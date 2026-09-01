अमेरिका में लाखों का पैकेज ठुकराया, भारत लौटकर इस IITian ने खड़ा कर दिया 87 करोड़ का बिजनेस 

How to start healthy snacks business: अहाना गौतम ने अमेरिका की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर भारत वापसी की और लोगों की स्नैक खाने की बदलती पसंद को बिजनेस अवसर बनाया. IIT बॉम्बे और हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल से पढ़ी अहाना ने ओपन सीक्रेट शुरू किया, जो करीब 87 करोड़ रुपये के राजस्व वाला कारोबार बन चुका है.

कभी अमेरिका में अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी और बेहतर सैलरी वाली जिंदगी का सपना पूरा करना कामयाबी की निशानी माना जाता है. लेकिन अहाना गौतम ने इसी सुरक्षित करियर को छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया. सवाल था कि भारत में ऐसा क्या किया जाए, जिसे लोग रोज खरीदें और पसंद भी करें.

राजस्थान के भरतपुर से शुरू हुआ उनका सफर IIT Bombay और Harvard Business School तक पहुंचा. इसके बाद अमेरिका में कॉर्पोरेट करियर बनाया, लेकिन फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया. आज उनका स्नैक ब्रांड Open Secret करीब 87 करोड़ रुपये के राजस्व वाला कारोबार बन चुका है.

भरतपुर से IIT Bombay और Harvard तक पहुंची अहाना गौतम

अहाना गौतम का सफर राजस्थान के भरतपुर से शुरू हुआ. उन्होंने IIT Bombay से केमिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने Harvard Business School से MBA किया. पढ़ाई के बाद अमेरिका में उन्होंने कॉर्पोरेट करियर शुरू किया. वहां उन्हें अच्छी नौकरी, बेहतर सैलरी और आगे बढ़ने के कई मौके मिले. यानी उनके पास वह सुरक्षित करियर था, जिसे हासिल करने के लिए बहुत से युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं. लेकिन अहाना ने इसी मोड़ पर अलग रास्ता चुना. उन्होंने नौकरी छोड़कर भारत वापस आने और अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया.

भारत लौटकर रोजमर्रा की आदत में दिखा बिजनेस का मौका

अहाना के बिजनेस आइडिया की खास बात यह थी कि उन्होंने कोई बहुत जटिल समस्या नहीं चुनी. उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की स्नैक खाने की आदत को समझने की कोशिश की. उन्हें लगा कि बाजार में ऐसे स्नैक्स की मांग हो सकती है, जो स्वाद देने के साथ हेल्दी विकल्प भी उपलब्ध कराएं. इसी सोच से Open Secret की शुरुआत हुई. यही इस कहानी का सबसे काम का पहलू है. बड़ा बिजनेस बनाने के लिए हमेशा कोई बिल्कुल नया आविष्कार जरूरी नहीं होता. कई बार रोज की जिंदगी में दिखने वाली छोटी समस्या या बदलती उपभोक्ता पसंद ही कारोबारी अवसर बन सकती है.

नौकरी छोड़ना आसान था, लेकिन बिजनेस चलाना नहीं

अमेरिका की नौकरी छोड़ने के बाद असली चुनौती शुरू हुई. भारत लौटकर अहाना को सिर्फ एक आइडिया पर काम नहीं करना था. प्रोडक्ट तैयार करने से लेकर टीम बनाने, ऑपरेशंस संभालने और ग्राहकों तक पहुंच बनाने तक उन्हें पूरा सिस्टम खड़ा करना था. स्टार्टअप के सफर में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. सामान की डिलीवरी में देरी हुई, गलत लोगों की भर्ती हुई और आंकड़ों से जुड़ी गड़बड़ियां भी सामने आईं. इसके अलावा कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने का दबाव अलग था. यानी 87 करोड़ रुपये का आंकड़ा केवल एक आइडिया की सफलता नहीं बताता. इसके पीछे कई ऐसे फैसले और गलतियां भी हैं, जिनसे किसी नए कारोबारी को गुजरना पड़ सकता है.

एक स्नैक आइडिया कैसे पहुंचा 87 करोड़ रुपये के कारोबार तक

समय के साथ Open Secret ने अपने स्नैक्स की रेंज बढ़ाई. ब्रांड ने उन ग्राहकों के बीच जगह बनाई, जो पारंपरिक पैकेट वाले स्नैक्स से अलग नए और बेहतर विकल्प तलाश रहे थे. कंपनी ने करीब 87 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है. यह उपलब्धि उस फैसले से जुड़ी है, जिसमें अहाना ने अमेरिका की सुरक्षित कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर भारत लौटने और अपना कारोबार शुरू करने का जोखिम लिया था.

यहां आम नौकरीपेशा लोगों के लिए भी एक अहम सीख है. नौकरी छोड़ना अपने आप में बिजनेस की सफलता की गारंटी नहीं है. असली फर्क आइडिया को समझने, बाजार की जरूरत पहचानने, टीम बनाने और लगातार गलतियों से सीखने से पड़ता है.

अमेरिका छोड़ने की वजह अहाना ने खुद सोशल मीडिया पर बताई

स्वतंत्रता दिवस से पहले अहाना गौतम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अमेरिका छोड़कर भारत लौटने के अपने फैसले के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि अमेरिका में जिस कॉर्नर ऑफिस में काम करने का सपना देखा था, उसकी जगह आज वह भारत में अपना ऑफिस चला रही हैं. उन्होंने अपने बिजनेस सफर की मुश्किलों का भी जिक्र किया. इसमें सामान की डिलीवरी में देरी, गलत लोगों की भर्ती और आंकड़ों में गड़बड़ी जैसी समस्याएं शामिल थीं. अहाना के मुताबिक, अगर उन्होंने विदेश में आसान रास्ता चुना होता, तो शायद भारत में अपना कारोबार खड़ा करने का यह अनुभव उन्हें नहीं मिलता.

इस कहानी का असली मतलब सिर्फ विदेश छोड़ना नहीं

अहाना गौतम की कहानी को सिर्फ इस तरह देखना कि उन्होंने अमेरिका की नौकरी छोड़ी और करोड़ों का कारोबार बना लिया, अधूरा होगा. असली कहानी करियर के एक सुरक्षित रास्ते को छोड़कर ऐसी समस्या चुनने की है, जिसके लिए ग्राहक पहले से पैसे खर्च कर रहे थे.

यह उन प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर पर अहम है, जो नौकरी के साथ अपना कारोबार शुरू करने का सपना देखते हैं. यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर व्यक्ति के लिए नौकरी छोड़ना सही फैसला नहीं हो सकता. बिजनेस में पूंजी, बाजार की मांग, टीम और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता जरूरी होती है. अहाना का सफर यह जरूर दिखाता है कि विदेश में नौकरी मिलना करियर की आखिरी मंजिल नहीं है. सही आइडिया, जोखिम उठाने की तैयारी और लगातार मेहनत के साथ भारत में भी बड़ा कंज्यूमर ब्रांड खड़ा किया जा सकता है.

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