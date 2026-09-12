स्टार्टअप हुआ फेल तो बदली मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फिर खड़ी कर दी गारमेंट्स की मल्टी-करोड़ कंपनी, अब पूरे देश में बिकता है माल

Low investment business success story: जिस कारोबार में पहले पैसे डूबे, उसी फेलियर ने नमन को नया रास्ता दिखाया. मसाले बेचने से शुरू हुई कहानी ट्रेडिंग और पापड़ के घाटे से गुजरकर कपड़ों के बिजनेस तक पहुंची. सस्ता कपड़ा, सही जगह और अपनी ब्रांडिंग ने छोटे काम को मल्टी-करोड़ कारोबार में बदल दिया.

Entrepreneur lessons from business failure: कई लोगों के लिए कारोबार शुरू करने का मतलब बड़ी पूंजी, दुकान और भारी निवेश होता है. लेकिन राजस्थान के नमन की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. जोश टॉक्स के साथ साझा की गई उनकी कहानी बताती है कि उन्होंने बचपन से ही अपने परिवार में कमाई और सामान बेचने का माहौल देखा था. यही वजह रही कि धीरे-धीरे उनका माइंडसेट भी कारोबार की तरफ बनता गया.

शुरुआत में नमन अपने घरवालों के साथ मसाले बेचने का काम करते थे. यानी कारोबार उनके लिए कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. बचपन से ही उन्होंने बिक्री, ग्राहक और कमाई को करीब से देखा.

ट्रेडिंग में पैसा डूबा तो सामने आया पहला बड़ा फेलियर

जैसे-जैसे नमन बड़े हुए, उन्होंने ट्रेडिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया. शुरुआत में उन्हें इसमें कामयाबी मिली, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चला. बाद में उनके पैसे डूब गए और उन्हें काफी निराशा का सामना करना पड़ा. जोश टॉक्स के वीडियो विवरण में भी इस नुकसान को उनकी कारोबारी यात्रा का अहम मोड़ बताया गया है.

यहां नमन की कहानी का एक अहम पहलू सामने आता है. पहला फेलियर उनके लिए कारोबार खत्म होने की वजह नहीं बना. इसके बजाय उन्होंने दूसरा रास्ता तलाशना शुरू किया.

पापड़ का बिजनेस चला लेकिन रिटर्न और रिफंड ने बढ़ा दिया घाटा

ट्रेडिंग में नुकसान के बाद नमन ने पापड़ बेचने का काम शुरू किया. शुरुआत में काम ठीक चला, लेकिन बाद में एक नई परेशानी सामने आने लगी. ग्राहक सामान वापस भेजने लगे और कई लोग रिफंड भी मांगने लगे.

इससे नमन को दोबारा नुकसान उठाना पड़ा. एक के बाद एक कारोबार में परेशानी आने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. यही हिस्सा उनकी कहानी को खास बनाता है, क्योंकि उन्होंने हर नुकसान को अगला बिजनेस मॉडल तलाशने के लिए इस्तेमाल किया.

आम लोगों के लिए यहां सबसे बड़ी सीख यह है कि बिजनेस में सिर्फ बिक्री बढ़ाना काफी नहीं होता. ग्राहक सामान क्यों लौटा रहा है, किस जगह नुकसान हो रहा है और किस तरह लागत कम की जा सकती है, इन सवालों का जवाब भी कारोबार की सफलता तय करता है.

कपड़े के बिजनेस में नमन ने पकड़ी सस्ती खरीद और सही जगह की रणनीति

पापड़ के कारोबार में नुकसान के बाद नमन ने कपड़ों का काम शुरू किया. इस बार उनकी रणनीति पहले से अलग थी. वे अलग-अलग जगहों से कम कीमत पर कपड़ा खरीदते, उससे सूट तैयार करवाते और फिर उन जगहों पर बेचते जहां पर्यटकों की आवाजाही रहती थी.

यहीं उनकी कारोबारी सोच में बड़ा बदलाव दिखाई देता है. सिर्फ सामान खरीदना और बेचना उनका लक्ष्य नहीं रहा. उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि ग्राहक कहां मिलेगा और किस तरह का उत्पाद उस जगह बिक सकता है.

