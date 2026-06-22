FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सोना-चांदी खरीदने की जल्दबाजी करें या थोड़ा इंतजार करना जरूरी? गोल्ड-सिल्वर के भाव में आज क्यों शुरू हुई गिरावट? अगले दो साल का बड़ा संकेत समझिए

सोना-चांदी खरीदने की जल्दबाजी करें या थोड़ा इंतजार करना जरूरी? गोल्ड-सिल्वर के भाव में आज क्यों शुरू हुई गिरावट? अगले दो साल का बड़ा संकेत समझिए

Explainer: अमेरिका-ईरान के 60 दिन के रोडमैप में क्या है? होर्मुज जलडमरूमध्य पर क्यों है सबसे ज्यादा फोकस

Explainer: अमेरिका-ईरान के 60 दिन के रोडमैप में क्या है? होर्मुज जलडमरूमध्य पर क्यों है सबसे ज्यादा फोकस

RBI का नया ‘इमरजेंसी बटन’ क्या बदलेगा? जानिए क्या साइबर ठगी से बचने के लिए बैंक अकाउंट में भी आएगा ‘पॉज बटन’

RBI का नया ‘इमरजेंसी बटन’ क्या बदलेगा? जानिए क्या साइबर ठगी से बचने के लिए बैंक अकाउंट में भी आएगा ‘पॉज बटन’

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

24000 के बाद शेयर बाजार का अगला पड़ाव क्या होगा? असली कमाई अब होगी या फंसेगा पैसा? इस हफ्ते के 5 संकेत समझ लें

Stock Market This Week Prediction: निफ्टी 24,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है. क्या यह तेजी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी या निवेशकों को मुनाफावसूली का झटका लग सकता है? बाजार की अगली चाल आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 22, 2026, 07:02 AM IST

24000 के बाद शेयर बाजार का अगला पड़ाव क्या होगा? असली कमाई अब होगी या फंसेगा पैसा? इस हफ्ते के 5 संकेत समझ लें

24000 पार करते ही निवेशकों के लिए क्यों बढ़ गई सावधानी (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • निफ्टी 24,000 के ऊपर पहुंचा.
  • अगले हफ्ते बाजार की चाल अहम रहेगी.
  • मुनाफावसूली का जोखिम बना हुआ है.
  • वैश्विक संकेत बाजार को प्रभावित करेंगे.
  • सोच-समझकर निवेश करना बेहतर रहेगा.

शेयर बाजार में तेजी देखकर कई निवेशकों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या अब खरीदारी का सही समय है या मुनाफावसूली का खतरा सामने खड़ा है? निफ्टी के 24,000 के ऊपर पहुंचने से बाजार का माहौल उत्साहपूर्ण जरूर दिख रहा है, लेकिन अनुभवी निवेशक सिर्फ आंकड़ों से नहीं, उनके पीछे छिपे संकेतों से भी फैसले लेते हैं.

आने वाला सप्ताह उन लाखों लोगों के लिए अहम हो सकता है जिनका पैसा सीधे या म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में लगा है. छोटी-सी चाल भी उनके पोर्टफोलियो की दिशा बदल सकती है. तो चलिए मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से समझते हैं कि इस पूरे वीक स्टॉक मार्केट का ग्राफ कैसा रह सकता है.

तेजी का माहौल बना, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू

हाल के कारोबारी सत्रों में बाजार ने मजबूती दिखाई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. हालांकि किसी भी बड़ी रैली के बाद यह देखना जरूरी होता है कि खरीदारी लगातार बनी रहती है या नहीं. अगर ऊंचे स्तरों पर भी निवेशकों की दिलचस्पी कायम रहती है, तो बाजार आगे बढ़ सकता है. लेकिन यदि मुनाफावसूली बढ़ती है, तो थोड़े समय के लिए उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. यही कारण है कि केवल इंडेक्स का स्तर देखकर निवेश का फैसला करना पर्याप्त नहीं माना जाता.

इस हफ्ते बाजार की चाल अहम रहेगी

आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है?

जो लोग हर महीने एसआईपी करते हैं या लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए बाजार की छोटी अवधि की हलचल उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती. लेकिन जो निवेशक हालिया तेजी देखकर जल्दबाजी में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें जोखिम और अवसर दोनों का संतुलन समझना चाहिए. विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि तेजी के माहौल में भी चरणबद्ध निवेश की रणनीति अचानक बड़ी रकम लगाने से बेहतर हो सकती है. इससे ऊंचे स्तर पर खरीदारी का जोखिम कुछ हद तक कम हो सकता है.

कौन सा संकेत जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं?

बाजार केवल निफ्टी या सेंसेक्स से नहीं चलता. कई बार कुछ बड़े शेयर इंडेक्स को ऊपर ले जाते हैं, जबकि बाकी सेक्टर अपेक्षाकृत कमजोर रहते हैं. इसलिए निवेशकों को यह भी देखना चाहिए कि तेजी व्यापक है या सिर्फ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित. यदि बैंकिंग, आईटी, ऑटो, फार्मा और मिडकैप जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में भी मजबूती दिखाई देती है, तो रैली को अपेक्षाकृत स्वस्थ माना जा सकता है. इसके विपरीत, सीमित हिस्सेदारी वाली तेजी में सतर्कता जरूरी हो सकती है.

वैश्विक घटनाएं भी क्या बदल सकती हैं बाजार की चाल?

अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेशकों के रुख और वैश्विक आर्थिक संकेतकों का असर भारतीय शेयर बाजार पर तेजी से पड़ता है. इसलिए अगले सप्ताह केवल घरेलू खबरों पर नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाक्रम पर भी निवेशकों की नजर रहेगी. यदि बाहरी माहौल सकारात्मक रहता है, तो बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है. वहीं किसी अप्रत्याशित अंतरराष्ट्रीय घटना से अस्थायी दबाव भी बन सकता है.

अगले सप्ताह बाजार की दिशा मुनाफावसूली और नई खरीदारी के संतुलन पर निर्भर रह सकती है

लंबी अवधि का नजरिया क्यों हो सकता है फायदेमंद?

इतिहास बताता है कि शेयर बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन अनुशासित और लंबी अवधि का निवेश अक्सर बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखता है. इसलिए केवल एक सप्ताह की तेजी या गिरावट के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखना अधिक समझदारी हो सकती है.
 
निफ्टी का 24,000 के ऊपर पहुंचना बाजार में विश्वास का संकेत हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में आगे की गारंटी नहीं है. अगले सप्ताह निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वे भावनाओं के बजाय तथ्यों, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक रणनीति के आधार पर फैसले लें. बाजार में अवसर मौजूद हैं, लेकिन विवेकपूर्ण निवेश ही उन्हें वास्तविक लाभ में बदल सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement