FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कॉर्पोरेट जॉब छोड़ 40 हजार में शुरू किया ये बिजनेस, आज हर महीने 25 लाख का रेवेन्‍यू, खड़ा किया 2.5 करोड़ का स्टार्टअप

कॉर्पोरेट जॉब छोड़ 40 हजार में शुरू किया ये बिजनेस, आज हर महीने 25 लाख का रेवेन्‍यू, खड़ा किया 2.5 करोड़ का स्टार्टअप

घर बैठे अब पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम देगी हर महीने 9,250 रुपये, केवल पति-पत्नी को मिलेगा ये तोहफा

घर बैठे अब पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम देगी हर महीने 9,250 रुपये, केवल पति-पत्नी को मिलेगा ये तोहफा

अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर क्यों लगाया प्रतिबंध? जानें कौन हैं ये फर्म, जो ईरानी कनेक्शन में फंसीं

अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर क्यों लगाया प्रतिबंध? जानें कौन हैं ये फर्म, जो ईरानी कनेक्शन में फंसीं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

कॉर्पोरेट जॉब छोड़ 40 हजार में शुरू किया ये बिजनेस, आज हर महीने 25 लाख का रेवेन्‍यू, खड़ा किया 2.5 करोड़ का स्टार्टअप

Kashmiri Man left job and built startup worth 2.5 crore: फसीह खान और हुमायूं धर ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने के बाद कई मुश्किलों का सामना किया. पहला स्टार्टअप असफल रहा, फिर 40000 रुपये से वाइल्डफ्लॉक एडवेंचर्स शुरू किया. आज 2.5 करोड़ रुपये का सालाना रेवेन्‍यू कर रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 28, 2026, 10:24 AM IST

कॉर्पोरेट जॉब छोड़ 40 हजार में शुरू किया ये बिजनेस, आज हर महीने 25 लाख का रेवेन्‍यू, खड़ा किया 2.5 करोड़ का स्टार्टअप

जॉब से बेचैनी ने बदली जिंदगी, 40000 रुपये से शुरू हुआ सफर अब 2.5 करोड़ के रेवेन्‍यू तक पहुंचा (फोटो-सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या अच्छी नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना हमेशा घाटे का सौदा होता है? कश्मीर के फसीह खान और हुमायूं धर की कहानी इसका जवाब कुछ अलग तरीके से देती है. कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, पहला स्टार्टअप बुरी तरह फेल हुआ और फिर सिर्फ 40000 रुपये से दोबारा शुरुआत की. आज उनका वाइल्डफ्लॉक एडवेंचर्स 2.5 करोड़ रुपये के सालाना रेवेन्‍यू तक पहुंच चुका है.  

40 हजार से शुरू हुआ दूसरा मौका

फसीह खान और हुमायूं धर कश्मीर के रहने वाले कजिन हैं और दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. पढ़ाई के बाद दोनों ने पुणे और बेंगलुरु की जानी-मानी कंपनियों में नौकरी की. लेकिन 9 टू 5 का रूटीन उन्हें लंबे समय तक बांध नहीं सका. साल 2017 में दोनों अपने गृह राज्य कश्मीर लौट आए.

यहां उन्होंने हेल्थकेयर सेक्टर में डॉक्टरों के लिए एक ऐप बनाने की कोशिश की. यह पहला बिजनेस प्रयास सफल नहीं हुआ. असफलता के बाद दोनों फिर बेंगलुरु लौटे. वहां फसीह ने अनअकैडमी में काम किया और एडटेक सेक्टर की तेजी को करीब से देखा. इसी दौरान अपना वेंचर शुरू करने का भरोसा फिर मजबूत हुआ. 

ट्रैकिंग के शौक को बनाया बिजनेस

साल 2021 में फसीह खान और हुमायूं धर ने अपने ट्रैकिंग के शौक को बिजनेस मॉडल में बदलने का फैसला किया. इसी से वाइल्डफ्लॉक एडवेंचर्स की नींव पड़ी. शुरुआती दौर में कंपनी का फोकस ट्रैकिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज पर रहा. साल 2022 तक उन्होंने होटल बुकिंग और रेंटल सर्विसेज को भी अपनी सेवाओं में शामिल कर लिया.

इसके बाद मेंटर्स ने उन्हें ऐसा मॉडल बनाने की सलाह दी जिससे उनकी अपनी अलग पहचान बने. दोनों ने कश्मीर में बढ़ते ओवरटूरिज्म और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को समझा और ईको टूरिज्म की दिशा में आगे बढ़े.  

