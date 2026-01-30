FacebookTwitterYoutubeInstagram
बेंगलुरु-कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन ने खुदकुशी की, डॉ. सी.जे. रॉय ने आईटी रेड के दौरान खुद को गोली मारकर खुदकुशी की. | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का X पर पोस्ट, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति से बात की और कहा कि दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई मिले. | पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पीयूष पांडेय राज्य के कार्यवाहक DGP बने

MP News: मध्य प्रदेश में मजदूरों-कर्मचारियों के लिए राहत की पहल, एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान

मध्य प्रदेश में मजदूरों-कर्मचारियों के लिए राहत की पहल, एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार संभालेंगी कमान, बनेंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार संभालेंगी कमान, बनेंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

Depression और Mental Health पर खुलकर बोले टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव, कहा मोटिवेशन नहीं, एक्शन की जरूरत! 

Depression और Mental Health पर खुलकर बोले टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव, कहा मोटिवेशन नहीं, एक्शन की जरूरत!

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी

Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?

Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?

पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कितनी EMI में ला सकते हैं घर 

पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कितनी EMI में ला सकते हैं घर

Homeबिजनेस

बिजनेस

Union Budget 2026: ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर के लिए क्या होनी चाहिए प्राथमिकता, एक्सपर्ट से समझिए

रक्षा बजट, जो हाल के सालों में नॉमिनल GDP के 2% से नीचे रहा है, उसके इस निशान से काफी ऊपर जाने की संभावना है, जबकि कैपेक्स कंपोनेंट, जिसका बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.8 लाख करोड़ रुपये है, FY27 के लिए 2.5-3 लाख करोड़ रुपये के करीब हो सकता है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 30, 2026, 10:02 PM IST

Union Budget 2026: ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर के लिए क्या होनी चाहिए प्राथमिकता, एक्सपर्ट से समझिए
बस कुछ पल का इंतजार फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश से मुखातिब होंगी. बताया जाएगा कि, इस बजट में आम आदमी के लिए कौन सी नई योजनाएं आईं. क्या कुछ महंगा हुआ और ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो सस्ती होंगी और जिनसे देश के आम आदमी को फायदा होगा. इसी तरह कई सेक्टर्स भी हैं, जिनपर पूरे देश की निगाह है. जनता इस सवाल को लेकर उत्सुक है कि तमाम चुनिंदा सेक्टर्स के विकास के लिए मोदी सरकार की क्या योजनाएं रहेंगी. जिक्र बजट और सेक्टर्स का हुआ है. ऐसे में अगर डिफेन्स या रक्षा बजट पर बात न हो, तो कहीं न कहीं संपूर्ण विषय अधूरा रह जाता है.

Operation Sindoor के बाद जैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी रणनीति दर्शाई और उसे चारों खाने चित्त किया, माना जा रहा है कि 2026-27 के आने वाले केंद्रीय बजट में इस सेक्टर के लिए पूंजीगत खर्च में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है. ध्यान रहे कि रक्षा बजट, जो हाल के सालों में नॉमिनल GDP के 2% से नीचे रहा है. 

बजट प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि, 'इसमें  (रक्षा बजट में) अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है. कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीतिक नेतृत्व हथियारों, उपकरणों वगैरह की कमी को लेकर चिंतित है.'

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों जिन्हें हम अपना स्वाभाविक सहयोगी मानते थे, उन्होंने भारत के लिए बिना शर्त समर्थन व्यक्त नहीं किया. इसका सबसे बड़ा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है. इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत उस वक़्त हैरत में आया जब चीन ने बिना शर्त पाकिस्तान के बिना सबूत वाले बयानों का समर्थन किया.'

2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि भारत की क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन ने कई पाकिस्तानी आतंकी कैंपों और मिलिट्री बेस पर सफलतापूर्वक हमला किया था. हालांकि, भारतीय पक्ष में चिंताएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी चिंता फाइटर एयरक्राफ्ट बेड़े में भारी कमी है.

रक्षा बजट कितना रहना चाहिए? भारतीय डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? डिफेंस सेक्टर के लिए कितना बजट रहना चाहिये  जैसे तमाम सवालों पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की अपनी राय है. भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर अमित बंसल ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय रक्षा बजट बाबूशाही का शिकार और काफी कम (GDP का 2.1-2.3%) रहा है. जबकि ज़्यादातर देशों का रक्षा बजट बहुत ज़्यादा है. USA (3.5%), UK (2.4%), सऊदी अरब (7.3%), रूस (7.1%) और पाकिस्तान (आवंटन 2.5% लेकिन हर साल यह 30-35% बढ़ता है, जिससे यह GDP का 3.5-4% हो जाता है).

हाल के ऑपरेशन सिंदूर और बदलते भू-रणनीतिक हालात को देखते हुए मेजर अमित बंसल का मानना है कि आने वाले भारतीय रक्षा बजट में रक्षा के लिए GDP का कम से कम 3.2-3.5% हिस्सा आवंटित किया जाए.

बंसल ने बताया कि भारत कई तरह के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, नौसैनिक जहाज और दूसरे उपकरण खरीदने जा रहा है, और इसके लिए कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की ज़रूरत होगी, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 35-40% ज़्यादा है. ध्यान रहे कि पिछले साल यह 1.8 लाख करोड़ रुपये था.

मेजर अमित बंसल का मानना है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, डिफेंस R&D (DRDO और डिफेंस PSUs के दायरे से बाहर) के लिए काफी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और इसके लिए 30000-35000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त R&D बजट की ज़रूरत होगी. यह बजट IIT, IISc और दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे एकेडमिक संस्थानों को दिया जाना चाहिए, न कि डिफेंस PSUs को, जिनका अपना R&D बजट होता है.

भारतीय रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण में तेज़ी लाने और विदेशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसमें ब्लूप्रिंट पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी शामिल हैं, के लिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी.

उन्होंने ये भी बताया कि भारत को भी अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ 3-4 दिनों की बहुत तेज़ लड़ाई के लिए स्टैंडऑफ हथियारों (मिसाइल, लंबी दूरी की तोपें, रॉकेट वगैरह) और ड्रोन का बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए होगा, जिसकी संभावना अब बन रही है. ऐसी तैयारी के लिए अतिरिक्त बजट चाहिए.

मेजर मानते हैं कि मिलिट्री कमांड्स का थियेटराइज़ेशन एक और पहलू है जिस पर विचार किया जा रहा है, इसके लिए भी एक खास बजट की ज़रूरत होगी. हालांकि पिछले कुछ सालों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, लेकिन डेवलपमेंट की इसी रफ़्तार को बनाए रखने के लिए बजट में प्रावधानों की आवश्यकता होगी.

मेजर बंसल ने सुझाव देते हुए कहा कि बजट में सरकार को मिलिट्री हार्डवेयर के लिए इंपोर्ट पॉलिसी को भी आसान बनाना चाहिए और अप्रूवल वगैरह के लिए एक स्पेशल विंडो बनानी चाहिए. स्वदेशी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसलिए आने वाले डिफेंस बजट में खास रियायतें दी जानी चाहिए.

