटी, एसटीटी और जीडीसी की जमीन अधिग्रहण और निवेश गतिविधियां इस बेल्ट की जमीन को लेकर दिलचस्पी बढ़ा रही हैं.

डेटा सेंटर को चाहिए 15 से 50 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन

आम ऑफिस के मुकाबले डेटा सेंटर के लिए जमीन की जरूरत काफी अलग होती है. यहां सिर्फ इमारत खड़ी करना काफी नहीं होता. बड़े पावर सिस्टम, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर स्पेस, बैकअप सिस्टम और कनेक्टिविटी के लिए बड़े भूखंड की जरूरत पड़ती है.

एनारॉक कैपिटल के मुताबिक 100 से 500 मेगावाट या उससे बड़े कैंपस के लिए 15 से 50 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन की जरूरत हो सकती है.

यही डेटा सेंटर की जमीन को खास बनाता है. बड़ी जमीन का ऐसा पार्सल हर इलाके में आसानी से उपलब्ध नहीं होता. जहां जमीन के साथ पर्याप्त बिजली, फाइबर कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, वहां डेवलपर्स और ऑपरेटर्स की दिलचस्पी बढ़ सकती है.

आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है?

डेटा सेंटर का असर सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों या जमीन मालिकों तक सीमित नहीं रहने वाला. इसके आसपास कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल सर्विस, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और कई तरह की सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत बढ़ सकती है.

दूसरी तरफ जिस इलाके में बड़े डेटा सेंटर आते हैं, वहां इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जमीन की डिमांड बढ़ने से आसपास के रियल एस्टेट मार्केट पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर जमीन की कीमत अचानक बढ़ जाएगी. डेटा सेंटर के लिए लोकेशन, पावर उपलब्धता, कनेक्टिविटी और बड़े भूखंड की उपलब्धता सबसे अहम फैक्टर हैं.

इसलिए सिर्फ यह सुनकर कि किसी इलाके में डेटा सेंटर आ रहा है, जमीन खरीदना फायदे का सौदा मान लेना सही नहीं होगा. असली सवाल यह है कि वह जमीन डेटा सेंटर की जरूरतों के हिसाब से कितनी उपयोगी है.

भारत में डेटा सेंटर का बाजार कितना बड़ा हो रहा है?

एनारॉक कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल डेटा सेंटर फुटप्रिंट 2007 में सिर्फ 0.6 मिलियन वर्ग फीट था. 2026 की पहली छमाही तक यह बढ़कर 27 मिलियन वर्ग फीट पहुंच गया.

रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक यह आंकड़ा 101 मिलियन वर्ग फीट को पार कर सकता है. यानी डेटा सेंटर के लिए जरूरी स्पेस अगले कुछ साल में कई गुना बढ़ने की संभावना है.

आईटी क्षमता के मामले में भी तस्वीर तेजी से बदल रही है. देश की कुल आईटी क्षमता फिलहाल 1.8 गीगावॉट से ज्यादा है, जो अगले चार साल में बढ़कर 6.7 गीगावॉट से ज्यादा होने का अनुमान है.

मुंबई अभी सबसे आगे, लेकिन एनसीआर की अपनी ताकत

2026 की पहली छमाही के आंकड़ों में मुंबई-एमएमआर 54 ऑपरेशनल डेटा सेंटर और 812 मेगावाट की मौजूदा आईटी क्षमता के साथ सबसे आगे है. यहां ऑक्यूपाइड एरिया 11.6 मिलियन वर्ग फीट है.

चेन्नई में 25 ऑपरेशनल डेटा सेंटर और 298 मेगावाट की क्षमता है, जबकि हैदराबाद में 12 डेटा सेंटर और 178 मेगावाट की क्षमता मौजूद है. बेंगलुरु में 18 ऑपरेशनल डेटा सेंटर और 137 मेगावाट की आईटी क्षमता है.