यानी नमन ने उत्पाद के साथ बाजार की जगह को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया. छोटे कारोबारी के लिए यह काफी उपयोगी तरीका हो सकता है. महंगी दुकान लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके संभावित ग्राहक वास्तव में कहां मौजूद हैं.

सूट पर कंपनी का टैग और विजिटिंग कार्ड बना मार्केटिंग का हथियार

नमन की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने बनाए सूट पर अपनी कंपनी का टैग और विजिटिंग कार्ड लगाना शुरू किया. यह छोटा कदम दिखने में साधारण था, लेकिन इससे उनके सामान की पहचान बनने लगी.

किसी ग्राहक को कपड़ा पसंद आया तो उसके पास कंपनी की पहचान भी पहुंचने लगी. इस तरह एक बिक्री आगे की बिक्री का रास्ता बन सकती थी. जोश टॉक्स के अनुसार, इसी तरह के छोटे-छोटे कदमों ने उनके बिजनेस की मार्केटिंग को मजबूत किया.

आज के छोटे कारोबारियों के लिए यह तरीका खास तौर पर काम का है. हर बिजनेस को शुरुआत में बड़े विज्ञापन बजट की जरूरत नहीं होती. प्रोडक्ट पर अपनी पहचान, संपर्क जानकारी और ब्रांड नाम देना भी शुरुआती मार्केटिंग का साधन बन सकता है.

नमन की कहानी में करोड़ों का असली फॉर्मूला क्या दिखता है

नमन का कारोबार शून्य से शुरू हुआ और समय के साथ मल्टी-करोड़ कंपनी में बदल गया. हालांकि उपलब्ध स्रोत में कंपनी की सटीक वैल्यूएशन या सालाना टर्नओवर का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, इसलिए इससे आगे कोई निश्चित रकम जोड़ना सही नहीं होगा.

उनकी कहानी को सिर्फ मोटिवेशनल कहानी मानना शायद इसका सबसे छोटा मतलब होगा. इसके पीछे एक कारोबारी पैटर्न दिखाई देता है. पहले मसालों से बिक्री सीखी, फिर ट्रेडिंग में जोखिम देखा, पापड़ के कारोबार में ग्राहक रिटर्न और रिफंड की समस्या समझी और आखिर में कपड़ों के कारोबार में खरीद, उत्पादन, लोकेशन और ब्रांडिंग को एक साथ जोड़ा. यानी हर फेलियर ने अगले बिजनेस में कोई न कोई सबक दिया. यही इस कहानी का सबसे उपयोगी और छिपा हुआ एंगल है.

छोटे कारोबारी नमन की कहानी से क्या सीख सकते हैं

नमन की यात्रा बताती है कि बिजनेस आइडिया हमेशा पहली कोशिश में सही नहीं मिलता. कई बार बाजार में उतरने के बाद पता चलता है कि ग्राहक क्या चाहता है, कहां नुकसान हो रहा है और किस मॉडल में ज्यादा संभावना है.

सबसे जरूरी बात यह है कि नुकसान को सिर्फ नुकसान मानकर छोड़ देने के बजाय उससे अगला फैसला निकाला जाए. नमन के मामले में ट्रेडिंग का नुकसान, पापड़ के रिटर्न और रिफंड तथा कपड़ों की बिक्री के अनुभव एक लंबी कारोबारी सीख का हिस्सा बनते गए. उनकी कहानी यह भी बताती है कि छोटी ब्रांडिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कंपनी का टैग और विजिटिंग कार्ड जैसा छोटा कदम आगे चलकर पहचान बनाने में मदद कर सकता है.

आखिर में नमन की कहानी का सीधा संदेश यही है कि बिजनेस में हर फेलियर पैसा वापस नहीं करता, लेकिन अगर उससे सही सीख निकाली जाए तो वही फेलियर अगली कमाई का रास्ता खोल सकता है. यह कहानी किसी एक बिजनेस मॉडल की गारंटी नहीं देती, बल्कि लगातार प्रयोग, ग्राहक को समझने और नुकसान से सीखने की अहमियत दिखाती है.

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