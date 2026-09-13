लोन गारंटर बने और दूसरे ने EMI नहीं भरी तो क्या होगा? जानिए आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या पड़ेगा फर्क

Loan guarantor effect on future loan eligibility: दोस्त या रिश्तेदार के लोन का गारंटर बनना सिर्फ भरोसे की बात नहीं है. अगर मुख्य उधारकर्ता ईएमआई चुकाने में चूक करता है तो इसका असर गारंटर की क्रेडिट प्रोफाइल, भविष्य की लोन पात्रता और उधार लेने की क्षमता पर भी पड़ सकता है.

किसी करीबी ने कहा कि बैंक से लोन मिल रहा है, बस आपको गारंटर बनना है. बहुत से लोग रिश्ते और भरोसे के चलते तुरंत हामी भर देते हैं. लेकिन यही एक साइन भविष्य में आपके अपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की राह मुश्किल कर सकता है.

लाइव मिंट की 12 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में मिनईएमआई के सीओओ कपिल मखीजा ने बताया कि भारतीय कानून के तहत गारंटर की देनदारी उधारकर्ता के साथ को-एक्सटेंसिव हो सकती है. यानी बैंक गारंटर से भी बकाया रकम की वसूली कर सकता है.

यही वजह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लोन के लिए गारंटी देना महज एक औपचारिकता नहीं माना जाना चाहिए. आरबीआई की ग्राहक सेवा गाइडलाइंस में भी गारंटर को उसकी देनदारी, जिम्मेदारी और उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी देने की बात कही गई है, जिनमें बैंक उससे भुगतान मांग सकता है.

गारंटर बनने के बाद बैंक आपको सिर्फ अपनी कमाई से नहीं देखता

मान लीजिए आपकी महीने की कमाई अच्छी है और आप कुछ साल बाद घर खरीदने के लिए बड़ा होम लोन लेना चाहते हैं. इसी बीच आपने किसी रिश्तेदार के 20 लाख रुपये के लोन की गारंटी दे दी. अब बैंक जब आपकी नई लोन एप्लीकेशन देखेगा तो वह यह भी देख सकता है कि आपके ऊपर पहले से एक गारंटी वाली वित्तीय जिम्मेदारी मौजूद है. लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, गारंटीड लोन को आपकी संभावित देनदारी माना जा सकता है और इससे आपकी अपनी उधार लेने की क्षमता कम हो सकती है. यानी बैंक की नजर में मामला सिर्फ इतना नहीं है कि अभी आप उस ईएमआई को नहीं भर रहे. सवाल यह है कि अगर मुख्य उधारकर्ता ने भुगतान बंद कर दिया तो क्या वह जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है.

सबसे बड़ा झटका तब जब दूसरा व्यक्ति ईएमआई में चूक करे

गारंटर बनने का एक और बड़ा जोखिम क्रेडिट प्रोफाइल से जुड़ा है. गारंटीड अकाउंट आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई दे सकता है. अगर मुख्य उधारकर्ता समय पर ईएमआई नहीं चुकाता या डिफॉल्ट करता है तो उसका नकारात्मक असर गारंटर की क्रेडिटवर्थिनेस पर भी पड़ सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि आपने खुद कोई ईएमआई मिस नहीं की, फिर भी दूसरे व्यक्ति की भुगतान गड़बड़ी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है. कपिल मखीजा के अनुसार, ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को बाद में पता चलता है कि पहले किसी रिश्तेदार या दोस्त के लोन का गारंटर बनने के कारण उसकी लोन पात्रता प्रभावित हुई.

आरबीआई के नियमों में गारंटर की जिम्मेदारी हल्की नहीं

आरबीआई की गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि गारंटी देने वाले व्यक्ति को उसकी देनदारी और उस रकम के बारे में बताया जाना चाहिए जिसके लिए वह बैंक के प्रति जिम्मेदार हो सकता है. साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि किन हालात में बैंक उससे भुगतान मांग सकता है. आरबीआई के एक मास्टर सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जब मुख्य देनदार भुगतान में डिफॉल्ट करता है तो बैंक गारंटर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है और गारंटर की देनदारी तत्काल हो सकती है. इसलिए गारंटर बनते समय यह सोच लेना कि बैंक पहले सिर्फ मुख्य उधारकर्ता के पीछे जाएगा, सुरक्षित धारणा नहीं है.

गारंटर बनने से पहले ये पांच सवाल खुद से पूछें

सबसे पहले देखें कि जिस व्यक्ति के लोन की गारंटी दे रहे हैं उसकी कमाई कितनी है, पहले से कितनी ईएमआई चल रही है और उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है. लाइव मिंट की रिपोर्ट भी इसे पहला जरूरी चेक बताती है.

दूसरा सवाल अपनी भविष्य की जरूरतों का है. क्या अगले कुछ साल में आपको घर, कार या पर्सनल लोन चाहिए. अगर हां, तो दूसरे व्यक्ति की गारंटी लेने से पहले अपनी उधार क्षमता पर पड़ने वाले असर को समझना जरूरी है.

तीसरा, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पर नजर रखें. गारंटीड अकाउंट उसमें दिखाई दे सकता है और मुख्य उधारकर्ता की देरी या डिफॉल्ट आपकी क्रेडिटवर्थिनेस को नुकसान पहुंचा सकता है.

चौथा, गारंटी एग्रीमेंट की शर्तें पढ़े बिना साइन न करें. आपकी जिम्मेदारी कितनी है, लोन की अवधि क्या है और किन परिस्थितियों में बैंक आपसे भुगतान मांग सकता है, इन बातों को पहले समझना जरूरी है. पांचवां और सबसे अहम सवाल रिश्ते से अलग होकर पूछें. अगर कल मुख्य उधारकर्ता ईएमआई देना बंद कर दे तो क्या आप उस लोन की जिम्मेदारी आर्थिक रूप से उठा पाएंगे.

असल खतरा पैसे से ज्यादा आपके भविष्य की लोन क्षमता का है

गारंटर बनने का नुकसान सिर्फ उस स्थिति में नहीं होता जब आपको दूसरे व्यक्ति का कर्ज चुकाना पड़े. उससे पहले ही आपकी भविष्य की वित्तीय योजना प्रभावित हो सकती है. मान लीजिए आज आपने किसी करीबी की मदद कर दी और दो साल बाद आपको खुद घर खरीदने के लिए बड़ा लोन चाहिए. उस समय बैंक आपकी मौजूदा वित्तीय जिम्मेदारियों को देखकर आपकी पात्रता तय करेगा. ऐसे में पुरानी गारंटी आपकी उम्मीद से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. यही इस मामले का छिपा हुआ पहलू है. गारंटर बनना आज आपके खाते से पैसा नहीं निकालता, लेकिन आपकी भविष्य की उधार क्षमता पर असर डालने वाली जिम्मेदारी जरूर पैदा कर सकता है.

रिश्ता अपनी जगह, लेकिन गारंटी सोच-समझकर दें

दोस्त या रिश्तेदार की मदद करना गलत नहीं है. लेकिन लोन गारंटी को सामान्य मदद समझना महंगा पड़ सकता है. यह एक कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारी है. लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, गारंटर बनने से पहले उधारकर्ता की भुगतान क्षमता, अपनी भविष्य की लोन जरूरत, क्रेडिट प्रोफाइल और गारंटी एग्रीमेंट की शर्तों को अच्छी तरह जांचना चाहिए.

सीधी बात यह है कि जिस लोन की पूरी ईएमआई आप खुद भरने की स्थिति में नहीं हैं, उसकी गारंटी पर भी बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. सिर्फ इसलिए साइन न करें कि सामने वाला अपना है. बैंक के लिए रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण लोन की जिम्मेदारी और भुगतान क्षमता होती है. यह जानकारी सामान्य वित्तीय जागरूकता के लिए है. किसी गारंटी एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ना और जरूरत पड़ने पर योग्य वित्तीय या कानूनी सलाह लेना बेहतर है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.