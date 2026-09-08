निफ्टी 23,800 के नीचे गया तो क्या होगा? खतरे की घंटी है या कमाई मौका, एक्सपर्ट ने बताए निवेशकों के लिए 5 संकेत

Why Indian stock market is falling Rapidly? शेयर बाजार में लगातार कमजोरी के बीच निफ्टी 23,838.65 और सेंसेक्स 76,335.07 पर बंद हुआ. एफआईआई बिकवाली, करीब 97 डॉलर का कच्चा तेल, अमेरिकी दरों की चिंता और आईटी शेयरों की कमजोरी ने बाजार पर दबाव बढ़ाया है.

निफ्टी 23,800 के करीब पहुंचा क्या और गिरेगा?

एफआईआई ने 7443 करोड़ निकालने की वजह बनी गिरावट?

ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर के करीब पहुंचा

आईटी इंडेक्स करीब 2 फीसदी गिरा

फेड रेट को लेकर बढ़ी चिंता

शेयर बाजार में गिरावट देखकर अगर आपके म्यूचुअल फंड या शेयर पोर्टफोलियो की वैल्यू कम दिख रही है तो घबराने की जरूरत है या नहीं? 8 सितंबर की ट्रेडिंग में इसका जवाब कुछ अहम संकेत दे सकते हैं. निफ्टी 23,800 के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब बाजार की नजर इसी लेवल पर टिक गई है.

7 सितंबर को सेंसेक्स 76,335.07 और निफ्टी 23,838.65 पर बंद हुआ. दोनों प्रमुख सूचकांकों में करीब 0.24 फीसदी और 0.25 फीसदी की गिरावट रही. बाजार में कमजोरी की खास बात यह रही कि 16 में से 14 प्रमुख सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए. आईटी इंडेक्स करीब 2 फीसदी गिरा. ऐसे में 8 सितंबर को सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि बाजार ऊपर खुलेगा या नीचे, बल्कि यह होगा कि 23,800 का स्तर बचता है या नहीं. चलिए स्टॉक मार्केट की चाल कैसी होगी कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडे से इसे समझते हैं.

निफ्टी के 23,800 के पास पहुंचने से क्यों बढ़ी चिंता

निफ्टी 23,838.65 पर बंद हुआ है और 23,800 का स्तर अब बाजार के लिए बेहद अहम सपोर्ट माना जा रहा है. सोमवार की बाजार निगरानी में भी 23,800 को महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बताया गया था. अगर यह स्तर मजबूती से बना रहता है तो बाजार में राहत की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन इसके नीचे फिसलने पर बिकवाली का दबाव बढ़ने की आशंका पर नजर रहेगी.

आम निवेशक के लिए इसका मतलब यह है कि केवल एक दिन की गिरावट देखकर फैसला करने के बजाय बाजार के इस अहम स्तर पर व्यवहार को देखना ज्यादा जरूरी होगा. खासकर उन लोगों के लिए जिनका पैसा सीधे शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा है.

एफआईआई ने फिर बदला रुख, 7443 करोड़ रुपये निकाले

विदेशी निवेशकों की गतिविधि बाजार के लिए दूसरा बड़ा संकेत बन गई है. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 7,443 करोड़ रुपये निकाल लिए. यह जुलाई और अगस्त में लगातार दो महीने की खरीदारी के बाद आया बदलाव है.

जुलाई में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी में करीब 20,200 करोड़ रुपये और अगस्त में 30,919 करोड़ रुपये लगाए थे. लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में फिर बिकवाली शुरू हो गई. 2026 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय इक्विटी से कुल आउटफ्लो 2.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पूरे 2025 में निकाली गई 1.66 लाख करोड़ रुपये की रकम से भी ज्यादा है.

इसका सीधा असर बाजार की धारणा पर पड़ सकता है. हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक कुछ हद तक सहारा दे रहे हैं. एनएसई डेटा के अनुसार 4 सितंबर को एफआईआई ने 3,111.94 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 8,930.12 करोड़ रुपये की खरीदारी की.

कच्चा तेल 97 डॉलर के करीब, भारत के लिए क्यों बड़ी चिंता?

8 सितंबर के बाजार की कहानी में कच्चा तेल सबसे अहम ग्लोबल फैक्टर में से एक है. ब्रेंट क्रूड 7 सितंबर को 97 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया. रॉयटर्स के मुताबिक ब्रेंट करीब 97.37 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा, जबकि अमेरिकी क्रूड 92.57 डॉलर तक गया.

तेल महंगा होना भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहने पर आयात बिल, महंगाई और कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ सकता है.

यानी बाजार की गिरावट का असर सिर्फ आपके शेयर पोर्टफोलियो तक सीमित नहीं है. अगर तेल महंगा रहता है तो आगे चलकर परिवहन, उत्पादन और कई दूसरी लागतों पर भी असर पड़ सकता है. यही वजह है कि निवेशक अब तेल की हर बड़ी चाल पर नजर रख रहे हैं.

आईटी शेयरों की पिटाई ने बाजार को और कमजोर किया

7 सितंबर को आईटी सेक्टर करीब 2 फीसदी गिरा और यही व्यापक बाजार की कमजोरी का एक बड़ा कारण रहा. अमेरिकी रोजगार के मजबूत आंकड़ों के बाद अमेरिका में सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना को लेकर बाजार की चिंता बढ़ी है.

भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई में अमेरिका का बड़ा योगदान है. अगर अमेरिकी कंपनियां ऊंची ब्याज दरों के कारण खर्च घटाती हैं तो आईटी सेवाओं की मांग पर असर पड़ने की चिंता पैदा हो सकती है.

आम निवेशक के लिए इसका मतलब है कि आईटी शेयरों में सिर्फ आज की गिरावट नहीं देखनी चाहिए. आने वाले दिनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था, कंपनियों के खर्च और फेडरल रिजर्व के संकेत भी इन शेयरों की चाल के लिए महत्वपूर्ण होंगे.

अमेरिका और ईरान का तनाव बाजार को क्यों डरा रहा?

भारतीय बाजार पर अब घरेलू खबरों से ज्यादा ग्लोबल घटनाओं का असर दिखाई दे रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है. रॉयटर्स के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और अन्य कमोडिटी जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है. ([Upstox - Online Stock and Share Trading][5])

अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों पर फिर दबाव आ सकता है. यह भारत के लिए दोहरी चिंता बन सकती है, क्योंकि एक तरफ बाजार में जोखिम बढ़ेगा और दूसरी तरफ महंगे तेल से अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है.

अमेरिकी फेड का फैसला भी बना बड़ा ट्रिगर

बाजार के लिए एक और बड़ा संकेत अमेरिका से आने वाला है. मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने सितंबर में फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ने की संभावना को बढ़ाया है. इसके अलावा इस सप्ताह आने वाला अमेरिकी महंगाई डेटा भी निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. ([Reuters][1])

ऊंची अमेरिकी ब्याज दरों का मतलब यह हो सकता है कि विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिकी एसेट्स ज्यादा आकर्षक बनें. ऐसी स्थिति में उभरते बाजारों से पैसा निकलने का जोखिम बढ़ सकता है. यही वजह है कि एफआईआई की अगली चाल पर भारतीय बाजार की नजर रहेगी.

8 सितंबर को निवेशक किन 5 संकेतों पर नजर रखें?

सबसे पहला संकेत निफ्टी का 23,800 के आसपास व्यवहार होगा. दूसरा एफआईआई की खरीदारी या बिकवाली रहेगी. तीसरा ब्रेंट क्रूड की कीमत होगी. चौथा आईटी और दूसरे बड़े सेक्टरों की चाल होगी. पांचवां अमेरिका से आने वाले ब्याज दर और महंगाई से जुड़े संकेत होंगे.

इन पांचों में से अगर कई संकेत एक साथ बाजार के पक्ष में जाते हैं तो गिरावट के बाद रिकवरी की गुंजाइश बन सकती है. वहीं अगर 23,800 के नीचे कमजोरी के साथ एफआईआई बिकवाली और महंगे तेल का दबाव जारी रहता है तो बाजार में उतार-चढ़ाव और बढ़ सकता है.

आम निवेशक के लिए सबसे बड़ा सबक

देव कहते हैं मौजूदा बाजार में सबसे बड़ा रिस्क केवल सेंसेक्स या निफ्टी का गिरना नहीं है. असली चुनौती यह है कि कई नकारात्मक संकेत एक साथ दिखाई दे रहे हैं. विदेशी निवेशकों की बिकवाली, महंगा कच्चा तेल, पश्चिम एशिया का तनाव, अमेरिकी ब्याज दरों की चिंता और आईटी शेयरों की कमजोरी एक साथ बाजार की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं.

ऐसे में 8 सितंबर को बाजार खुलते ही घबराकर खरीदारी या बिकवाली करने के बजाय पहले यह देखना ज्यादा जरूरी होगा कि निफ्टी 23,800 के आसपास कैसा व्यवहार करता है और एफआईआई का रुख क्या रहता है.

अगर बाजार इस दबाव के बावजूद अहम सपोर्ट के ऊपर टिकता है तो निवेशकों को राहत मिल सकती है. लेकिन सपोर्ट टूटने और ग्लोबल संकेत खराब रहने की स्थिति में बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है. इसलिए इस समय जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है सही संकेतों को पहचानना.

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