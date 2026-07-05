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Business Idea: नौकरी के साथ 2 घंटे काम करके लाखों कमाना है? बिना इंवेस्टमेंट दूसरों के मोबाइल से ऐसे भरें अपने बैंक अकाउंट की तिजोरी

Extra income sources using smartphone: नौकरीपेशा लोगों के लिए कम निवेश और कम समय में मोटी कमाई कराने वाले बेहतरीन बिजनेस आइडियाज. इसमें कंटेंट राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन ट्यूटरिंग जैसे काम शामिल हैं, जिन्हें जॉब के साथ आसानी से करके हर महीने लाखों रुपये कमाए जा सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 05, 2026, 02:53 PM IST

Business Idea: नौकरी के साथ 2 घंटे काम करके लाखों कमाना है? बिना इंवेस्टमेंट दूसरों के मोबाइल से ऐसे भरें अपने बैंक अकाउंट की तिजोरी

बिना एक भी पैसा लगाए दूसरों के मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट में लाएं पैसा (फोटो एआई)

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आज के इस महंगाई के दौर में सिर्फ एक सैलरी के भरोसे पूरा महीना काटना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. हर नौकरीपेशा इंसान के मन में यही चलता है कि काश कोई ऐसा जरिया मिल जाता जिससे एक्स्ट्रा कमाई हो जाती, लेकिन समय और भारी पूंजी की कमी आड़े आ जाती है. अगर आप भी इसी कशमकश में हैं, तो यकीन मानिए अब आपको अपनी जॉब छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपनी 9 से 5 की नौकरी को बिना प्रभावित किए, हर दिन महज 1 से 2 घंटे निकालकर एक शानदार पार्ट-टाइम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जिसमें लागत न के बराबर है और मुनाफा आपकी सैलरी से भी ज्यादा हो सकता है.

बिजनेस मैगजीन 'फोर्ब्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर के 80% से ज्यादा छोटे और मध्यम बिजनेस (SMBs) अब अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर्स पर निर्भर हैं. वहीं, ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्ट के आधिकारिक एफिलिएट प्रोग्राम के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पार्ट-टाइम काम करने वाले लोग उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके हर महीने लाखों रुपये का कमीशन सीधे अपने बैंक खातों में ले रहे हैं.

 एफिलिएट मार्केटिंग यानी बिना प्रोडक्ट बनाए बंपर कमाई

अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए कोई सामान बनाना या खरीदना जरूरी है, तो आप गलत हैं. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और क्लिकबैंक जैसी बड़ी कंपनियां आपको उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करने का मौका देती हैं. इसे तकनीकी भाषा में एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है. इसमें आपको बस एक स्पेशल लिंक अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या ब्लॉग पर शेयर करना होता है. जब भी कोई उस लिंक पर क्लिक करके सामान खरीदता है, तो आपको उसका भारी कमीशन मिलता है. कई डिजिटल एक्सपर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लोग नौकरी के साथ सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से महीने के 1 से 1.5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं. इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता, बस आपको सही ऑडियंस तक सही प्रोडक्ट पहुंचाना आना चाहिए.

सोशल मीडिया मैनेजमेंट से कंपनियों के अकाउंट संभालकर छापें नोट

आज के समय में चाहे कोई छोटी दुकान हो, लोकल ब्रांड हो या बड़ा शोरूम-हर किसी को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर दिखने की मजबूरी है. लेकिन ज्यादातर बिजनेस मालिकों के पास इतना समय या जानकारी नहीं होती कि वे रोज रील्स बनाएं, पोस्ट डालें या लोगों के मैसेज का जवाब दें. यहीं पर एंट्री होती है सोशल मीडिया मैनेजर की. इसके लिए आपको सिर्फ सोशल मीडिया चलाने की बेसिक समझ और 'कैनवा' जैसे फ्री टूल से आसान पोस्ट बनाना आना चाहिए.

बस करना होगा आपको ये काम

आप अपनी नौकरी के बाद रोज सिर्फ 1 घंटा निकालकर किसी भी लोकल बिजनेस के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं. अगर आप एक क्लाइंट से महीने के 8,000 से 10,000 रुपये भी चार्ज करते हैं, और ऐसे सिर्फ 3 से 4 क्लाइंट्स पकड़ लेते हैं, तो बिना किसी बड़ी पूंजी के आपकी 30,000 से 40,000 रुपये तक की बंपर एक्स्ट्रा कमाई घर बैठे शुरू हो जाएगी. आम लोगों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए किसी ऑफिस या महंगे सेटअप की जरूरत नहीं है, यह काम आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से ही आसानी से हो जाता है.

अक्सर लोग सोचते हैं कि साइड बिजनेस शुरू करने का मतलब है कि नींद और चैन का त्याग करना, लेकिन असलियत इसके उलट है. जब आपके पास आय का दूसरा साधन होता है, तो आपकी मानसिक चिंता कम होती है और आप अपनी मुख्य नौकरी में भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं. छुपा हुआ पहलू यह है कि यह सारे काम धीरे-धीरे आपको एक उद्यमी (इंटरप्रेन्योर) बना देते हैं. कल को अगर नौकरी पर कोई संकट आता है, तो आपके पास एक बैकअप प्लान पहले से तैयार होता है. कम पैसे से शुरू होने वाले ये डिजिटल बिजनेस आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं.

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