Gold Mines in India: इस 1 राज्य से आता है भारत का 99% सोना, आखिर कहां है देश की सबसे बड़ी सोने की खदान?

Gold Mines in India: भारत के सोने के उत्पादन का 99% हिस्सा कर्नाटक राज्य से आता है. देश की सबसे बड़ी और एकमात्र सक्रिय सोने की खदान हुट्टी गोल्ड माइन्स कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, जो हजारों साल पुरानी है.

Gold Mines in India: भारत में सोने के भंडार और उत्पादन को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और इस पूरे कारोबार में एक राज्य का दबदबा है. आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्राथमिक सोने के उत्पादन का 99% हिस्सा सिर्फ एक ही राज्य से आता है.

कौन सा राज्य है भारत का 99% सोना उत्पादक?

भारत का कर्नाटक राज्य देश में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है. कर्नाटक का योगदान प्राथमिक सोने के उत्पादन में 99% तक है. शेष बहुत छोटा उत्पादन झारखंड जैसे राज्यों से दर्ज किया जाता है.कर्नाटक में दो प्रमुख सोने के क्षेत्र हैं- कोलार गोल्ड फील्ड्स और हुट्टी गोल्ड माइन्स.

देश की सबसे बड़ी और एकमात्र सोने की खदान कहां है?

हालांकि कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) ऐतिहासिक रूप से देश की सबसे बड़ी और गहरी खदान थी, लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट और अन्य कारणों से इसे 2001 में बंद कर दिया गया था. वर्तमान में, भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र चालू सोने की खदान हुट्टी गोल्ड माइन्स है. यह खदान कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित है.

हुट्टी गोल्ड माइन्स कहां है?

कर्नाटक में स्थित हुट्टी गोल्ड माइन्स दुनिया की सबसे प्राचीन धातु खदानों में से एक मानी जाती है, जिसका इतिहास करीब 2000 साल पुराना है. यह खदान आज भी सक्रिय है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 5,50,000 टन है. यजहां से हर साल लगभग 1.8 टन सोना निकाला जाता है. हुट्टी गोल्ड माइन्स का संचालन कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाता है और यह भारत की एकमात्र बड़ी कार्यरत सोना निकालने वाली यूनिट है.

इन राज्यों में भी है सोने का भंडार

कर्नाटक के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश और हाल ही में खोजे गए बिहार के जमुई जिले में भी सोने के बड़े भंडार पाए गए हैं, लेकिन उत्पादन के मामले में कर्नाटक अभी भी देश में सबसे आगे है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.