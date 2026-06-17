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G-7 देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और भारत इस तुलना में कहां खड़ा है? जानें कमाई का अंतर और गैप बढ़ने की वजह

India vs G7 income comparison: दुनिया के सबसे विकसित G-7 देशों और भारत के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर वैश्विक आर्थिक असमानता को साफ दिखाता है. जहां G-7 देश लाखों डॉलर कमाते हैं, वहीं भारत अभी विकासशील स्तर पर है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 17, 2026, 02:58 PM IST

G-7 देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और भारत इस तुलना में कहां खड़ा है? जानें कमाई का अंतर और गैप बढ़ने की वजह

G-7 देशों की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों के GDP per capita डेटा (फोटो एआई)

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* G-7 की आय बहुत अधिक
* भारत अभी विकासशील स्तर पर
* बड़ा वैश्विक अंतर मौजूद
* स्किल और टेक्नोलॉजी जरूरी

दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक सबसे आसान लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है-प्रति व्यक्ति आय. यही आंकड़ा बतता है कि किसी देश में एक आम नागरिक औसतन कितनी कमाई करता है और उसकी जीवनशैली किस स्तर पर है. ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे विकसित देशों वाले G-7 समूह की कमाई कितनी है और भारत उनकी तुलना में कहां खड़ा है?

G-7 देश क्या हैं और उनकी आर्थिक ताकत क्यों ज्यादा है?

G-7 यानी दुनिया के सात विकसित देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान. इन देशों की अर्थव्यवस्था की खास बात यह है कि यहां तकनीक और नवाचार बहुत मजबूत है और औद्योगिक उत्पादन उच्च स्तर पर है. साथ ही इसमें सर्विस और फाइनेंस सेक्टर का बड़ा योगदान है और श्रमिक उत्पादकता (productivity) काफी ज्यादा है. इसी वजह से यहां की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती है.

G-7 देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

हालिया आर्थिक अनुमानों के अनुसार G-7 देशों की प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार देखी जाती है:

* अमेरिका: लगभग 70,000–80,000 अमेरिकी डॉलर
* कनाडा: लगभग 50,000–60,000 अमेरिकी डॉलर
* जर्मनी: लगभग 55,000–65,000 अमेरिकी डॉलर
* ब्रिटेन: लगभग 45,000–55,000 अमेरिकी डॉलर
* फ्रांस: लगभग 40,000–50,000 अमेरिकी डॉलर
* इटली: लगभग 35,000–45,000 अमेरिकी डॉलर
* जापान: लगभग 35,000–45,000 अमेरिकी डॉलर

औसतन देखा जाए तो G-7 देशों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 40,000 से 75,000 डॉलर प्रति वर्ष के बीच होती है.

G-7 देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी विकसित देशों से काफी कम है. भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,500 से 3,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष (औसत अनुमान) है.

तुलना में कितना बड़ा फर्क है?

अगर सरल भाषा में समझें तो G-7 देशों की आय भारत से लगभग 15 से 25 गुना ज्यादा है. वहां एक व्यक्ति की औसत मसिक कमाई भारत की तुलना में कई गुना अधिक होती है. वहां का जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने की क्षमता भी ज्यादा है. 

इतना बड़ा अंतर क्यों है?

इस अंतर के पीछे कई संरचनात्मक कारण हैं:

1. उत्पादकता का अंतर - G-7 देशों में एक व्यक्ति ज्यादा वैल्यू पैदा करता है.

 2. तकनीक और ऑटोमेशन -वहां मशीनें और तकनीक काम को तेज और उच्च मूल्य वाला बनाती हैं.

 3. उच्च आय वाली नौकरियां-  फाइनेंस, रिसर्च, AI और टेक सेक्टर प्रमुख हैं.

 4. जनसंख्या दबाव -  भारत में बड़ी आबादी के कारण प्रति व्यक्ति औसत कम हो जाता है.

 भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

यह तुलना सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि यह संकेत देती है कि भारत अभी विकासशील चरण में है और स्किल और शिक्षा में सुधार की जरूरत है. साथ ही हाई-वैल्यू जॉब्स बढ़ना जरूरी है यहां पर. लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.

क्या भारत इस अंतर को कम कर सकता है?

हां, लेकिन इसके लिए लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार करना होगा. डिजिटल और AI आधारित रोजगार क्रिएट करने होंगे और स्किल डेवलपमेंट में निवेश और विदेशी निवेश में वृद्धि करनी होगी. 

* भारत की वास्तविक विकास स्थिति दिखाती है और नौकरी और स्किल की जरूरत को स्पष्ट करती है ताकि भविष्य की आर्थिक दिशा बढ़ सके.

 आने वाले दिनों में क्या बदलाव दिख सकता है?

* भारत की प्रति व्यक्ति आय धीरे-धीरे बढ़ सकती है.
* टेक और सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा रोल निभाएंगे.
* वैश्विक कंपनियों में भारत की भागीदारी बढ़ेगी.
* लेकिन असमानता एक चुनौती बनी रहेगी.

FAQ

1. क्या G-7 देश सबसे अमीर हैं?

हां, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से वे दुनिया के सबसे विकसित देशों में हैं.

2. भारत की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम क्यों है?

बड़ी आबादी और कम औसत आय स्तर के कारण.

3. क्या भारत भविष्य में G-7 के करीब पहुंच सकता है?

लंबी अवधि में आर्थिक सुधार और स्किल विकास से संभव है.

4. क्या प्रति व्यक्ति आय ही विकास का पैमाना है?

यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन अकेला नहीं.

5. क्या भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है?

हां, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है.

नोट-यह तुलना और आंकड़े निम्नलिखित विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्रोतों पर आधारित हैं-जैसे World Bank International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development और G-7 देशों की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों के GDP per capita डेटा. ये सभी संस्थाएं प्रति व्यक्ति आय और GDP से जुड़े आधिकारिक और अपडेटेड आर्थिक आंकड़े प्रकाशित करती हैं, जिनके आधार पर यह तुलना तैयार की जाती है.

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