दिल्ली-एनसीआर में 18 ऑपरेशनल डेटा सेंटर हैं और मौजूदा आईटी क्षमता 179 मेगावाट है. यानी संख्या के लिहाज से एनसीआर कई बड़े शहरों के बराबर है, जबकि इसकी असली ताकत प्रीमियम एंटरप्राइज डिमांड, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में है.

1 मेगावाट डेटा सेंटर से 110 करोड़ रुपये तक रेवेन्यू

डेटा सेंटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी कमाई की क्षमता भी है. एनारॉक कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक होलसेल एनएनएन लीज मॉडल में सालाना 36 करोड़ से 60 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक का रेवेन्यू मिल सकता है. वहीं रिटेल कोलोकेशन मॉडल में यह रेवेन्यू सालाना 110 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक पहुंच सकता है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. 110 करोड़ रुपये किसी जमीन के मालिक की सीधे होने वाली कमाई नहीं है. यह डेटा सेंटर के रिटेल कोलोकेशन मॉडल में प्रति मेगावाट संभावित सालाना रेवेन्यू का आंकड़ा है. जमीन खरीदने वाले निवेशक के लिए वास्तविक रिटर्न जमीन की कीमत, निर्माण लागत, फाइनेंसिंग, लीज मॉडल, ऑक्यूपेंसी और ऑपरेटिंग खर्च पर निर्भर करेगा.

निर्माण लागत भी बड़ी, लेकिन वैश्विक औसत से कम

डेटा सेंटर बनाना सामान्य कमर्शियल बिल्डिंग तैयार करने जैसा काम नहीं है. इसमें पावर, कूलिंग, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकअप और सिक्योरिटी जैसे कई हाई कॉस्ट सिस्टम शामिल होते हैं. एनारॉक कैपिटल के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में भारत में डेटा सेंटर की औसत निर्माण लागत करीब 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति मेगावाट थी. इसके मुकाबले वैश्विक औसत लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति मेगावाट है.

यानी भारत में निर्माण लागत वैश्विक औसत से कम है, लेकिन डेटा सेंटर फिर भी बेहद कैपिटल इंटेंसिव एसेट है. यही वजह है कि जमीन के साथ पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता इस सेक्टर में निर्णायक भूमिका निभाती है.

असल बदलाव जमीन से ज्यादा आसपास की अर्थव्यवस्था में होगा

डेटा सेंटर की कहानी को सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की कहानी समझना अधूरा होगा. इसका बड़ा असर उस पूरे इकोसिस्टम पर पड़ सकता है जहां डेटा सेंटर बनते हैं. बड़े कैंपस के लिए जमीन, बिजली, फाइबर, कूलिंग, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है. इसके साथ निर्माण और मेंटेनेंस से जुड़े कारोबार भी पैदा होते हैं. यही वजह है कि गुरुग्राम-मानेसर जैसे इलाकों में डेटा सेंटर का विस्तार भविष्य के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लैंडस्केप को बदल सकता है.

बात जो समझने की है

दिल्ली एनसीआर में डेटा सेंटर की बढ़ती मांग ने जमीन को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ दिया है. गुरुग्राम-मानेसर बेल्ट में बड़े लैंड पार्सल, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इसे मजबूत हब बना रहे हैं.

एनारॉक कैपिटल के आंकड़े बताते हैं कि भारत का डेटा सेंटर फुटप्रिंट 2007 के 0.6 मिलियन वर्ग फीट से बढ़कर 2026 की पहली छमाही में 27 मिलियन वर्ग फीट हो चुका है और 2030 तक 101 मिलियन वर्ग फीट पार करने का अनुमान है.

आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि डेटा सेंटर का असर सिर्फ सर्वर और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगा. जहां यह इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगा, वहां जमीन, निर्माण, सर्विस और रोजगार से जुड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था भी बदल सकती है. लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश से पहले सिर्फ डेटा सेंटर की खबर नहीं, बल्कि जमीन की लोकेशन, पावर और वास्तविक प्रोजेक्ट पाइपलाइन की जांच करना जरूरी होगा.

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