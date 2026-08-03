RBI का नया लिक्विडिटी कोड अक्टूबर में लागू होते ही डिपॉजिटर्स के लिए क्या-क्या बदलेगा? क्या सीक्रेट ब्याज दरों का दौर होगा खत्म?

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Changes In FD: क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी ही बैंक की दूसरी शाखा में किसी रिश्तेदार को आपकी तुलना में एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है? अब ऐसी शिकायतों और पर्दे के पीछे चलने वाले खेल पर हमेशा के लिए ब्रेक लगने जा रहा है. RBI ने बैंकों के डिपॉजिट और ब्याज दरों के नियमों में बदलाव करने जा रहा है.
बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) है या खोलने वाले हैं तो RBI के 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियमों को जरूर जान लें. असल में इस बार ब्याज दरों में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है. लेकिन केंद्रीय बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर निर्धारित करने के तरीके और ग्राहकों को दी जाने वाली जानकारी से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है. इसके परिणामस्वरूप, फिक्स्ड डिपॉजिट अधिक पारदर्शी और आम ग्राहकों के लिए आसान होने की उम्मीद है.
भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत बैंकों को थोक जमा (बल्क डिपॉजिट) और एनआरआई जमा पर ब्याज दरें तय करने की अधिक स्वतंत्रता दी गई है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आम लोगों की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरों में सीधे तौर पर कमी या बढ़ोतरी होगी. बैंक अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति के हिसाब से दरें तय करेंगे. नए नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे ग्राहक आसानी से अलग-अलग बैंकों की दरों की तुलना कर सकेंगे.इसलिए एफडी कराने से पहले बैंक की वेबसाइट पर अंतिम दरें जरूर जांच लें.
अक्सर रिटेल ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल तब यही आता है जब भी आरबीआई एफडी के ब्याज पर कोई नियम लाती है कि क्या इस फैसले से उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कोई गिरावट या बढ़ोतरी होगी? सच यह है कि आरबीआई ने बैंकों को सीधे तौर पर ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने का निर्देश नहीं दिया है. बैंक अपनी तरलता की जरूरतों, बाजार के हालात और फंड की लागत के आधार पर ही दरें तय करते रहेंगे. आरबीई
लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा, वह है पारदर्शिता का. अब एक ही बैंक की अलग-अलग ब्रांचों में समान राशि और अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दर नहीं दी जा सकेगी. देश के किसी भी कोने में स्थित शाखा में जाएं, आपको एक समान ब्याज ही मिलेगा. इससे आम निवेशकों का भटकना बंद होगा और एफडी में पैसा लगाने से पहले सही फैसला लेना बेहद आसान हो जाएगा.
आरबीआई ने बैंकों की मनमानी रोकने के लिए समय की सख्त पाबंदी लगाई है. नए दिशानिर्देशों के तहत बैंकों को हर कार्य दिवस की सुबह अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरों की पूरी सूची सार्वजनिक करनी होगी. बल्क डिपॉजिट के लिए यह सूची रोजाना सुबह 10:00 बजे तक और अधिकतम 10:10 बजे की ग्रेस अवधि के भीतर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है.
इस कदम से अब बैंक किसी भी खास या बड़े ग्राहक को बैकडोर से अलग से ज्यादा दर का लालच नहीं दे पाएंगे. जो दरें सुबह वेबसाइट पर दिखेगी, वही दर पूरे दिन देश की हर शाखा में सभी ग्राहकों पर लागू होगी. घरेलू रुपये की जमा राशि के साथ-साथ यह नियम अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई के खातों पर भी समान रूप से लागू होगा.
अगर आप सोच रहे हैं कि आरबीआई को अचानक यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे हाल ही में सामने आया एक बड़ा मामला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक द्वारा महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एमएसआरडीसी को कथित तौर पर 45 करोड़ रुपये मार्केटिंग खर्च के नाम पर दिए जाने की खबरें आई थीं. आरोप था कि यह भुगतान दूसरों से ज्यादा ब्याज दर देने के बदले में अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था.
हालांकि बैंक के बोर्ड ने जांच के बाद कहा कि कर्मचारियों से ओवररीच जरूर हुआ पर उन्होंने व्यक्तिगत फायदे के लिए काम नहीं किया था. इसी तरह के मामलों को देखते हुए जून 2026 में आरबीआई ने ड्राफ्ट प्रपोजल जारी किया था, जिस पर स्टेकहोल्डर्स की राय लेने के बाद अब अंतिम नियम जारी कर दिए गए हैं.
इस पूरी कार्रवाई का सीधा संदेश आम बचतकर्ताओं के लिए बेहद राहत भरा है क्योंकि अब किसी भी आम नागरिक को इस बात का डर नहीं रहेगा कि कोई बड़ा संस्थान या अमीर ग्राहक अपनी ऊंची साख के दम पर उनसे ज्यादा ब्याज ऐंठ रहा है. आपके खून-पसीने की कमाई पर अब वही नियम और वही रिटर्न मिलेगा जो पूरी पारदर्शिता के साथ सभी को दिया जा रहा है. 1 अक्टूबर के बाद जब भी एफडी कराएं, बैंक जाने से पहले उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर रेट लिस्ट चेक करना न भूलें.
आरबीआई ने साफ किया है कि इन नए नियमों से आम लोगों की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) दरों में सीधे तौर पर कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी. बैंक पहले की तरह अपनी वित्तीय जरूरतों और बाजार की स्थिति के हिसाब से ही ब्याज दरें तय करेंगे.
1 अक्टूबर के बाद एफडी कराने से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई ब्याज दरों को जरूर जांच लें, क्योंकि वही अंतिम दरें होंगी. इससे निवेश में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को तुलना करने में आसानी होगी.
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