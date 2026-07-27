सेंसेक्स की 600 अंक की छलांग के पीछे का सच, एक्सपर्ट से समझिए क्या यह कोई नया बुलबुला है या कमाई का असली मौका

27 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा उछला और निफ्टी 23,900 के पार निकल गया. क्रूड ऑयल में गिरावट से बाजार संभला है. एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक, यह तेजी स्थाई नहीं बल्कि अस्थाई राहत है और रिटेल निवेशकों को अभी सतर्क रहना चाहिए.

शेयर बाजार में क्या लौटने वाले हैं रिटेल निवेशकों के अच्छे दिन (फोटो एआई)

सेंसेक्स में 600 से ज्यादा उछाल

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

तेजी के बीच फिर हिचकोले संभव

रिटेल निवेशकों के लिए सतर्कता जरूरी

शेयर बाजार में 27 जुलाई की सुबह की शुरुआत ने लाखों निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी. पिछले कुछ दिनों से जारी बिकवाली के दबाव के बाद अचानक सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक उछल गया और निफ्टी भी 23,900 के ऊपर कारोबार करने लगा. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह तेजी हमेशा टिकने वाली है, या यह निवेशकों को फंसाने वाला कोई नया बुलबुला है?

बाजार की इस अचानक बदलती चाल को आम निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं. कई लोग सोच रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो का लाल रंग अब हरे में बदलने वाला है? इस उतार-चढ़ाव भरे माहौल में मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय ने बाज़ार के अंदरूनी संकेतों को डिकोड किया है.

ग्लोबल संकेतों से मिली राहत पर क्या ये तेजी लंबे समय तक टिकेगी?

सोमवार को बाजार में आई इस हरियाली के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का अचानक 100 डॉलर के नीचे आना रहा. मिडिल ईस्ट में जारी भू-राजनीतिक तनावों में आई थोड़ी नरमी ने वैश्विक बाजारों को सांस लेने का मौका दिया है. इसी का सीधा असर भारतीय बाजार की ओपनिंग पर पड़ा और भारी लिवाली देखने को मिली.

हालांकि, एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि इस एक दिन की बढ़त को देखकर बहुत जल्दबाज़ी में फैसले नहीं लेने चाहिए. उनके अनुसार, यह बाजार का एक शार्ट-टर्म पुलबैक यानी अस्थाई राहत हो सकता है. जब तक बड़ी वैश्विक चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हो जातीं, तब तक तेजी की मजबूती पर सवाल बने रहेंगे.

किन 5 वजहों से चढ़ा है बाजार?

27 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार (सेंसेक्स और निफ्टी) में आई इस बड़ी तेजी और उछाल के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में बड़ी गिरावट: अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम करीब 5% से अधिक फिसलकर 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गए. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड आयात करता है, इसलिए तेल सस्ता होने से महंगाई और चालू खाता घाटे (CAD) का दबाव कम हुआ है.

वैश्विक तनाव में नरमी (Geopolitical Easing): अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और लड़ाई थमने (pause) की खबरों से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना. इससे निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता (Risk Appetite) बढ़ी है.

वैश्विक बाजारों से मजबूत संकेत: एशियाई बाजारों के साथ-साथ अमेरिकी वायदा बाजारों (US Futures) में हरियाली देखने को मिली, जिसका सीधा सपोर्ट भारतीय बाजार की ओपनिंग को मिला.

घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) का सहारा: विदेशी निवेशकों (FIIs) की बिकवाली के बावजूद घरेलू फंड्स और संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार निचले स्तरों पर मजबूत खरीदारी (Value Buying) की जा रही है.

बैंकिंग और हैवीवेट शेयरों में लिवाली: बैंक निफ्टी और बड़े दिग्गज शेयरों (जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंडिगो) में निचले स्तरों से जबरदस्त रिकवरी आई, जिससे पूरे इंडेक्स को ऊपर खींचने में मदद मिली.

कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे (Q1 FY27 Results): पहली तिमाही के नतीजे अब तक अनुमान के मुताबिक और मजबूत रहे हैं, जिससे कॉर्पोरेट आय में स्थिरता का भरोसा बढ़ा है.

अच्छे दिन की वापसी या अभी और हिचकोले खाएगा बाजार

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आम निवेशकों को अभी यह नहीं मान लेना चाहिए कि बाजार के बुरे दिन खत्म हो गए हैं. मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के हवाले से खबर है कि आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों को अभी और हिचकोले खाने पड़ सकते हैं.

तकनीकी आंकड़ों पर नजर डालें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रहे हैं. बाजार में उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला इंडिया विक्स (India VIX) अभी भी उंचे स्तरों पर है. इसका सीधा मतलब है कि छोटी सी नकारात्मक खबर आते ही बाजार दोबारा नीचे की तरफ गोता लगा सकता है.

आम निवेशकों की जेब पर इसका क्या पड़ेगा सीधा असर?

जब शेयर बाजार में इस तरह का झूला झूलने वाला माहौल होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन रिटेल निवेशकों का होता है जो 'FOMO' यानी मौका छूट जाने के डर में आकर ऊंचे भाव पर शेयर खरीद लेते हैं.

यदि आप एक आम निवेशक हैं, तो आपके लिए इस खबर का प्रैक्टिकल असर यह है कि आपको अपने पूरे पैसे एक साथ बाजार में झोंकने की गलती नहीं करनी चाहिए. इस समय म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी (SIP) का रास्ता सबसे सुरक्षित माना जाता है. यदि आप सीधे शेयर खरीदना चाहते हैं, तो केवल मजबूत बैलेंस शीट वाली दिग्गज कंपनियों पर ही दांव लगाएं.

स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए क्या है एक्सपर्ट की सबसे बड़ी सलाह?

देवकृष्ण पांडेय का स्पष्ट कहना है कि यह समय आंख मूंदकर खरीदारी करने का नहीं, बल्कि चुनिंदा और क्वालिटी शेयरों की तलाश करने का है. बाजार का मौजूदा रुख यह बता रहा है कि तेजी का फायदा उठाकर बड़े संस्थागत निवेशक (FIIs) ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं.

इसलिए किसी भी शेयर में एंट्री करने से पहले उसका स्टॉप-लॉस जरूर तय करें. मौजूदा दौर में वही निवेशक मुनाफा कमा पाएंगे जो अनुशासन के साथ ट्रेडिंग करेंगे और किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहेंगे.

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