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1 लाख रुपये का सोना 2030 तक कितना होगा? गोल्ड-सिल्वर में किसका पैसा ज्यादा बढ़ सकता है, यहां समझिए पूरा गणित

Sona-Chandi Price projections and 5-year investment return estimates: अगर आज आपने 1 लाख का सोना लिया है तो क्या आपको पता है उसकी कीमत 2030 तक कितनी हो जाएगी? और मौजूदा समय में खरीदा गया सोना ज्यादा फायदा देगा या चांदी, ये भी चलिए जानते हैं. क्योंकि सराफा बाजार एक नए मोड़ पर खड़ा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 11, 2026, 08:50 PM IST

1 लाख रुपये का सोना 2030 तक कितना होगा? गोल्ड-सिल्वर में किसका पैसा ज्यादा बढ़ सकता है, यहां समझिए पूरा गणित

2030 तक सोना कितना हो जाएगा? (फोटो एआई)

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सोने-चांदी के भाव लगातार नई चाल दिखा रहे हैं. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आज सोना और चांदी कितने रुपये की है, बल्कि यह है कि अगर आज किसी ने सिर्फ ₹1 लाख लगाया तो 2027, 2028 और 2030 तक उसकी रकम कितनी हो सकती है. 11 अगस्त 2026 को Bullion.co.in के हवाले से NDTV Profit ने सोने का भाव करीब ₹1,53,340 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹2,37,840 प्रति किलो बताया है.  

इसी मौजूदा भाव और अलग-अलग प्रकाशित long-term scenarios को आधार बनाकर हमने ₹1 लाख के निवेश का पूरा गणित निकाला है. इसमें एक दिलचस्प बात सामने आती है. इस्तेमाल किए गए अनुमान के मुताबिक 2030 तक चांदी में संभावित रकम सोने से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी ज्यादा है.

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आज ₹1 लाख लगाने पर कितना सोना या चांदी मिलेगा?

अगर कोई निवेशक 11 अगस्त 2026 के आसपास ₹1 लाख सोने में लगाता है, तो ₹1,53,340 प्रति 10 ग्राम के भाव पर उसे करीब 6.52 ग्राम सोना मिलेगा. वहीं ₹2,37,840 प्रति किलो के भाव पर ₹1 लाख में करीब 420 ग्राम चांदी आएगी. यानी छोटी रकम से शुरुआत करने वाले निवेशक के लिए भी आने वाले वर्षों में कीमत बढ़ने का असर देखा जा सकता है. हालांकि यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिर्फ धातु की कीमत का गणित है. इसमें GST, मेकिंग चार्ज, खरीद-बिक्री का अंतर और टैक्स शामिल नहीं हैं.

2027 में ₹1 लाख का सोना कितना हो सकता है?

EBC Financial Group के प्रकाशित gold forecast में 2027 के bull case के लिए भारत में सोने का अनुमान ₹1,62,040 प्रति 10 ग्राम दिया गया है. 2028 के लिए ₹1,75,414 और 2030 के लिए ₹2,04,607 प्रति 10 ग्राम का अनुमान है. आज के ₹1,53,340 के भाव पर खरीदे गए करीब 6.52 ग्राम सोने की कीमत अगर 2027 में ₹1,62,040 प्रति 10 ग्राम होती है, तो ₹1 लाख का निवेश करीब ₹1.06 लाख हो सकता है.2028 में यही रकम करीब ₹1.14 लाख और 2030 में लगभग ₹1.33 लाख हो सकती है. यहां एक बात खास है. यह EBC के bull-case अनुमान को आधार बनाकर निकाला गया संभावित गणित है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं.

2027 में ₹1 लाख की चांदी कितनी हो सकती है?

