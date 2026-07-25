IAS की कुर्सी ठुकराकर इस शख्स ने खड़ा किया 364 करोड़ के टर्नओवर का कोचिंग साम्राज्य और बन गए युवाओं के गॉडफादर

Quit IAS Job to Start Business: डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने आईएएस की नौकरी छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और दृष्टि आईएएस को करोड़ों का ब्रांड बनाया. उनका यह सफर और मानसिक स्वास्थ्य पर उनके विचार आज के तनावग्रस्त युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं.

दृष्टि आईएएस की सफलता की कहानी

यूपीएससी परीक्षा और परिणाम का सच

एंग्जाइटी और डिप्रेशन के थे कभी शिकार

युवाओं के मसीहा बनने तक का सफर

क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो खुद सरकारी नौकरी की मखमली कुर्सी पर बैठकर आराम की जिंदगी जी सकता था, उसने अचानक वह सब कुछ छोड़कर धूल-धूसरित सड़कों और कमरों में छात्रों के भविष्य को संवारना क्यों चुना? आज देश का हर युवा जिस शख्स की एक झलक पाने के लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान कर रहा है, उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. यह कहानी है डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की, जिन्होंने सिर्फ एक कोचिंग संस्थान नहीं चलाया, बल्कि देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों के भीतर यह उम्मीद जगाई कि गरीबी या अभाव आपकी उड़ान को कभी नहीं रोक सकते.

शुरुआती आर्थिक और पारिवारिक संघर्ष

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का जीवन कभी भी आसान नहीं रहा. एक मध्यमवर्गीय परिवार में पले-बढ़े होने के कारण उन्हें हर कदम पर आर्थिक तंगी और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा. यूपीएससी (UPSC) की तैयारी के दौरान भी संसाधन सीमित थे, और करियर के शुरुआती दौर में स्थिरता पाना सबसे बड़ी चुनौती थी.

आईएएस की नौकरी छोड़ने का सामाजिक दबाव

जब उन्होंने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और आईएएस (या अलाइड सर्विसेज) की नौकरी हासिल की, तो समाज और परिवार के हिसाब से वह जीवन का 'सुरक्षित और अंतिम पड़ाव' माना जाता था. ऐसे समय में उस मखमली कुर्सी को छोड़कर अनिश्चितताओं से भरे शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना एक बहुत बड़ा जोखिम था. चारों तरफ से उन्हें नासमझ करार दिया गया, क्योंकि उस वक्त कोचिंग इंडस्ट्री आज की तरह व्यवस्थित या प्रतिष्ठित व्यापार नहीं था.

आईएएस की प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर शुरू किया सफर?

जब डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने अपनी सिविल सेवा परीक्षा पास की, तो हर किसी को लगा कि अब वे देश के किसी बड़े पद पर बैठकर प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनेंगे. लेकिन उन्होंने उस सुरक्षित और ताकतवर रास्ते को चुनकर एक अलग ही राह पकड़ी. उन्होंने महसूस किया कि एक अधिकारी सिर्फ एक जिले या विभाग को संभाल सकता है, लेकिन एक शिक्षक हजारों ऐसे अधिकारी तैयार कर सकता है जो पूरे देश की तस्वीर बदल सकते हैं. यही सोच दृष्टि आईएएस की नींव बनी, जिसे आज दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर पूरे देश में शिक्षा का एक सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है.

शुरुआती दौर में कम छात्र और संसाधनों की कमी

जब 1999 में उन्होंने 'दृष्टि आईएएस' की शुरुआत की थी, तब उनके पास न तो बड़े विज्ञापन के लिए पैसे थे और न ही आधुनिक तकनीक. दिल्ली के मुखर्जी नगर के छोटे-छोटे कमरों और धूल-धूसरित सड़कों पर उन्होंने एक-एक छात्र को पढ़ाना शुरू किया. शुरुआती दिनों में कई बार ऐसा समय आया जब छात्रों की संख्या बेहद कम थी और संस्थान को चलाना आर्थिक रूप से बहुत कठिन था.

आधुनिक दौर की नई चुनौतियां और विवाद

जैसे-जैसे संस्थान का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे चुनौतियां भी बदल गईं. कभी प्रशासनिक नीतियां, कभी मुखर्जी नगर के परिसरों में आग लगने या अन्य सुरक्षा संबंधी हादसे, और कभी ऑनलाइन शिक्षा के दौर में तकनीकी और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा-इन सभी ने संस्थान की साख और प्रबंधन की कड़ी परीक्षा ली. इसके अलावा, एक लोकप्रिय शख्सियत होने के नाते कई बार सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग या विवादों का सामना करना भी उनके मानसिक और पेशेवर जीवन की बड़ी परीक्षा रहा है.

करोड़ों का टर्नओवर और सफलता का असली पैमाना

आज दृष्टि आईएएस सिर्फ एक कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, जिसका सालाना टर्नओवर करोड़ों में है.दृष्टि आईएएस (Drishti IAS) के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, दृष्टि आईएएस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू (हालिया टर्नओवर FY 2024-25)364 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. (इससे पिछले वित्तीय वर्ष यानी FY23-24 में यह लगभग 405 करोड़ रुपये था). हालिया वित्तीय परिणामों के अनुसार कंपनी का शुद्ध लाभ लगभग 61 करोड़ रुपये रहा है. लेकिन इस वित्तीय सफलता के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि दशकों की कड़ी मेहनत, अटूट अनुशासन और छात्रों के प्रति गहरी ईमानदारी जुड़ी है. जब कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू किया जाता है, तो शुरुआती दौर में असफलता का डर हर किसी को होता है. विकास जी का सफर यह सिखाता है कि अगर आपका विजन स्पष्ट है और आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो सफलता खुद-ब-खुद आपके कदम चूमने लगती है.

दृष्टि आईएएस को 'विश्वास का ब्रांड' बनाना

उनकी सबसे बड़ी जीत पैसे कमाना नहीं, बल्कि हिंदी माध्यम के उन लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के दिलों में यह विश्वास जगाना था कि अंग्रेजी माध्यम के बिना भी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया जा सकता है. उन्होंने हिंदी माध्यम के रिजल्ट में क्रांतिकारी सुधार किया.

364 करोड़ रुपये के शिक्षा साम्राज्य का मुकाम

शुरुआत शून्य से करने के बाद, आज दृष्टि आईएएस का सालाना टर्नओवर 364 करोड़ रुपये से अधिक है. आज यह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रयागराज, जयपुर, इंदौर और ऑनलाइन माध्यम से देश के कोने-कोने तक पहुंच चुका है. हज़ारों लोगों को रोजगार देने वाला एक मजबूत संगठन खड़ा करना उनकी व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षमता की सबसे बड़ी जीत है.

युवाओं के 'मसीहा' और मानसिक संबल के रूप में पहचान

आज उनकी सबसे बड़ी जीत कोई वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि वह सामाजिक प्रभाव है जो वे युवाओं पर छोड़ रहे हैं. डिप्रेशन, असफलता और एंग्जाइटी से जूझ रहे छात्रों के लिए वे केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक (Mentor) और मानसिक संबल बन चुके हैं. उनके एक वीडियो या एक भाषण से कितने ही युवाओं ने आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचारों को छोड़कर अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाया है, यही उनकी असली और सबसे बड़ी विजय है.

सरनेम का वह दिलचस्प राज और यूपीएससी का कड़वा सच

लोगों के मन में हमेशा यह उत्सुकता रहती है कि उनके नाम के आगे जुड़ा 'दिव्यकीर्ति' उपनाम कहां से आया और क्या यह उनका पैतृक सरनेम है. हाल ही में एक नए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि कैसे यह नाम उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बना. इसके साथ ही उन्होंने अपने यूपीएससी के दिनों का खुलकर जिक्र किया. यह बात उन लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक संबल है जो परीक्षा में कम अंक आने या चयन न होने पर टूट जाते हैं. उनका यह मानना है कि एक परीक्षा का परिणाम कभी भी आपकी बुद्धिमत्ता या काबिलियत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता.

दृष्टि आईएएस को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं

दिल्ली के मुखर्जी नगर से शुरू हुआ दृष्टि आईएएस संस्थान आज देश का सबसे बड़ा कोचिंग ब्रांड बन चुका है. इतने बड़े संस्थान को संभालना, लाखों छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतरना और हर रोज नई चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होता. विकास जी इसे कैसे मैनेज करते हैं, यह उन तमाम लोगों के लिए एक परफेक्ट मैनेजमेंट लेसन है जो खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. इससे यह सीख मिलती है कि सफलता अनुशासन और अटूट विजन से ही मिलती है.

एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर क्या सोचते हैं आपके चहेते गुरु

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन और तनाव एक आम बीमारी बन चुके हैं. परीक्षा के दबाव में कई युवा गलत कदम उठा लेते हैं. ऐसे में विकास दिव्यकीर्ति का मानसिक स्वास्थ्य और एंग्जाइटी को लेकर क्या नजरिया है, यह हर छात्र और अभिभावक को जानना चाहिए. उनका मानना है कि मानसिक दबाव से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझकर सही मार्गदर्शन के साथ हराया जा सकता है. यह सीख आज की युवा पीढ़ी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है.

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