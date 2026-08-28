24000 के नीचे गया निफ्टी तो क्या होगा? एक्सपर्ट से जानिए कितना बढ़ेगा बाजार का दबाव और क्या होगा अगला लेवल

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Sensex-Nifty 50 Breakdown Target: गुरुवार की तेज गिरावट के बाद शुक्रवार को निफ्टी के लिए 24000 का स्तर बेहद अहम हो गया है. 24000 के नीचे निर्णायक गिरावट बाजार में बिकवाली बढ़ा सकती है, जबकि 24300 से 24400 के ऊपर टिकने पर रिकवरी की उम्मीद मजबूत हो सकती है.
शेयर बाजार में शुक्रवार का कारोबार निवेशकों के लिए सामान्य दिन नहीं रहने वाला है. गुरुवार को सेंसेक्स 539 अंक यानी 0.70 फीसदी गिरकर 76933.59 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 117 अंकों यानी 0.48 फीसदी की गिरावट आई और यह 24090.85 पर बंद हुआ. खास बात यह रही कि निफ्टी दिन के निचले स्तर 24091 के करीब बंद हुआ, जिससे 24000 का आंकड़ा अब बाजार के लिए और अहम बन गया है.
यही वजह है कि 28 अगस्त को निवेशकों की सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि निफ्टी 24000 के ऊपर खुद को संभाल पाता है या नहीं. अगर यह स्तर टूटता है तो बाजार में दबाव बढ़ने का रास्ता खुल सकता है. चलिए कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से आज के बाजार का हाल समझते हैं.
तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक 24025 से 24000 का जोन निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है. Moneycontrol की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार इस जोन के नीचे निर्णायक गिरावट आने पर मंदड़ियों की पकड़ मजबूत हो सकती है और निफ्टी 23900 से 23800 की तरफ जा सकता है.
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक निफ्टी 24000 के सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और इसका मौजूदा ट्रेंड कमजोर झुकाव के साथ उतार चढ़ाव वाला है. उन्होंने कहा कि 24000 के ऊपर टिकने में नाकामी शॉर्ट टर्म में और कमजोरी ला सकती है, जबकि 24380 अहम रेजिस्टेंस है.
देव कहते हैं कि इसका सीधा मतलब आम निवेशक के लिए यह है कि 24000 सिर्फ एक गोल आंकड़ा नहीं है. इसके आसपास बाजार का मूड तय हो सकता है. इसके नीचे कमजोरी बढ़ी तो पोर्टफोलियो में दबाव और बढ़ सकता है.
देव कहते हैं कि गिरावट की तस्वीर के बीच रिकवरी का रास्ता भी खुला है. तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार 24300 से 24400 का जोन निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस है. अगर इंडेक्स इस दायरे के ऊपर मजबूती से टिकता है तो आगे 24774 के अगस्त स्विंग हाई की तरफ बढ़ने की संभावना बन सकती है.
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंदिश शाह ने भी निफ्टी के लिए 24025 के पिछले स्विंग लो को अहम बताया है. उनके अनुसार इसके नीचे निर्णायक ब्रेक पोजिशनल ट्रेंड में बदलाव की पुष्टि कर सकता है, जबकि 24378 तत्काल रेजिस्टेंस बन सकता है.
कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के मुताबिक अगर निफ्टी 24100 के ऊपर और सेंसेक्स 77000 के ऊपर कारोबार करते हैं तो तकनीकी उछाल देखने को मिल सकता है. ऐसे में निफ्टी 24250 से 24300 और सेंसेक्स 77500 से 77700 तक जा सकता है.
शुक्रवार को सिर्फ निफ्टी ही नहीं, सेंसेक्स के भी कुछ स्तर निवेशकों की नजर में रहेंगे. कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार सेंसेक्स के लिए 77000 के ऊपर टिकना रिकवरी का संकेत दे सकता है. इसके उलट 76700 के नीचे बिकवाली तेज होने पर सेंसेक्स 76500 से 76200 की तरफ जा सकता है.
ग्लोब कैपिटल मार्केट के एवीपी रिसर्च विपिन कुमार के मुताबिक निफ्टी में 24000 स्पॉट लेवल के नीचे निर्णायक क्लोजिंग होने पर यह 23800 और उसके बाद 23600 तक जा सकता है. दूसरी तरफ 24200 के ऊपर लगातार कारोबार होने पर निफ्टी 24380 से 24400 के ऊपरी दायरे की तरफ लौट सकता है.
इसलिए शुक्रवार को निवेशकों के लिए सबसे अहम बात यह नहीं होगी कि बाजार सुबह हरे निशान में खुला या लाल निशान में. असली संकेत यह होगा कि शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी किन स्तरों के ऊपर या नीचे टिकता है.
गुरुवार की कमजोरी सिर्फ तकनीकी वजहों से नहीं आई. वैश्विक संकेतों के साथ कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और भू राजनीतिक अनिश्चितता ने भी भारतीय बाजार की धारणा पर असर डाला. गुरुवार को ब्रेंट क्रूड करीब 88 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि भारतीय रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.54 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ.
इसका असर आम निवेशक तक भी पहुंचता है. कच्चा तेल महंगा होने से भारत के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है और रुपये की कमजोरी बाजार की चिंता बढ़ा सकती है. ऐसे माहौल में निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है.
गुरुवार को एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और भारती एयरटेल सेंसेक्स तथा निफ्टी पर प्रमुख दबाव डालने वाले शेयर रहे. निफ्टी के 31 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रमुख गिरने वाले शेयरों में रहे, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज, कोटक महिंद्रा बैंक और अडानी पोर्ट्स बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे.
सेक्टर के स्तर पर निफ्टी पीएसयू बैंक, मीडिया, मेटल और ऑयल एंड गैस करीब 1 फीसदी तक गिरे. वहीं निफ्टी फार्मा, हेल्थकेयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए.
इससे एक अहम संकेत मिलता है. पूरे बाजार में एक जैसी बिकवाली नहीं है. कुछ सेक्टर में खरीदारी बनी हुई है, इसलिए निवेशकों के लिए इंडेक्स के साथ सेक्टर की चाल देखना भी जरुरी होगा.
बैंक निफ्टी गुरुवार को 274 अंक यानी 0.47 फीसदी गिरकर 57509.95 पर बंद हुआ. हालांकि यह इंडेक्स अभी अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, इसलिए बड़ी तस्वीर पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है.
एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के अनुसार बैंक निफ्टी के लिए 57100 से 57000 का जोन महत्वपूर्ण सपोर्ट है. अगर यह जोन कायम रहता है तो मौजूदा कंसोलिडेशन जारी रह सकता है. वहीं 57900 से 58000 का क्षेत्र तत्काल और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है. 58000 के ऊपर ब्रेकआउट या 57000 के नीचे ब्रेकडाउन इंडेक्स में नई दिशा ला सकता है.
भारतीय बाजार के लिए शुक्रवार का एक और बड़ा ट्रिगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयर केविन वार्श का जैक्सन होल सिम्पोजियम में भाषण रहेगा. निवेशक उनके बयान से महंगाई, ब्याज दरों और मौद्रिक नीति की आगे की दिशा के संकेत तलाशेंगे.
महंगाई को लेकर चिंता अभी खत्म नहीं हुई है. अमेरिका में जुलाई का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स यानी पीसीई महंगाई आंकड़ा सालाना आधार पर 3.7 फीसदी बढ़ा, जो फेड के 2 फीसदी लक्ष्य से लगातार 65वें महीने ऊपर रहा. कोर पीसीई में महीने दर महीने 0.2 फीसदी और सालाना आधार पर 3.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. )
28 अगस्त को बाजार में तेजी या गिरावट का अनुमान लगाने से ज्यादा जरूरी तीन स्तरों पर नजर रखना होगा. 24000 के आसपास निफ्टी का व्यवहार कमजोरी या संभलने का संकेत देगा. 24300 से 24400 के ऊपर टिकना तेजी की तरफ वापसी का संकेत दे सकता है. वहीं 23900 से 23800 का क्षेत्र टूटने की स्थिति में अगला दबाव बढ़ सकता है. ये स्तर बाजार की गारंटी नहीं हैं, बल्कि मौजूदा तकनीकी विश्लेषण के आधार पर महत्वपूर्ण जोन हैं.
गुरुवार की गिरावट के बाद शुक्रवार को सबसे बड़ा खतरा जल्दबाजी का है. बाजार अगर 24000 के आसपास तेज उतार चढ़ाव दिखाता है तो केवल शुरुआती कुछ मिनटों की चाल देखकर फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है. खासकर छोटे निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि सपोर्ट टूटना और उसके नीचे टिकना दो अलग बातें हैं.
देव कहते हैं कि 28 अगस्त का कारोबार निफ्टी के लिए 24000 की परीक्षा जैसा हो सकता है. इसके ऊपर टिकाव बाजार को राहत दे सकता है, जबकि 24000 के नीचे निर्णायक कमजोरी 23900 से 23800 और कुछ विश्लेषणों के मुताबिक 23600 तक दबाव बढ़ने की संभावना खोल सकती है. दूसरी तरफ 24300 से 24400 का जोन पार होने पर तस्वीर बेहतर हो सकती है.
आम निवेशक के लिए संदेश साफ है. शुक्रवार को सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी का रंग देखने के बजाय इन अहम स्तरों पर बाजार का टिकाव देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. मौजूदा हालात में धैर्य और जोखिम पर नियंत्रण जल्दबाजी से ज्यादा काम आ सकता है.
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