चांदी में तस्वीर थोड़ी ज्यादा आक्रामक दिखाई देती है. IIFL Securities की 2026 से 2031 की illustrative scenario analysis में 2027 के लिए base case ₹2.70 लाख से ₹3 लाख प्रति किलो, 2028 में ₹2.90 लाख से ₹3.20 लाख और 2030 में ₹3.40 लाख से ₹3.50 लाख प्रति किलो का अनुमान दिया गया है. IIFL ने साफ किया है कि ये price targets या guaranteed forecasts नहीं बल्कि अलग-अलग market conditions पर आधारित scenarios हैं.   इन रेंज्स का मध्य स्तर लेकर देखें तो 2027 में करीब ₹2.85 लाख, 2028 में ₹3.05 लाख और 2030 में ₹3.45 लाख प्रति किलो का भाव बनता है.

आज ₹2,37,840 प्रति किलो के भाव पर खरीदी गई करीब 420 ग्राम चांदी की कीमत इन अनुमानों के आधार पर 2027 में करीब ₹1.20 लाख, 2028 में करीब ₹1.28 लाख और 2030 में करीब ₹1.45 लाख हो सकती है.

₹1 लाख का निवेश, 2030 तक कितना हो सकता है

निवेश आज का आधार भाव 2027 संभावित वैल्यू 2028 संभावित वैल्यू 2030 संभावित वैल्यू
₹1 लाख सोना ₹1,53,340/10 ग्राम ₹1.06 लाख ₹1.14 लाख ₹1.33 लाख
₹1 लाख चांदी ₹2,37,840/किलो ₹1.20 लाख ₹1.28 लाख ₹1.45 लाख

इस गणित के मुताबिक 2030 में ₹1 लाख की चांदी करीब ₹1.45 लाख और सोना करीब ₹1.33 लाख हो सकता है. यानी दोनों में संभावित बढ़त है, लेकिन इस्तेमाल किए गए scenarios में चांदी की संभावित वैल्यू करीब ₹12 हजार ज्यादा बैठती है.

सोने के भाव को कौन सी चीजें ऊपर ले जा सकती हैं

सोने को इस समय वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ब्याज दरों की उम्मीद, डॉलर की चाल और निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की मांग से सपोर्ट मिल रहा है. 11 अगस्त 2026 को Reuters के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड $4,434.84 प्रति औंस के दो महीने से ज्यादा के ऊंचे स्तर तक पहुंचा. बाजार की नजर अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर बनी हुई है. अगर अमेरिका में ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद बढ़ती है, तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है. दूसरी तरफ डॉलर मजबूत होने या ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने पर सोने पर दबाव भी बन सकता है. J.P. Morgan Global Research ने जून 2026 के अपने आउटलुक में 2026 के अंत तक गोल्ड के $6,000 प्रति औंस और 2027 में $6,300 प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना जताई थी.

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चांदी में तेजी का कारण सोने से अलग है

चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है. इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV और कई औद्योगिक क्षेत्रों में होता है. इसलिए इसकी कीमत पर निवेश मांग के साथ-साथ औद्योगिक मांग का भी असर पड़ता है.

IIFL के scenario analysis में 2030 के base case में चांदी ₹3.40-3.50 लाख प्रति किलो और bull case में ₹4.50-5 लाख प्रति किलो तक जाने की संभावना दिखाई गई है. वहीं bear case में 2030 के लिए ₹1.90-2.30 लाख की range दी गई है.  यही वजह है कि चांदी में संभावित कमाई ज्यादा दिखती है, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव भी सोने की तुलना में तेज हो सकता है.

अगर आज ₹1 लाख लगाएं तो क्या पूरा पैसा सोने या चांदी में लगाना चाहिए?

यहीं पर निवेशक को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है. ऊपर दिया गया हिसाब यह समझने के लिए है कि प्रकाशित scenarios के मुताबिक आज के ₹1 लाख की संभावित वैल्यू भविष्य में कितनी हो सकती है. इसे निश्चित रिटर्न नहीं माना जाना चाहिए.

कमोडिटी की कीमतें ब्याज दर, महंगाई, डॉलर, रुपये की विनिमय दर, वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीद और मांग-सप्लाई जैसे कई फैक्टर से प्रभावित होती हैं.सोने के मामले में EBC का प्रकाशित 2030 bull-case अनुमान ₹2,04,607 प्रति 10 ग्राम है, लेकिन उसी रिपोर्ट में base और bear scenarios भी दिए गए हैं. इसका मतलब साफ है कि भविष्य का रेट एक तय नंबर नहीं बल्कि कई संभावित परिस्थितियों का नतीजा हो सकता है.  

चांदी में जोखिम क्यों ज्यादा है?

चांदी की कीमत में तेजी आने पर निवेशक तेजी से आकर्षित होते हैं, लेकिन गिरावट भी तेज हो सकती है. IIFL के आंकड़ों में 2030 के bear case और bull case के बीच काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है.  इसके पीछे औद्योगिक मांग सबसे बड़ा कारण है. अगर वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर या इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग कमजोर पड़ती है तो चांदी पर दबाव आ सकता है. इसके उलट तेज औद्योगिक विस्तार और सप्लाई की कमी इसे और ऊपर ले जा सकती है.

आपके लिए इसका मतलब

अगर किसी व्यक्ति के पास ₹1 लाख है और वह इसे कई साल के लिए लगाना चाहता है, तो केवल यह देखकर फैसला करना ठीक नहीं होगा कि 2030 में किस धातु की अनुमानित कीमत ज्यादा है. सोना अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश की तरह देखा जाता है और इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के अलावा निवेश के लिए भी होता है. चांदी में संभावित तेजी ज्यादा हो सकती है, लेकिन volatility भी ज्यादा हो सकती है. अगर मकसद गहने खरीदना है तो मेकिंग चार्ज और टैक्स का हिसाब अलग होगा. वहीं केवल निवेश के लिए खरीदारी करने वाले व्यक्ति के लिए फिजिकल मेटल के अलावा Gold ETF जैसे विकल्प भी मौजूद हैं. हर विकल्प में अलग लागत और जोखिम होते हैं.

सबसे बड़ा सवाल 2030 का नहीं, आज का है 

इस पूरे गणित से एक बात समझ आती है कि ₹1 लाख की रकम भी लंबे समय में बदल सकती है, लेकिन उस बदलाव की गारंटी कोई फोरकास्ट नहीं देता.आज के भाव पर ₹1 लाख का सोना इस्तेमाल किए गए अनुमान के मुताबिक 2030 में करीब ₹1.33 लाख और ₹1 लाख की चांदी करीब ₹1.45 लाख हो सकती है.

लेकिन बाजार अगर अलग दिशा में गया तो वास्तविक रकम इससे कम या ज्यादा दोनों हो सकती है.इसलिए सोने-चांदी में निवेश का फैसला केवल किसी एक अनुमानित target को देखकर नहीं, बल्कि निवेश की अवधि, जोखिम उठाने की क्षमता और पैसों की जरूरत को ध्यान में रखकर करना ज्यादा समझदारी होगी.

2030 में सोना प्रति 10 ग्राम कितना हो सकता है?

2030 के लिए सोने के संभावित अनुमान (प्रति 10 ग्राम - 24 कैरेट): अधिकांश भारतीय वित्तीय विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई (Inflation) और रुपये की चाल इसी तरह बनी रही, तो 2030 तक सोना लगभग ₹1,65,000 से ₹2,25,000 प्रति 10 ग्राम के दायरे में पहुंच सकता है.  

कंजर्वेटिव/धीमा अनुमान (Conservative): कुछ रिपोर्ट्स में इसे थोड़ा कम यानी लगभग ₹1,40,000 से ₹1,60,000 के आसपास रहने की संभावना जताई गई है, यदि वैश्विक बाजारों में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं.  

बुलिश/उच्च अनुमान (Bull Case): कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स (जैसे 'इन क्रिमेंटम' की Gold We Trust Report) में वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी मात्रा में सोना खरीदे जाने के कारण इसे बहुत ऊंचे स्तरों (यानी भारी तेजी की स्थिति में इससे भी ऊपर) तक जाने की संभावना जताई गई है.

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