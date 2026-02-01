बजट 2026: क्यों भारत के लिए बड़ी चुनौती है रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, क्या करे सरकार? 

क्लीन एनर्जी की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर भारत युद्धस्तर पर आगे बढ़ा रहा है, विशेषज्ञ मानते हैं कि यूनियन बजट 2026 में सिर्फ़ क्षमता बढ़ाने के बजाय एनर्जी की विश्वसनीयता, स्टोरेज और सप्लाई-चेन सुरक्षा पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्थिति काफी हद तक अलग होगी.

वहीं इस बात पर भी बल दिया जा रहा है कि एनर्जी ट्रांज़िशन का अगला चरण बैटरी स्टोरेज, अलग-अलग तरह के रिन्यूएबल्स और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए मज़बूत पॉलिसी सपोर्ट पर निर्भर करेगा.

ध्यान रहे भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने में तेज़ी से प्रगति की है. लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि रुक-रुक कर बिजली मिलना देश के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इस कमी को दूर करने के लिए एनर्जी स्टोरेज और रिन्यूएबल स्रोतों के व्यापक मिश्रण पर लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है.

कह सकते हैं कि अब वो वक़्त आ गया है जब एनर्जी सिक्योरिटी को पॉलिसी बनाने के केंद्र में होना चाहिए. यानी जैसे-जैसे भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांज़िशन को तेज़ कर रहा है, सरकार को एनर्जी की विश्वसनीयता और सुरक्षा को पॉलिसी एजेंडा के केंद्र में लाना होगा.

रिन्यूएबल पावर की रुक-रुक कर मिलने वाली सप्लाई की समस्या को हल करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर मज़बूत और लगातार ज़ोर देना होगा,वहीं सरकार को हवा, ज्वार और दूसरे नए ज़माने के रिन्यूएबल विकल्पों को भी ज़्यादा सपोर्ट देना होगा.'

ज्ञात हो कि देश चाहे कोई भी रहे स्टोरेज के साथ-साथ, क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच भी तेज़ी से महत्वपूर्ण होती जा रही है. बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रित ग्लोबल सप्लाई चेन ने लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है.

इस विषय को हम चीन के एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं. चीन के पास ग्लोबल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए भारत के लिए यह ज़रूरी है कि वह घरेलू सप्लाई को स्थिर करे और एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीसाइक्लिंग पर ज़्यादा कंट्रोल रखे.

बात सुझवों की हो तो आयात पर निर्भरता कम करने और सप्लाई-चेन की मज़बूती के लिए केंद्रित पॉलिसी सपोर्ट और लक्षित निवेश की ज़रूरत है.

अगले चरण के लिए स्टोरेज है अहम

रिन्यूएबल एनर्जी पहले ही भारत की कुल पावर कैपेसिटी का 40% से ज़्यादा हिस्सा है, लेकिन ग्रिड-स्केल स्टोरेज अभी भी सीमित है. इंडस्ट्री लीडर्स का मानना ​​है कि इस कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए.

स्टोरेज, फ्लेक्सिबिलिटी और पक्की ग्रीन पावर के बिना, क्लीन एनर्जी पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल की जगह नहीं ले सकती.'

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को देना होगा बढ़ावा

चूंकि बात क्लीन एनर्जी जैसे एक बेहद अहम विषय पर हो रही है, तो आगे कुछ कहने से पहले हमारे लिए ये बताना भी बेहद जरूरी ही कि अब वो वक़्त आ गया है जब क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत किय जाए.

गौरतलब ही कि भारत अभी भी बैटरी सेल, इलेक्ट्रोलाइज़र और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ज़रूरी कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है.