ट्रेनें हाउसफुल, आसमान छू रहा फ्लाइट किराया, छठ पर बिहार जाने वालों की बढ़ीं मुश्किलें- अब क्या-क्या विकल्प?

सफर के लिए आप कनेक्टेड ट्रेन का विकल्प तलाश सकते हैं. अगर आप अपना सफर ब्रेक करके पूरी करेंगे तो आपको कुछ ट्रेनों में जगह मिल सकती है. इसके साथ-साथ आप स्टेट रोडवेज की बस का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं.

छठ पूजा पर बिहार-यूपी जाने के लिए एक बार फिर लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है. ऑफिस से छुट्टी मिल जाने के बाद भी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब से लेकर दक्षिण भारत के अलग-अलग शहरों में रहने वाले बिहार-यूपी के लोगों की 'सफर' बेहद मुश्किल है. दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों पर रेल टिकटों की भारी मांग होती है. बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनटों में सीटें फुल हो जाती हैं और टिकट रिग्रेट हो जाता है. हमेशा की तरह इस बार भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है.

तत्काल टिकट पर दलालों का शिकंजा!

बिहार-यूपी की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं. रेलवे स्टेशन पर लोगों की लंबी-लंबी कतारें हैं. फ्लाइट की टिकटों के रेट भी आसमान छू रहे हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवार के साथ छठ मनाने की ख्वाहिश लिये ये लोग आखिर घर कैसे पहुंचेंगे? रेलवे की तरफ से फेस्टिव सीजन खासकर दिवाली-छठ पूजा पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन हर बार यह नाकाफी साबित होता है. दिल्ली से पटना, दरभंगा, सहरसा जाने वाली सभी ट्रेनों का बुरा हाल है. टिकट रिग्रेट हो चुका है. रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट की सुविधा भी मिलती है, लेकिन उस पर भी दलालों का ही शिकंजा होता है.

सभी ट्रेनें हाउसफुल

दिल्ली से बिहार जाने वाली तेजस, संपूर्ण क्रांति, विक्रमशिला, पूर्वा, वैशाली, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार संपर्क क्रांति, सप्त क्रांति जैसी प्रीमियम ट्रेनों में तो वेटिंग टिकट तक भी नहीं मिल पा रहा है. इस बार छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी. ऐसे में लोग 11 से 12 तारीख तक किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं. बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में 7-12 तक टिकट उपलब्ध नहीं है. वहीं, आनंद विहार से दरभंगा जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में भी स्लीपर क्लास में लंबी वेटिंग है. जयनगर गरीब रथ में भी टिकट रिग्रेट हो चुका है.





आसमान छू रहा फ्लाइट किराया

बिहार के पटना और दरभंगा जाने के लिए अलग-अलग शहरों से फ्लाइट का किराया भी आसामान छू रहा है. आमतौर पर दिल्ली से पटना-दरभंगा जाने का किराया 4000-6000 के बीच होता है, लेकिन इस बार यह किराया 15-20 हजार तक पहुंच चुका है. दिल्ली से पटना-दरभंगा जाने का किराया तो दूसरे शहरों की तुलना में फिर भी कम है. छठ पूजा के आसपास मुंबई-बेंगलुरु से यह किराया 25-35 हजार से ऊपर पहुंच चुका है, जो आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है. महाराष्ट्र और गुजरात के दूसरे शहरों से भी बिहार जाने वाली उड़ानों में भी किराया इसी रेंज में है.

बस से यात्रा को मजबूर

ट्रेन और फ्लाइट का विकल्प खत्म होने के बाद लोगों के पास बस का एकमात्र सहारा बचता है. बस से लंबे सफर पर जाना किसी की भी प्रायोरिटी नहीं होती, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर हैं. हालांकि आम लोगों के लिए बस का सफर भी आसान नहीं है. त्योहारी सीजन आते ही बसों की भीड़ भी कई गुना बढ़ जाती है. बस मालिक इसका फायदा उठाते हैं और टिकट का मनमाना पैसा वसूल करते हैं. दिल्ली से पटना या बिहार के कई शहरों तक बस की दूरी तो 1000-1200 किलोमीटर के बीच की है, लेकिन दक्षिण भारतीय शहर या फिर महाराष्ट्र से आने वालों के लिए यह ऑप्शन भी तकलीफदेह है.

तेजी से बढ़ा बस किराया

दक्षिण भारत और महाराष्ट्र से बिहार जाने वाले वाले लोगों के लिए 1,500 से 2,000 किलोमीटर या उससे अधिक की बस यात्रा काफी थकाने वाली हो सकती है. इसके साथ-साथ टिकट के पैसे भी आम दिनों से डबल हो जाते हैं. इस बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है. ऑनलाइन बस-बुकिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किराए के अनुसार, दिवाली और छठ पूजा से पहले दिल्ली-NCR से बिहार के लिए प्राइवेट बसों का किराया तेजी से बढ़ गया है. कुछ सर्विस के टिकट आम कीमतों से तीन गुना तक महंगे हैं.

बस किराये में भी बंपर बढ़ोतरी

अलग-अलग यात्रा की तारीखों के किराए की तुलना करने पर पता चला कि त्योहारों के दौरान दिल्ली-NCR-बिहार की कई बसों के टिकट 2,500-4,000 के थे, जबकि रेगुलर किराया 840-2000 तक है. दिल्ली-पटना रूट पर, कुछ बसों के किराए नवंबर की शुरुआत में यात्रा की तुलना में त्योहारों की पीक तारीखों पर काफी ज्यादा हैं. एक तुलना में पता चला कि 12 नवंबर के लिए एक टिकट की कीमत 4,839 थी, जबकि 1 नवंबर के लिए यह 1,614 थी. यह ट्रेंड सिर्फ बिहार जाने वाली सर्विस तक ही सीमित नहीं है.

नोएडा को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों से जोड़ने वाले रूट पर प्राइवेट बसों का किराया भी तेजी से बढ़ा है. अगर आप फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रेन में टिकट नहीं है तो बस का विकल्प चुन सकते हैं. बस का सफर थकाऊ जरूर है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकेंगे.

ब्ला-ब्ला भी विकल्प, लेकिन...

दिल्ली से बिहार जाने वाले लोग ब्ला-ब्ला (BlaBla) जैसी कारपूलिंग सर्विस का विकल्प भी चुन सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर अकेले यात्रा करने वाले कई लोग अपनी कार की खाली सीटें दूसरे यात्रियों के साथ साझा करते हैं. इसके लिए कार मालिक ऐप पर अपनी यात्रा का रूट, तारीख और उपलब्ध सीटों की जानकारी साझा करते हैं.

इसके साथ ही, वे प्रति सीट किराया भी तय करते हैं. ऐसे में आप अपनी यात्रा के रूट और तारीख के मुताबिक उपलब्ध राइड तलाश सकते हैं और संबंधित कार मालिक से संपर्क कर सीट बुक कर सकते हैं. कम खर्च में दिल्ली से बिहार पहुंचने के लिए यह विकल्प भी आपके काफी काम आ सकता है.

यात्रियों के पास अब क्या है विकल्प?

सफर के लिए आप कनेक्टेड ट्रेन का विकल्प तलाश सकते हैं. इसके साथ-साथ आप स्टेट रोडवेज की बस का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं. प्राइवेट बसों की तुलना में इसका किराया कम है. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने भी त्योहारी सीजन के लिए सैकड़ों बसे चलाई हैं. आप BSRTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं.



यह भी पढ़ें : ट्रेन में नाइट चार्जिंग पर 'फुल स्टॉप'... रात 11 बजते ही गुल हो जाएगी सॉकेट की बत्ती, इस साल रेलवे ने बदले कौन-से 5 रूल्स