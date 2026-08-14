नॉमिनी और वारिस में क्या फर्क है? बैंक खाते के पैसों का असली हकदार कौन? इसी फर्क से शुरू होता है परिवार में विवाद

Bank account nominee legal heir rights: बैंक खाते में नॉमिनी का नाम होने का मतलब यह नहीं कि वही व्यक्ति रकम का अंतिम मालिक बन गया. RBI के अनुसार नॉमिनी को भुगतान क्लेम सेटिलमेंट आसान करता है, जबकि अंतिम उत्तराधिकार वसीयत और लागू उत्तराधिकार कानून के अनुसार तय हो सकता है.

नॉमिनी और वारिस एक नहीं होते

बैंक पैसा नॉमिनी को दे सकता

असली अधिकार उत्तराधिकार कानून तय करता

वसीयत से बदल सकती है हिस्सेदारी

अपडेट नॉमिनी विवाद से बचा सकता

आपने बैंक खाते, FD या म्यूचुअल फंड में किसी करीबी को नॉमिनी बनाया है तो शायद आपको लगता होगा कि आपके बाद पैसा उसी का हो जाएगा. लेकिन यहां एक ऐसा कानूनी फर्क है, जिसे समझे बिना परिवार में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. नॉमिनी का नाम बैंक के रिकॉर्ड में होना और किसी संपत्ति का कानूनी वारिस होना दो अलग बातें हैं. बैंक के लिए नॉमिनी को पैसा देना एक बात है, जबकि उस रकम पर अंतिम अधिकार किसका होगा, यह उत्तराधिकार के नियम, वैध वसीयत और लागू कानून से तय हो सकता है.

सीए सुदेशना कहती हैं कि यही वजह है कि खाताधारक की मौत के बाद कई बार बैंक से पैसा निकलने की प्रक्रिया तो पूरी हो जाती है, लेकिन परिवार के बीच असली विवाद उसके बाद शुरू होता है.

नॉमिनी को पैसा मिलता है, लेकिन क्या वह मालिक भी बन जाता है

RBI की गाइडलाइंस इस मामले में काफी महत्वपूर्ण हैं. बैंक खाते में वैध नॉमिनेशन होने पर खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक नॉमिनी को रकम का भुगतान कर सकता है. RBI ने साफ किया है कि ऐसे भुगतान में नॉमिनी को मृतक के कानूनी वारिसों के ट्रस्टी के तौर पर रकम मिलती है और इससे दूसरे लोगों के दावे अपने-आप खत्म नहीं होते.

यानी बैंक के नजरिए से नॉमिनी वह व्यक्ति है, जिसे मृतक के खाते की रकम प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया है. इससे बैंक की लॉयबिलिटी खत्म हो सकती है, लेकिन यह अपने-आप उत्तराधिकार का अंतिम फैसला नहीं बन जाता.

इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए. अगर किसी व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में अपने भाई को नॉमिनी बनाया और उसकी मौत हो गई, तो बैंक नियमों के मुताबिक भाई को रकम दे सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भाई उस पूरी रकम का अंतिम मालिक बन गया और बाकी कानूनी वारिसों का दावा खत्म हो गया. यहीं से नॉमिनी और कानूनी वारिस के बीच का असली फर्क सामने आता है.

फिर असली हकदार कौन होता है?

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर अंतिम अधिकार का सवाल succession law से जुड़ता है. अगर वैध वसीयत है तो संपत्ति का बंटवारा सामान्य तौर पर उस वसीयत और लागू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक देखा जाता है. अगर वसीयत नहीं है, तो संबंधित personal succession law के अनुसार legal heirs का अधिकार तय होता है.

अदालतों ने भी इस अंतर को कई बार स्पष्ट किया है. 2024 में Syndicate Bank से जुड़े एक मामले में केरल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि nomination succession का कोई अलग तीसरा रास्ता नहीं बनाता. nominee बैंक से रकम प्राप्त करने का अधिकार रखता है, लेकिन रकम मृतक (deceased) की संपत्ति का हिस्सा रहती है और उत्ताराधिकार के नियमों के अधीन रहती है.

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर परिस्थिति में “नॉमिनी ही मालिक” है या हर स्थिति में “परिवार को ही पैसा मिलेगा”. असली जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि वैध वसीयत है या नहीं, मृतक पर कौन-सा उत्ताराधिकार कानून लागू होता है और संपत्ति की प्रकृति क्या है.

अगर वसीयत मौजूद है तो मामला कैसे बदलता है?

मान लीजिए किसी व्यक्ति के बैंक खाते में 20 लाख रुपये हैं. उसने बैंक रिकॉर्ड में अपने भाई को नॉमिनी बनाया है, लेकिन उसने वैध वसीयत में अपनी संपत्ति पत्नी के नाम कर दी.

ऐसी स्थिति में केवल नॉमिनी होने के आधार पर भाई को रकम का अंतिम मालिक नहीं मान लिया जाएगा. बैंक रकम नॉमिनी को रिलीज कर सकता है, लेकिन अंतिम लाभकारी हक का सवाल वसीयत और लागू उत्तराधिकार कानून के अनुसार तय होगा.यही वजह है कि नॉमिनेशन को वसीयत का विकल्प अपनाया जाएगा खतरनाक है.

नॉमिनी का मुख्य लाभ दावा निपटान में है, जबकि वसीयत का काम यह स्पष्ट करना है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति किसे देना चाहता है. दोनों का उद्देश्य अलग है.

वसीयत नहीं है तो किसका दावा बनता है?

अब सबसे सामान्य स्थिति पर आइए. किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसने कोई वैधानिक वसीयत नहीं छोड़ी.ऐसे मामले में नॉमिनी को बैंक से पैसा मिल सकता है, लेकिन रकम पर अंतिम अधिकार लागू उत्तराधिकार कानून के हिसाब से तय होगा. कौन कानूनी वारिस है और किसे कितना हिस्सा मिलेगा, यह मृतक के व्यक्तिगत कानून और पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करेगा.

उदाहरण के तौर पर केवल यह मान लेना कि “बेटा ही पूरा पैसा लगेगा” या “पत्नी को पूरा पैसा मिलेगा” हर मामले में सही नहीं है. अलग-अलग व्यक्तिगत कानून और परिवार की संरचना के कारण उत्तराधिकार की स्थिति बदल सकती है. यानी बिना वसीयत के नॉमिनी बनाना जरूरी तो है, लेकिन नॉमिनी बन जाने से उत्तराधिकार का सवाल खत्म नहीं हो जाता.

नॉमिनी फिर इतना जरूरी क्यों है?

अगर नॉमिनी मालिक नहीं है तो उसे नॉमिनी बनाने का फायदा क्या है? अब RBI की नॉमिनेशन सुविधा की असली उपयोगिता सामने आती है. RBI के अनुसार नॉमिनेशन मृतक जमाकर्ता के क्लेम के आसान सेटलमेंट में मदद करती है. RBI की जानकारी के अनुसार बैंक को जरूरी क्लेम डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद मृतक जमाकर्ता के क्लेम को 15 दिनों के अंदर सेटल करना होता है.सीए सुदेशना बताती हैं कि, यानी नॉमिनी होने से बैंक के साथ क्लेम सेटलमेंट का रास्ता आसान हो सकता है. नॉमिनी को रकम पाने के लिए प्राथमिकता मिलती है और बैंक की तरफ से पेमेंट प्रोसेस सरल हो सकता है.

इसके उलट नॉमिनेशन नहीं होने पर कानूनी वारिसों को बैंक की प्रक्रिया के तहत अपने अधिकार और जरूरी डॉक्यूमेंट साबित करने पड़ सकते हैं. RBI ने बिना नॉमिनेशन वाले मामलों में भी सरलीकृत प्रक्रिया की बात कही है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम प्रोसेस खाते की स्थिति तथा बैंक के रिस्क-मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार अलग हो सकता है. इसलिए नॉमिनी बनाना बेकार नहीं है. बल्कि इस परिवार को पैसे तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला बहुत जरूरी कदम है. बस इसे ओनरशिप का प्रमाण समझा जाता है.

बैंक खाते और म्यूचुअल फंड में भी समझें अंतर

यहां एक और जरूरी बात है. बैंक खाते और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन के नियमों को बिल्कुल एक जैसा नहीं पढ़ना चाहिए.SEBI के भरोसेमंद इन्वेस्टर गाइडेंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड और डीमैट होल्डिंग्स में नॉमिनी को मृतक इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज या रिडेम्पशन प्रोसीड्स क्लेम करने की सुविधा मिलती है. SEBI के जनवरी 2026 FAQ में साफ कहा गया है कि नॉमिनी एसेट्स को ट्रस्टी के रूप में कानूनी वारिसों की ओर से हासिल करता है और यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के शक्ति येजदानी मामले में दिए गए कानूनी सिद्धांत से जुड़ी है.

सेबी के म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन फ्रेमवर्क में भी नॉमिनी को एसेट्स के ट्रांसमिशन के लिए नामित किया जाता है. नॉमिनी न होने की स्थिति में कानूनी वारिस या एस्टेट के एग्जीक्यूटर/एडमिनिस्ट्रेटर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ट्रांसमिशन प्रोसेस पूरा करना पड़ सकता है. इसलिए बैंक, म्यूचुअल फंड, डीमैट, बीमा और दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स के नॉमिनेशन नियमों को एक ही लाइन में समझना सही नहीं है। एसेट का प्रकार भी महत्वपूर्ण है.

असली बवाल तब होता है जब परिवार को नॉमिनी की जानकारी नहीं होती

कई परिवारों में विवाद पैसे की रकम से ज्यादा जानकारी की कमी के कारण पैदा होता है.

किस बैंक में खाता है, FD कहां है, mutual fund किस folio में है, nominee कौन है, कोई will बनी है या नहीं, कौन-से documents जरूरी होंगे, अगर परिवार को यह जानकारी ही नहीं है तो खाताधारक की मौत के बाद छोटी रकम भी बड़ी परेशानी बन सकती है.

और अगर nominee और legal heirs के बीच पहले से तनाव है, तो मामला और पेचीदा हो सकता है.

इसलिए केवल nominee जोड़ना पर्याप्त नहीं है. समय-समय पर bank accounts, FD, mutual fund folios, demat account और insurance policies में nominee details की समीक्षा करना भी जरूरी है.

शादी, बच्चे या परिवार बदलने पर nomination जरूर देखें

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शादी से पहले अपनी मां या भाई को nominee बनाया था. बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में nomination अपडेट नहीं किया गया.

ऐसी स्थिति में nominee का पुराना नाम रिकॉर्ड में बना रह सकता है और खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार को यह देखकर आश्चर्य हो सकता है कि बैंक रिकॉर्ड में किसी और व्यक्ति का नाम दर्ज है.

इसका मतलब यह नहीं कि वही व्यक्ति हर स्थिति में अंतिम मालिक बन जाएगा. लेकिन claim settlement के स्तर पर वही nominee सामने आएगा और उसके बाद succession या family claim का सवाल उठ सकता है.

यही वजह है कि शादी, बच्चे के जन्म, तलाक, परिवार में मृत्यु या संपत्ति की योजना बदलने जैसे बड़े बदलावों के बाद nomination और will दोनों की समीक्षा करना समझदारी है.

नॉमिनी बनाम वारिस, एक लाइन में समझिए

Nominee वह व्यक्ति है जिसे financial institution मृत्यु के बाद रकम या asset प्राप्त करने की प्रक्रिया में पहचानता है.

Legal heir वह व्यक्ति है जिसका उत्तराधिकार पर अधिकार लागू succession law के तहत बनता है.

Will वह दस्तावेज है जिसके जरिए व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में अपनी testamentary इच्छा दर्ज करता है, बशर्ते वह लागू कानून के अनुसार वैध हो.

इसलिए nomination और succession को एक ही चीज समझना सबसे बड़ी गलती हो सकती है.

खाताधारक को अभी क्या करना चाहिए?

अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौत के बाद परिवार को बैंक और निवेश की रकम के लिए परेशान न होना पड़े, तो सबसे पहले सभी बैंक खातों और financial investments में nominee details जांचें.

इसके बाद यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी संपत्ति से जुड़ी इच्छा स्पष्ट और लागू कानून के अनुरूप वसीयत में दर्ज हो. परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि आपके प्रमुख bank accounts, FD, mutual funds और demat holdings कहां हैं.

सबसे अहम बात यह है कि nominee और will दोनों को एक-दूसरे का विकल्प न समझें.

नॉमिनी होने से पैसा पाने की प्रक्रिया आसान हो सकती है. लेकिन पैसा आखिरकार किसके हिस्से में जाएगा, यह केवल बैंक रिकॉर्ड में लिखे nominee के नाम से तय नहीं होता. वहां से succession, valid will और लागू कानून की भूमिका शुरू होती है.

यही छोटा सा फर्क खाताधारक की मौत के बाद परिवार को आसान settlement और लंबे विवाद के बीच खड़ा कर सकता है.

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