22 लाख की सीड फंडिंग से मिली रफ्तार

साल 2023 में उनके ईको टूरिज्म मॉडल को आईआईटी रोपड़, वाधवानी फाउंडेशन के तहत, और कश्मीर एंजेल नेटवर्क के जरिए 22 लाख रुपये की सीड फंडिंग मिली. फसीह खान ने खुद भी बताया था कि वाइल्डफ्लॉक एडवेंचर्स की शुरुआत 2021 में हुई थी और शुरुआती सफर में उन्होंने बूटस्ट्रैप तरीके से बिजनेस आगे बढ़ाया. ([LinkedIn][2])

इस फंडिंग से कंपनी को अपना प्लेटफॉर्म मजबूत करने, टीम तैयार करने और दूरदराज के इलाकों में अवसर पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली. यानी 40000 रुपये से शुरू हुआ सफर अब सिर्फ एक छोटे ट्रैवल बिजनेस तक सीमित नहीं रहा.

2025 के संकट में बुकिंग कैंसिल हुई तो बदली रणनीति

सफलता की राह सीधी नहीं रही. अप्रैल 2025 में घाटी में हुए आतंकी हमलों के बाद पर्यटन उद्योग पर असर पड़ा. वाइल्डफ्लॉक एडवेंचर्स की बुकिंग कैंसिल हुईं और फंड भी फंस गया. ऐसे समय में कंपनी ने सिर्फ कश्मीर के पर्यटन पर निर्भर रहने के बजाय अपने बिजनेस को डायवर्सिफाई करने का फैसला किया.

लद्दाख में एप्रिकॉट ब्लॉसम ट्रिप शुरू की गई, जो सफल रही. इसके बाद कश्मीर में ग्रुप ट्रिप्स और नॉर्थ ईस्ट भारत जैसे नए इलाकों में सेवाओं का विस्तार किया गया. यही रणनीति कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने में अहम साबित हुई. 

6000 से ज्यादा ग्राहक और 2.5 करोड़ का सालाना रेवेन्‍यू

आज वाइल्डफ्लॉक एडवेंचर्स 6000 से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे चुका है. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी हर महीने करीब 25 लाख रुपये की कमाई कर रही है और सालाना रेवेन्‍यू 2.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ([Navbharat Times][1])

कंपनी का सफर सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं है. प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है. इसके अलावा महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए विमेन ओनली ट्रिप्स भी शुरू की गई हैं, जिन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

कश्मीर से दक्षिण भारत तक विस्तार की तैयारी

अब वाइल्डफ्लॉक एडवेंचर्स की नजर दक्षिण भारत पर है. कंपनी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसका मतलब है कि कश्मीर के ऑफबीट ट्रैवल मॉडल को दूसरे पर्यटन बाजारों तक ले जाने की कोशिश की जा रही है. 

इस कहानी का असली सबक सिर्फ नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना नहीं है. फसीह खान और हुमायूं धर के सफर में सबसे बड़ा सबक यह है कि पहली असफलता के बाद मॉडल बदलना भी उतना ही जरूरी है जितना शुरुआत करना. उन्होंने पहले ऐप से मिली असफलता के बाद ट्रैवल सेक्टर चुना और बाद में सिर्फ कश्मीर पर निर्भर रहने की बजाय लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट जैसे बाजारों में कदम बढ़ाया.

आम लोगों के लिए क्या है सीख

इस कहानी को देखकर नौकरी छोड़ना हर किसी के लिए सही फैसला नहीं हो सकता. लेकिन इसमें एक व्यावहारिक सीख जरूर है. बिजनेस शुरू करने के लिए केवल बड़ा निवेश ही जरूरी नहीं, बल्कि बाजार की जरूरत समझना, असफलता से सीखना और बदलती परिस्थीती के हिसाब से मॉडल बदलना भी जरूरी है.

फसीह खान और हुमायूं धर ने 40000 रुपये से शुरुआत की, पहला प्रयास असफल हुआ, फिर ट्रैकिंग के शौक को कारोबार में बदला और आखिरकार 2.5 करोड़ रुपये के सालाना रेवेन्‍यू तक पहुंचे. यह सफर बताता है कि बिजनेस में शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सही दिशा मिलने पर उसका स्केल काफी बड़ा हो सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.   

 

 

 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement