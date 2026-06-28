FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
प्रोमो में धूम, पर फिल्म से गायब! 'वेलकम टू द जंगल' से अचानक क्यों हटे संजय दत्त और राहुल देव?

प्रोमो में धूम, पर फिल्म से गायब! 'वेलकम टू द जंगल' से अचानक क्यों हटे संजय दत्त और राहुल देव?

स्टॉक मार्केट में छुट्टी के बाद का '30 मिनट का खेल' क्या है? क्या ये पैसा बनाने या ट्रैपिंग इनविटेशन होता है?

स्टॉक मार्केट में छुट्टी के बाद का '30 मिनट का खेल' क्या है? क्या ये पैसा बनाने या ट्रैपिंग इनविटेशन होता है?

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला लेने जा रहे तलाक? एक्ट्रेस ने खुद किया बड़ा खुलासा, एक साल से क्यों रह रहें अलग

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला लेने जा रहे तलाक? एक्ट्रेस ने खुद किया बड़ा खुलासा, एक साल से क्यों रह रहें अलग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

स्टॉक मार्केट में छुट्टी के बाद का '30 मिनट का खेल' क्या है? क्या ये पैसा बनाने या ट्रैपिंग इनविटेशन होता है?

How to trade after a market holiday: शेयर बाजार में छुट्टी के बाद के शुरुआती 30 मिनट उच्च अस्थिरता वाले होते हैं. इस दौरान ग्लोबल संकेतों के प्रभाव में 'प्राइस डिस्कवरी' होती है. ऐसे समय में जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने का एक बड़ा ट्रैप हो सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 28, 2026, 07:19 AM IST

स्टॉक मार्केट में छुट्टी के बाद का '30 मिनट का खेल' क्या है? क्या ये पैसा बनाने या ट्रैपिंग इनविटेशन होता है?

क्या छुट्टी के बाद का 'गैप' सिर्फ एक छलावा है? जानें मार्केट का कड़वा सच (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

* बाजार की शुरुआत शोर भरी क्यों होती है?
* पहले 30 मिनट बहुत रिस्की क्यों माने जाते हैं?
* धैर्य से कैसे बाजार को समझना चाहिए?
* ग्लोबल संकेत का मार्केट पर असर क्या होता है? 

शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए न केवल सोमवार का दिन बल्कि किसी लंबी छुट्टी के बाद का पहला दिन एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आता है. बाजार खुलने की घंटी बजने के साथ ही स्क्रीन पर जो नंबर्स नाचते हैं, वे अक्सर नौसिखियों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होते. क्या आपने कभी गौर किया है कि बाजार बंद होने के बाद, जब यह फिर से खुलता है तो पहले 30 मिनट में चार्ट पर कितनी उथल-पुथल मची होती है?

कई लोग इसे 'जबरदस्त मौका' मानते हैं, तो कई इसे एक 'बड़ा जाल' कहते हैं. आखिर इस पहले आधे घंटे के खेल का सच क्या है, चलिए मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय से समझते हैं और जानते हैं कि निवेशकों को बजार खुलने के बाद तुंरत ट्रेडिंग शुरु करनी चाहिए या थोड़ा बाजार को स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए? आज हम बाजार की इस रहस्यमयी 'ओपनिंग वोलेटिलिटी' (Opening Volatility) यानी उतार-चढ़ाव की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई छुट्टी के बाद बाजार को प्रेडिक्ट करना संभव है या यह सिर्फ एक जुआ है.

हर निवेशक के लिए क्यों ये जानना महत्वपूर्ण है?

शेयर बाजार में 'टाइमिंग' का खेल सबसे बड़ा होता है. छुट्टी के बाद बाजार खुलते ही अक्सर पैनिक सेलिंग या अचानक आई खरीदारी देखने को मिलती है. निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या यह शुरुआती उतार-चढ़ाव केवल शोर है या इसमें कोई अवसर छिपा है. यह जानाकारी उन लोगों के लिए बेहद अहम है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या बाजार की दिशा को लेकर अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं. आज का यह विश्लेषण अपको बाजार के शुरुआती 30 मिनट के उस मनोविज्ञान को समझने में मदद करेगा, जो बड़े-बड़े एल्गोरिदम और संस्थागत निवेशक (Institutional Investors) इस्तेमाल करते हैं.

छुट्टियों का असर और बाजार का मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान क्या कहता है?

जब बाजार एक या दो दिन के लिए बंद होता है, तो दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट और खबरें 'पेंडिंग' रह जाती हैं. सोमवार की सुबह जब भारतीय बाजार खुलता है, तो ट्रेडर्स के मन में कई सवाल होते हैं, क्या अमेरिकी बाजार गिरे? क्या कच्चे तेल (Crude Oil) के दाम बढ़े? क्या कोई बड़ी जियो-पॉलिटिकल घटना घटी? डेटा बताता है कि बाजार के खुलने के पहले 30 मिनट (9:15 AM से 9:45 AM) मुख्य रूप से 'प्राइस डिस्कवरी' का समय होता है. यहां दो तरह की ताकतें लड़ती हैं:

1.इंस्टीट्यूशनल अनवाइंडिंग: बड़ी कंपनियां और विदेशी निवेशक (FIIs) छुट्टी के दौरान बनी ग्लोबल स्थितियों के आधार पर अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं.
2. रिटेल पैनिक या ग्रीड: आम निवेशक खबरों के असर में आकर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं.

क्या छुट्टी के बाद का 'गैप' सिर्फ एक छलावा है जानें मार्केट का कड़वा सच

अध्ययन बताते हैं कि यदि बाजार किसी निगेटिव ग्लोबल संकेत के साथ खुलता है, तो पहले 30 मिनट में 'गैप डाउन' के बाद अक्सर एक रिकवरी का प्रायास होता है. वहीं, यदि कोई बहुत सकारात्मक खबर होती है, तो 'गैप अप' के बाद 'प्रॉफिट बुकिंग' की संभावना प्रबल रहती है. इसलिए, यह समय 'पैसा बनाने' से ज्यादा 'पूंजी बचाने' का होता है.

 क्या आपको भी पैनिक होना चाहिए?

देव कहते हैं कि एक सामान्य निवेशक के लिए, जो केवल अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग देखता है, उसके लिए पहले 30 मिनट का शोर काफी तनावपूर्ण हो सकता है. जैसे-

गलत फैसले:  कई बार निवेशक बाजार की पहली 15 मिनट की गिरावट देखकर घबराहट में शेयर बेच देते हैं, और बाजार दिन भर में रिकवर कर जाता है.
अवसर की पहचान:  जो लोग धैर्य रखते हैं, उन्हें सही कीमत पर शेयर खरीदने का मौका मिलता है.
सीख: यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो छुट्टी के बाद के शुरुआती 30 मिनट की स्क्रीन देखने से बचें. यह शोर आपको भावनात्मक रूप से गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकता है..

क्या अब के दौर में समझना जरूरी है?

आने वाले समय में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (Algorithmic Trading) और भी तेज होने वाली है. अब बजार के खुलने के पहले सेकंड में ही कंप्यूटर प्रोग्राम्स ग्लोबल मार्केट के डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं. इसलिए, पहले 30 मिनट का ट्रेंड अब अधिक 'मैकेनिकल' हो गया है. भविष्य में, रिटेल निवेशकों के लिए 'स्मार्ट मनी' के साथ चलाना और भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि डेटा की गति मानव क्षमता से कहीं तेज हो गई है.

निवशकों को बाजार खुलने के बाद क्या करना चाहिए?

1.  धैर्य रखें: बाजार खुलने के तुरंत बाद (9:15-9:30) कोई भी बड़ा सौदा न करें. बाजार को सेटल होने दें.
2. ग्लोबल संकेत चेक करें: सिर्फ अपने शेयर का चार्ट न देखें, बल्कि उस दिन के प्रमुख ग्लोबल इंडेक्स (जैसे SGX Nifty या US Futures) का रुख देखें.
3.  स्टॉप लॉस का नियम: यदि आप ट्रेड ले रहे हैं, तो बिना स्टॉप लॉस के काम न करें क्योंकि वोलेटिलिटी में छोटे स्टॉप लॉस आसानी से हिट हो जाते हैं.
4.  खबरों की पुष्टि: किसी भी वॉट्सऐप टिप या सोशल मीडिया पर फैली अचानक खबर पर भरोसा न करें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

 1. क्या छुट्टी के बाद बाजार में वॉल्यूम ज्यादा होता है? 
जी हाँ, क्योंकि दो दिन की पेंडिंग ऑर्डर्स और खबरें एक साथ बाजार में आती हैं, जिससे वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है.

 2. मुझे ट्रेड शुरू करने के लिए सही समय क्या है? 
अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर 9:45 AM या 10:00 AM तक रुकना पसंद करते हैं, जब शुरुआती शोर शांत हो जाता है और बाजार का एक 'ट्रेंड' स्पष्ट दिखाई देने लगता है.

3. क्या 'गैप-अप' हमेशा ऊपर की ओर ही ले जाता है? 
बिल्कुल नहीं. अक्सर बड़े 'गैप-अप' को संस्थागत निवेशक अपनी पुरानी पोजीशन को बेचने के लिए एक अवसर के रूप में उपयोग करते हैं.

4. मुझे किन गलतियों से बचना चाहिए? 
पहली 5-10 मिनट की कैंडल देखकर घबराहट में शेयर बेचना या खरीदना सबसे बड़ी गलती है.
 
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement