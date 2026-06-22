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RBI का नया ‘इमरजेंसी बटन’ क्या बदलेगा? जानिए क्या साइबर ठगी से बचने के लिए बैंक अकाउंट में भी आएगा ‘पॉज बटन’

What Is RBI Kill Switch Button: RBI डिजिटल बैंकिंग को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ‘किल स्विच’ जैसी सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रहा है. इसका उद्देश्य संदिग्ध गतिविधि होने पर खातों से डेबिट ट्रांजैक्शन रोकने और AI आधारित निगरानी के जरिए साइबर फ्रॉड के जोखिम को कम करना है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 22, 2026, 09:51 AM IST

RBI का नया ‘इमरजेंसी बटन’ क्या बदलेगा? जानिए क्या साइबर ठगी से बचने के लिए बैंक अकाउंट में भी आएगा ‘पॉज बटन’

RBI का नया सुरक्षा प्लान आपके पैसे बचाने में कैसे करेगा मदद? (फोटो एआई)

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* इमरजेंसी में तत्काल सुरक्षा मिलेगी.
* AI से जोखिम पहचान आसान होगी.
* बड़े भुगतान पर निगरानी रहेगी.
* डिजिटल भरोसा होगा मजबूत.

सोचिए आपके मोबाइल पर अचानक मैसेज आता है, “आपके खाते से ₹1,95,000 ट्रांसफर हो गए.” घबराकर बैंक को फोन करने तक शायद देर हो चुकी हो. डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दौर में यही सबसे बड़ा डर बन गया है. अब इसी जोखिम को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ऐसे सुरक्षा तंत्र पर काम कर रहा है, जिसे आम भाषा में ‘किल स्विच’ कहा जा रहा है. इसका मकसद है कि ग्राहक जरूरत पड़ने पर अपने खाते से होने वाले डेबिट ट्रांजैक्शन को तुरंत रोक सके और संभावित साइबर ठगी से बचाव कर सके.

आखिर क्या है ये ‘किल स्विच’?

किल स्विच को एक तरह का इमरजेंसी सेफ्टी लॉक समझ जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसका मोबाइल हैक हो गया है, बैंकिंग ऐप से छेड़छाड़ हुई है या कोई साइबर अपराधी उसके खाते तक पहुंच गया है, तो वह इस सुविधा के जरिए अपने खाते से होने वाले डेबिट लेनदेन को अस्थायी रूप से रोक सकेगा.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार RBI इस तरह की व्यवस्था पर काम कर रहा है. अंतिम संचालन प्रक्रिया, किन ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी और इसे कैसे सक्रिय किया जाएगा, इसकी विस्तृत व्यवस्था लागू होने पर स्पष्ट होगी.

अभी इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?

भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में शामिल हो चुका है. UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट पेमेंट ने लेनदेन असान बनाया है, लेकिन इसी के साथ फिशिंग, स्क्रीन-शेयरिंग, फर्जी KYC, रिमोट एक्सेस ऐप और OTP धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं. कई मामलों में ठग कुछ ही मिनटों में खाते से पूरी रकम निकाल देते हैं. ऐसे में यदि ग्राहक के पास तुरंत ट्रांजैक्शन रोकने का विकल्प हो, तो नुकसान कम किया जा सकता है.

यह मौजूदा कार्ड ब्लॉक सुविधा से कितना अलग होगा?

आज कई बैंक ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ऐप के जरिए ऑन-ऑफ करने का विकल्प देते हैं. लेकिन यदि भविष्य में बैंक खाते के स्तर पर व्यापक “किल स्विच” लागू होता है, तो सुरक्षा का दायरा कार्ड से आगे बढ़कर खाते से होने वाले डेबिट लेनदेन तक पहुंच सकता है. यानि सुरक्षा केवल कार्ड नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के स्तर पर मजबूत हो सकती है.

बैंक खाते को तुरंत सुरक्षित करने की तैयारी में RBI

AI की एंट्री क्यों अहम मानी जा रही है?

RBI डिजिटल भुगतान की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहा है. ऐसे सिस्टम का उद्देश्य संदिग्ध पैटर्न पहचानना, असामान्य लेनदेन पर अलर्ट देना और संभावित धोखाधड़ी को जल्दी पकड़ना है.

उदाहरण के तौर पर यदि किसी खाते से अचानक असामान्य स्थान, असामान्य समय या असामान्य राशि का ट्रांजैक्शन हो, तो सिस्टम उसे जोखिम के रूप में चिन्हित कर सकता है.

बड़े UPI भुगतान पर अतिरिक्त जांच क्यों चर्चा में है?

विशेषज्ञ लंबे समय से सुझाव देते रहे हैं कि पहली बार किसी नए लाभार्थी को बहुत बड़ी राशि भेजने से पहले एक छोटा “कूलिंग पीरियड” या अतिरिक्त सत्यापन हो सकता है. इसका उद्देश्य लेनदेन को धीमा करना नहीं, बल्कि जल्दबाजी या धोखाधड़ी में किए जा रहे भुगतान को रोकने का मौका देना है. हालांकि किसी भी ऐसे बदलाव का अंतिम स्वरूप नियामकीय निर्णय और आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा.

एक वास्तविक स्थिति से इसे कैसे समझ सकते हैं? 

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलती से स्क्रीन-शेयरिंग ऐप इंस्टॉल कर लिया. ठग उसके मोबाइल तक पहुंच बनाकर बैंकिंग ऐप खोलने की कोशिश करता है. यदि ग्राहक को संदेह होते ही खाते के डेबिट ट्रांजैक्शन रोकने का विकल्प मिल जाए, तो संभव है कि पैसे निकलने से पहले ही प्रक्रिया रुक जाए. यही कारण है कि किल स्विच को “समय खरीदने वाला सुरक्षा उपकरण” माना जा रहा है.

क्या इससे साइबर फ्रॉड पूरी तरह खत्म हो जाएगा?

नहीं. यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होगी, लेकिन अंतिम समाधान नहीं. यदि ग्राहक OTP साझा कर दे, फर्जी लिंक पर क्लिक करे या ठग को स्वयं एक्सेस दे दे, तो जोखिम बना रहेगा. इसलिए तकनीक के साथ सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है.

कैसे बदला डिजिटल सुरक्षा का ढांचा?

* इंटरनेट बैंकिंग के साथ OTP आधारित सुरक्षा आई.
* डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ऑन-ऑफ करने की सुविधा शुरू हुई.
* UPI ने तत्काल भुगतान को लोकप्रिय बनाया.
* साइबर ठगी बढ़ने पर AI आधारित निगरानी और किल स्विच जैसे उपायों पर जोर बढ़ा.
* भविष्य में खाते के स्तर पर और अधिक रियल-टाइम सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल सकती है.

ग्राहक अभी से क्या करें?

* बैंक खाते में SMS और ईमेल अलर्ट सक्रिय रखें.
* अज्ञात लिंक और APK फाइल डाउनलोड न करें.
* स्क्रीन-शेयरिंग ऐप केवल भरोसेमंद स्थिति में ही इस्तेमाल करें.
* OTP, PIN और UPI PIN किसी से साझा न करें.
* संदिग्ध गतिविधि दिखते ही बैंक और साइबर हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें.

आपके लिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. लाखों लोग रोजाना UPI और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे माहौल में सुरक्षा सुविधाओं का मजबूत होना सीधे लोगों की बचत और भरोसे से जुड़ा मुद्दा है. यदि इमरजेंसी लॉक जैसी व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू होती है, तो साइबर ठगी के मामलों में वित्तीय नुकसान कम करने में मदद मिल सकती है.

और अब आगे क्या हो सकता है?

RBI और बैंक भविष्य में AI आधारित रियल-टाइम फ्रॉड डिटेक्शन, व्यवहार आधारित जोखिम विश्लेषण, बड़े भुगतान पर अतिरिक्त सत्यापन और ग्राहकों के लिए तेज सुरक्षा नियंत्रण जैसे फीचर और विकसित कर सकते हैं. हालांकि अंतिम व्यवस्था आधिकारिक नियमों और कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी.

FAQ

1. क्या किल स्विच आने के बाद मेरा बैंक खाता हमेशा लॉक रहेगा?

नहीं, इसका उद्देश्य आपात स्थिति में अस्थायी सुरक्षा प्रदान करना है.

2. क्या इससे UPI पेमेंट भी रुक सकते हैं?

अंतिम व्यवस्था RBI और संबंधित बैंकों के लागू नियमों पर निर्भर करेगी.

3. क्या AI गलत ट्रांजैक्शन पहचान सकता है?

AI संदिग्ध पैटर्न पहचानने में मदद करता है, लेकिन यह त्रुटिहीन प्रणाली नहीं है.

4. क्या इससे साइबर फ्रॉड पूरी तरह बंद हो जाएंगे?

नहीं, लेकिन समय रहते कार्रवाई कर नुकसान कम किया जा सकता है.

5. ग्राहक को सबसे पहले क्या करना चाहिए?

फोन, बैंकिंग ऐप या खाते में संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत बैंक को सूचित करें और उपलब्ध सुरक्षा विकल्पों का उपयोग करें.

नोट: यह खबर RBI की प्रस्तावित सुरक्षा पहलों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है. ‘किल स्विच’ फीचर के अंतिम स्वरूप, लागू होने की तारीख और संचालन संबंधी नियम RBI की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे.

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