छठ पूजा पर बिहार जाने वालों की भारी भीड़- ट्रेनें फुल, क्या वेटिंग टिकट पर कर सकते हैं यात्रा? जानें रेलवे का नियम

Waiting Ticket Rule: स्लीपर और AC क्लास में आप वेटिंग टिकट के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपसे जुर्माना वसूला जाएगा.

Waiting Ticket Rule: छठ पूजा पर बिहार जाने वाली गाड़ियां ठसाठस भरी हुई हैं. ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है. लोग वॉशरूम और गेट के पास बैठकर भी 'सफर' करने को मजबूर हैं. दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत दक्षिण भारत के कई शहरों से बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखते हुए रेलवे ने इस बार त्योहारी सीजन में 18 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, हालांकि वह नाकाफी साबित हो रही हैं. तमाम इंतजाम के बाद भी स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

दिल्ली से बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें फुल!

दिल्ली से बिहार जाने वाली तेजस, संपूर्ण क्रांति, विक्रमशिला, पूर्वा, वैशाली, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार संपर्क क्रांति, सप्त क्रांति जैसी प्रीमियम ट्रेनों में तो वेटिंग टिकट तक नहीं मिल पा रहा है. इस बार छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी. ऐसे में लोग 11 से 12 तारीख तक किसी भी हाल में लोग अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं.

हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा के लिए बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनटों में सीटें फुल हो गईं. घंटों लाइन लगाकर टिकट काउंटर पर खड़े रहने के बाद भी लोगों को वेटिंग टिकट नसीब हुआ. यही हाल तत्काल टिकट का भी है. काउंटर खुलने के साथ ही मिनटों में कंफर्म टिकट गायब हो जाते हैं.

वेटिंग टिकट का क्या है नियम?

छठ पूजा है और घर जाना भी जरूरी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं? इस बारे में रेलवे का नियम क्या है? इंडियन रेलवे से 1 जून 2026 से नियमों में बदलाव करते हुए वेटिंग टिकट यात्रियों को स्लीपर और AC कोच में यात्रा की इजाजत बंद कर दी है. इसका मतलब वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर और AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे. वेटिंग टिकट वालों को सिर्फ जनरल कोच में सफर करने की इजाजत है.

वेटिंग लेकर सफर करने पर कितना जुर्माना?

अगर आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या AC बोगी में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ-साथ ट्रेन में सवार टिकट कलेक्टर आपको जनरल बोगी में भी भेज सकते हैं. रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ अगर आप रिजर्व्ड कोच में यात्रा करते हैं तो आपसे 250 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है.

अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप वेटिंग के साथ जनरल बोगी में भी यात्रा नहीं कर सकते हैं. काउंटर से लिये गए वेटिंग टिकट पर आपको जनरल बोगी में सफर करने का अधिकार है.

स्लीपर क्लास: 250 रुपये तक का जुर्माना

250 रुपये तक का जुर्माना AC क्लास: 440 रुपये तक का जुर्माना

वेटिंग पर रेलवे का नियम

नियम तोड़ने वालों से बोर्डिंग पॉइंट से अगले स्टेशन तक का किराया वसूला जा सकता है.

स्लीपर में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

यात्री को AC या स्लीपर कोच से उतारकर जनरल बोगी में भी भेजा जा सकता है.

थर्ड या सेकंड AC कोच में यह जुर्माना 440 रुपये तक हो सकता है.

थर्ड या सेकंड AC कोच में वेटिंग से यात्रा करने पर पूरा किराया भी वसूला जाएगा.

बिना टिकट यात्रा करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है.

FAQs

क्या मैं वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या AC कोच में यात्रा कर सकता हूं?

नहीं। नए नियमों के अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट (चाहे ऑनलाइन बुक किया गया हो या ऑफलाइन) वाले यात्रियों को स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की इजाजत नहीं है. वे केवल जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं.

अगर मैं वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व्ड कोच में चढ़ता हूं तो क्या होगा?

अगर आप वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व्ड कोच में पकड़े गए, तो आपको उतार दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा.

स्लीपर क्लास के लिए यह जुर्माना 250 रुपये है. वहीं, AC क्लास के लिए 440 रुपये. इसके अलावा आपसे आपके बोर्डिंग पॉइंट से अगले स्टेशन तक का किराया भी लिया जा सकता है.

क्या TTE इन नियमों को लागू करने के लिए ऑथराइज हैं?

हां, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर्स (TTE) को इन नए नियमों को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.



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