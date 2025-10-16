Gold Mines in India: इस 1 राज्य से आता है भारत का 99% सोना, आखिर कहां है देश की सबसे बड़ी सोने की खदान?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

World Spine Day 2025: रीढ़ की हड्डी को लोहालाट बना देंगी ये 5 चीजें, कमर के दर्द और कमजोरी से मिल जाएगा छुटकारा

कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police

Bihar Election 2025: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी

रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के बयान पर आया विदेश मंत्रालय का जवाब

Hair on Fingers: उंगलियों के बाल खोलते हैं व्यक्ति के कई राज, सामुद्रिक शास्त्र से जानें कैसा रहेगा आपका जीवन

पत्नी चंदा को मनाने में कामयाब हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, छपरा सीट से होंगी RJD उम्मीदवार

₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी

Govatsa Dwadashi 2025: इस दिन है गोवत्स द्वादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और महत्व

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

Bihar Election 2025: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के बयान पर आया विदेश मंत्रालय का जवाब

रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के बयान पर आया विदेश मंत्रालय का जवाब

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
World Spine Day 2025: रीढ़ की हड्डी को लोहालाट बना देंगी ये 5 चीजें, कमर के दर्द और कमजोरी से मिल जाएगा छुटकारा

रीढ़ की हड्डी को लोहालाट बना देंगी ये 5 चीजें, कमर के दर्द और कमजोरी से मिल जाएगा छुटकारा

कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police

कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police

दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी

दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

Gold Mines in India: इस 1 राज्य से आता है भारत का 99% सोना, आखिर कहां है देश की सबसे बड़ी सोने की खदान?

Gold Mines in India: भारत के सोने के उत्पादन का 99% हिस्सा कर्नाटक राज्य से आता है. देश की सबसे बड़ी और एकमात्र सक्रिय सोने की खदान हुट्टी गोल्ड माइन्स कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, जो हजारों साल पुरानी है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 16, 2025, 10:55 AM IST

Gold Mines in India: इस 1 राज्य से आता है भारत का 99% सोना, आखिर कहां है देश की सबसे बड़ी सोने की खदान?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Gold Mines in India: भारत में सोने के भंडार और उत्पादन को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और इस पूरे कारोबार में एक राज्य का दबदबा है. आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्राथमिक सोने के उत्पादन का 99% हिस्सा सिर्फ एक ही राज्य से आता है.

कौन सा राज्य है भारत का 99% सोना उत्पादक?

भारत का कर्नाटक राज्य देश में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है. कर्नाटक का योगदान प्राथमिक सोने के उत्पादन में 99% तक है. शेष बहुत छोटा उत्पादन झारखंड जैसे राज्यों से दर्ज किया जाता है.कर्नाटक में दो प्रमुख सोने के क्षेत्र हैं- कोलार गोल्ड फील्ड्स और हुट्टी गोल्ड माइन्स.

देश की सबसे बड़ी और एकमात्र सोने की खदान कहां है?

हालांकि कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) ऐतिहासिक रूप से देश की सबसे बड़ी और गहरी खदान थी, लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट और अन्य कारणों से इसे 2001 में बंद कर दिया गया था. वर्तमान में, भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र चालू सोने की खदान हुट्टी गोल्ड माइन्स है. यह खदान कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित है.

हुट्टी गोल्ड माइन्स कहां है?

कर्नाटक में स्थित हुट्टी गोल्ड माइन्स दुनिया की सबसे प्राचीन धातु खदानों में से एक मानी जाती है, जिसका इतिहास करीब 2000 साल पुराना है. यह खदान आज भी सक्रिय है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 5,50,000 टन है. यजहां से हर साल लगभग 1.8 टन सोना निकाला जाता है. हुट्टी गोल्ड माइन्स का संचालन कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाता है और यह भारत की एकमात्र बड़ी कार्यरत सोना निकालने वाली यूनिट है.

इन राज्यों में भी है सोने का भंडार 

कर्नाटक के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश और हाल ही में खोजे गए बिहार के जमुई जिले में भी सोने के बड़े भंडार पाए गए हैं, लेकिन उत्पादन के मामले में कर्नाटक अभी भी देश में सबसे आगे है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
World Spine Day 2025: रीढ़ की हड्डी को लोहालाट बना देंगी ये 5 चीजें, कमर के दर्द और कमजोरी से मिल जाएगा छुटकारा
रीढ़ की हड्डी को लोहालाट बना देंगी ये 5 चीजें, कमर के दर्द और कमजोरी से मिल जाएगा छुटकारा
कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police
कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police
दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी
दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी
Hair on Fingers: उंगलियों के बाल खोलते हैं व्यक्ति के कई राज, सामुद्रिक शास्त्र से जानें कैसा रहेगा आपका जीवन
उंगलियों के बाल खोलते हैं व्यक्ति के कई राज, सामुद्रिक शास्त्र से जानें कैसा रहेगा आपका जीवन
₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी
₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE