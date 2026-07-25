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IPO लॉन्च से पहले कंपनी क्या-क्या करती है? जानिए शेयर बाजार में प्राइवेट से लिस्टेड पब्लिक कंपनी बनने के लिए कितने स्टेप्स हैं  

What companies do before launching IPO: आईपीओ लॉन्च करने से पहले कंपनियां महीनों तक कानूनी अनुपालन, मर्चेंट बैंकरों के जरिए वैल्यूएशन और गुप्त रोड शो जैसे जटिल दौर से गुजरती हैं. इन अंदरूनी तैयारियों को समझे बिना आंख मूंदकर निवेश करना आम निवेशकों की गाढ़ी कमाई के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 25, 2026, 08:16 AM IST

IPO लॉन्च से पहले कंपनी क्या-क्या करती है? जानिए शेयर बाजार में प्राइवेट से लिस्टेड पब्लिक कंपनी बनने के लिए कितने स्टेप्स हैं  

आईपीओ लॉन्च से पहले कंपनी क्या-क्या तैयारी करती हैं (फोटो एआई)

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  • आईपीओ से पहले पर्दे के पीछे की तैयारी क्या होती है ?
  • कानूनी दस्तावेजों और सेबी के नियम क्या हैं ?
  • मर्चेंट बैंकरों और वैल्यूएशन का खेल क्या होता है?
  • आम निवेशकों के लिए जरूरी सावधानियां क्या हैं?

SEBI DRHP filing requirements: सुबह के 9:00 बजे हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का ट्रेडिंग फ्लोर खचाखच भरा है. एक नई कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने की घंटी बजती है. टीवी स्क्रीन पर शेयर का भाव इश्यू प्राइस से 40% ऊपर ट्रेड करता हुआ चमक रहा है. फाउंडर के चेहरे पर जीत की चमक है, एंप्लॉयीज जश्न मना रहे हैं और मीडिया में सुर्खियां चल रही हैं-"बन गए रातों-रात करोड़पति!", लेकिन रुकिए. इस एक सेकंड की चमक और जश्न के पीछे छिपी है महीनों, बल्कि सालों की वह खामोश कहानी, जिसे शेयर बाजार की चमकदार रोशनी में कोई नहीं देखता. 

क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी कंपनी का आईपीओ आते ही उसमें अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं, बिना यह जाने कि इसके पीछे पर्दे के पीछे का खेल क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में चमकने से पहले किसी कंपनी को किन खौफनाक और जटिल दौर से गुजरना पड़ता है? अगर नहीं, तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले की यह अंदरूनी कहानी आपके होश उड़ा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी.चलिए सीए सुदेशना बसु के जरिए अंदर की परतें खोलकर देखते हैं कि एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक (IPO) बनने की इस भट्टी में कैसे तपती है.  

फेज 1: कागजों का चक्रव्यूह और 'फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन'

जिस दिन बोर्ड रूम में यह फैसला होता है कि "हमें अब आईपीओ लाना है," उसी दिन से कंपनी की आजादी छिन जाती है.

पहला सदमा-ऑडिट का महाभारत: कंपनी पिछले 3 से 5 साल के अपने खातों की सफाई शुरू करती है. जिन खर्चों के पक्के बिल नहीं होते, या जो टैक्स लूपहोल्स का इस्तेमाल किया गया होता है, उन्हें रातों-रात वैध करना पड़ता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लोकल से बदलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर (Ind-AS/IFRS) पर लाना होता है. कई बार इस प्रक्रिया में फाउंडर्स को अपनी जेब से पुराने बकाए चुकाने पड़ते हैं.

लीगल सर्जरी: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बोर्ड में अब तक सिर्फ पति-पत्नी या रिश्तेदार हुआ करते थे. अब सेबी के नियमों के मुताबिक बाहर के स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors) लाने होंगे, जो कंपनी के फैसलों पर सवाल उठाएंगे. अब फाउंडर अपनी मर्जी से कंपनी का पैसा खर्च नहीं कर सकता; हर पाई का हिसाब बोर्ड और जनता को देना होगा.

फेज 2: दलाल स्ट्रीट के चाणक्य और वैल्यूएशन का मनोवैज्ञानिक युद्ध

IPO लाना मतलब अपनी कंपनी का एक हिस्सा अजनबियों को बेचना. इसका सही दाम क्या होगा? यहीं एंट्री होती है मर्चेंट बैंकर्स (जैसे कोटक, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली) की.

वैल्यूएशन की खींचतान: प्रमोटर चाहता है कि उसकी कंपनी का भाव आसमान पर लगे, जबकि बैंकर्स और एनालिस्ट्स निवेशकों का डर देखकर भाव नीचे खींचते हैं. यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध है जहां महीनों मीटिंग्स चलती हैं. एक गलत वैल्यूएशन या तो IPO को पूरी तरह डुबो सकता है या कंपनी का बड़ा नुकसान करा सकता है.

DRHP का गोपनीय बक्सा: सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) फाइल किया जाता है. यह कंपनी की कुंडली होता है. इसमें कंपनी के कंपटीटर्स, उसका सीक्रेट बिजनेस मॉडल, और सबसे खतरनाक हिस्सा-'रिस्क फैक्टर्स' (कंपनी किन वजहों से बर्बाद हो सकती है) को खुलकर छापना पड़ता है. इसे पढ़कर कई बार प्रमोटर्स की नींद उड़ जाती है कि उन्होंने अपने सारे राज कागजों पर दर्ज कर दिए हैं.

फेज 3: रो शो और 'इन्वेस्टर सिंड्रोम' (रोने और मनाने का खेल)

IPO खुलने से ठीक दो हफ्ते पहले शुरू होता है असली मानसिक तनाव. इसे 'रोड शो' कहते हैं. कंपनी के फाउंडर और सीएफओ देश-विदेश के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (जैसे म्यूचुअल फंड्स, एफआईआई) के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं. वे समझाते हैं कि उनका बिजनेस क्यों बेहतरीन है. इस दौरान ग्लोबल मार्केट की एक खबर-जैसे युद्ध छिड़ जाना, महंगाई बढ़ना या अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दर बढ़ाना-पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है. रातों-रात एंकर इन्वेस्टर्स को फोन करके मनाया जाता है कि वे कंपनी में पैसा लगाएं.

IPO के लिए पर्दे के पीछे की तैयारी कैसे होती है?

IPO (Initial Public Offering) लाने से पहले कोई भी कंपनी पर्दे के पीछे एक विशाल और जटिल प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी प्रक्रिया से गुजरती है. इसे "IPO Readiness" (IPO की तैयारी) कहा जाता है. अंदर की मुख्य तैयारियां निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय और लेखा परीक्षा 

अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बदलना: कंपनी को अपने लोकल अकाउंटिंग सिस्टम से अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे IFRS या Ind-AS) पर शिफ्ट होना पड़ता है.

3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड: सेबी (SEBI) या अन्य नियामक संस्थाओं के नियमों के तहत पिछले कुछ वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय परिणाम तैयार करने होते हैं.

वित्तीय सफाई (Financial Cleansing): सभी पुराने टैक्स विवादों, प्रमोटर के लोन और अनसुलझे वित्तीय मामलों को निपटाया जाता है.

2. कानूनी और कॉरपोरेट गवर्नेंस  

प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड बनना: कंपनी को अपनी कानूनी स्थिति (Legal Status) को प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पब्लिक लिमिटेड करना होता है.

स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors): बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें नियमों के अनुसार एक निश्चित संख्या में स्वतंत्र और गैर-कार्यकारी (Non-executive) निदेशक शामिल किए जाते हैं.

कमेटी का गठन: ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी जैसी जरूरी कॉरपोरेट कमेटियों का गठन किया जाता है.

3. वैल्यूएशन और मर्चेंट बैंकिंग  

मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति: कंपनी को लीड मैनेजर्स या मर्चेंट बैंकर्स नियुक्त करने होते हैं जो आईपीओ प्रक्रिया को संभालते हैं.

सही वैल्यूएशन तय करना: कंपनी के सही मूल्यांकन (Valuation) के लिए वित्तीय जानकारों की मदद ली जाती है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और कंपनी को उचित मूल्य मिले.

4. ड्राफ्ट रेड हेरिंग Prospectus (DRHP) की तैयारी

DRHP फाइलिंग: सेबी के पास एक विस्तृत दस्तावेज जमा किया जाता है जिसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, जोखिम कारक (Risk Factors), वित्तीय स्थिति और फंड के इस्तेमाल (Use of Proceeds) की पूरी जानकारी होती है.

रेगुलेटरी मंजूरी: सेबी की समीक्षा और आपत्तियों के बाद ही DRHP में जरूरी बदलाव करके फाइनल प्रोस्पेक्टस (RHP) जारी किया जाता है.

5. अंदर की गोपनीय तैयारियां  

रोड शो और मार्केटिंग: निवेशकों (Institutional Investors, HNI और आम जनता) को कंपनी की ग्रोथ स्टोरी दिखाने के लिए देश-विदेश में रोड शो किए जाते हैं.

प्रौद्योगिकी और आईटी अपग्रेडेशन: भारी ट्रैफिक और ट्रांसपैरेंसी संभालने के लिए मजबूत सॉफ्टवेयर, रजिस्ट्रार और डिपॉजिटरी (CDSL/NSDL) के साथ इंटीग्रेशन किया जाता है.

कर्मचारियों का माइंडसेट बदलना: कंपनी कल्चर को कॉरपोरेट और अनुशासित बनाया जाता है क्योंकि अब कंपनी सार्वजनिक जवाबदेही (Public Accountability) के दायरे में आ जाती है.

क्लाइमेक्स: लिस्टिंग की सुबह और नया सच

जब आईपीओ खुलता है, तो सारा दारोमदार खुदरा निवेशकों (Retail Investors) और एल्गोरिदम पर होता है. सब्सक्रिप्शन का डेटा हर घंटे स्क्रीन पर फ्लैश होता है. अगर आईपीओ 'अंडर-सक्राइब' (कम भरा) हो जाए, तो कंपनी की इज्जत दांव पर लग जाती है; और अगर 'ओवर-सक्राइब' हो जाए, तो लॉजिस्टिक्स और रिफंड का भारी दबाव सिर पर आ जाता है.

 शेयर बाजार में किसी कंपनी का IPO आना सिर्फ पैसे जुटाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक कंपनी का 'पुनर्जन्म' है. जिस दिन कंपनी लिस्ट होती है, वह एक स्वतंत्र स्टार्टअप से एक जवाबदेह संस्था (Public Accountability Institution) बन चुकी होती है.

अगली बार जब आप किसी शेयर को पहले दिन 50% प्रीमियम पर भागते देखें, तो याद रखें—यह सिर्फ एक शेयर की कीमत नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों रातों की मेहनत का परिणाम है जो पर्दे के पीछे अंधेरे में लड़ी गई थीं.

तैयारी में छिपी होती है निवेशकों के नफे-नुकसान की चाबी

किसी भी आईपीओ की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपनी लॉन्चिंग से पहले के छह महीनों में कितना होमवर्क किया है. जिन कंपनियों ने अपने कानूनी पचड़े और वित्तीय सुधारों को पूरी पारदर्शिता से सुलझा लिया होता है, उनके शेयर बाजार में टिकने के चांस ज्यादा होते हैं. इसलिए अगली बार जब भी कोई नया आईपीओ खुले, तो सिर्फ उसकी चमक पर न जाएं, बल्कि उसकी अंदरूनी पृष्ठभूमि को भी जरूर परखें ताकि आपका पैसा सुरक्षित रह सके.

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