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फॉरेन की नौकरी ठुकरा 3.5 लाख से शुरू किया बिजनेस, कुछ ही सालों में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचा फैशन ब्रांड

Indian fashion brand: क्या सिर्फ 3.5 लाख रुपये से करोड़ों का कारोबार खड़ा किया जा सकता है? निधि यादव की कहानी यही साबित करती है. लाखों की नौकरी छोड़कर उन्होंने फैशन बिजनेस शुरू किया और अपने दम पर ऐसा ब्रांड बनाया, जिसने कुछ ही वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचकर सबका ध्यान खींचा.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 20, 2026, 01:49 PM IST

फॉरेन की नौकरी ठुकरा 3.5 लाख से शुरू किया बिजनेस, कुछ ही सालों में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचा फैशन ब्रांड

फैशन ब्रांड ने कमाए सैकड़ों करोड़ रुपये

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जुनून के लिए बदला करियर, यहीं से शुरू हुई नई यात्रा

तकनीकी शिक्षा हासिल करने के बाद निधि ने कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया, लेकिन उनका मन फैशन और डिजाइन की दुनिया में था. उन्होंने अपने शौक को सिर्फ शौक बनाकर नहीं रखा, बल्कि उसे व्यवसाय में बदलने का फैसला किया. यह कदम आसान नहीं था, क्योंकि स्थिर आय छोड़कर नया कारोबार शुरू करना हमेशा जोखिम से भरा होता है.

कम पूंजी से शुरू हुआ कारोबार, रणनीति बनी सबसे बड़ी ताकत

उन्होंने सीमित शुरुआती निवेश के साथ महिलाओं के लिए फैशन ब्रांड की नींव रखी. उनकी सोच सिर्फ कपड़े बेचने की नहीं थी, बल्कि तेजी से बदलते ट्रेंड के हिसाब से नए डिजाइन बाजार में लाने की थी. नियमित अंतराल पर नए स्टाइल पेश करने की रणनीति ने ग्राहकों की रुचि बनाए रखी और ब्रांड को प्रतिस्पर्धी बाजार में अलग पहचान दिलाई.

भारतीय डिजाइन और किफायती फैशन का अनोखा मेल

ब्रांड की सबसे बड़ी खासियत भारतीय शिल्प, पारंपरिक डिजाइनों और आधुनिक फैशन का मिश्रण रही. इससे ऐसे ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिली जो स्टाइलिश परिधानों के साथ भारतीय पहचान भी चाहते थे. यही संतुलन कंपनी के विस्तार की एक महत्वपूर्ण वजह बना.

मुश्किल दौर में भी नहीं रुका कारोबार

महामारी के दौरान जब कई कंपनियां चुनौतियों से जूझ रही थीं, तब व्यवसाय ने अपनी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल दूसरे जरूरी उत्पादों के निर्माण में किया. साथ ही उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए नए उत्पादों पर भी काम किया. इस लचीलेपन ने दिखाया कि संकट के समय बदलती जरूरतों के अनुसार रणनीति बदलना किसी भी उद्यम की बड़ी ताकत हो सकती है.

इस सफलता के पीछे छिपा बड़ा सबक

निधि यादव की कहानी सिर्फ एक फैशन ब्रांड की सफलता नहीं है, बल्कि बाजार को समझने, ग्राहक की पसंद पहचानने और लगातार नवाचार करने का उदाहरण भी है. उन्होंने यह साबित किया कि बड़ा निवेश हमेशा सफलता की शर्त नहीं होता. सही योजना, समय पर निर्णय और गुणवत्ता पर ध्यान देकर सीमित संसाधनों से भी बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है.

युवा उद्यमियों के लिए क्यों अहम है यह कहानी

आज जब कई युवा नौकरी और स्टार्टअप के बीच उलझे रहते हैं, ऐसे उदाहरण यह बताते हैं कि किसी भी व्यवसाय की असली पूंजी केवल पैसा नहीं, बल्कि स्पष्ट विजन और लगातार सीखने की इच्छा होती है. हालांकि हर उद्यम में जोखिम होता है, लेकिन मजबूत तैयारी और बाजार की समझ सफलता की संभावना बढ़ा सकती है.

यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने कौशल को व्यवसाय में बदलना चाहते हैं. सही समय पर लिया गया साहसिक निर्णय और ग्राहकों की जरूरत को समझने की क्षमता कई बार साधारण शुरुआत को भी असाधारण उपलब्धि में बदल सकती है.

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