आज शेयर मार्केट में ये 8 शेयर कराएंगे तगड़ी कमाई या फिर देंगे झटका? जान लें TCS से लेकर Suzlon तक के अपडेट्स

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शेयर बाजार खुलते ही निवेशक अलग अलग कंपनी के शेयरों पर निवेश करते हैं. इनमें कई बार मुनाफा तो कई बार घाटा भी देखना पड़ता है. ऐसे में आज ये 8 कंपनियां हैं, जिनके शेयरों में आज अच्छी खासी उठापटक देखने को मिल सकती है.
शेयर बाजार में हर नया कारोबारी दिन आम निवेशकों के लिए उम्मीद और जोखिम दोनों साथ लेकर आता है. अगर आप भी बाजार की चाल पर नजर रखते हैं या अपने मेहनत की कमाई को सही जगह लगाने की सोच रहे हैं, तो मंगलवार का दिन आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है. IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी TCS से लेकर ग्रीन एनर्जी के बड़े खिलाड़ी सुजलॉन और बैंकिंग सेक्टर के बड़े नामों के लिए आज का दिन बेहद निर्णायक है.
कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए सौदों, सरकारी फैसले और फंड जुटाने की बड़ी योजनाओं के कारण 8 प्रमुख शेयर आज ट्रेडिंग फ्लोर पर तगड़ा एक्शन दिखाने वाले हैं. बाजार में उतरने से पहले समझिए कि इन खबरों का आपकी जेब और पोर्टफोलियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी TCS ने जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता Porsche AG की IT कंसल्टिंग इकाई (MHP) को खरीदने का बड़ा ऐलान किया है. करीब 320 मिलियन यूरो की इस डील के साथ दोनों कंपनियों में 5 साल का रणनीतिक करार हुआ है, जिसके तहत TCS अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और सॉफ्टवेयर मोबिलिटी पर काम करेगी. वैश्विक सुस्ती के बीच TCS का यह कदम कंपनी नये जमाने की AI टेक्नोलॉजी में दबदबा बनता दिखाता है. लंबे समय के निवेशकों के लिए यह भरोसा देने वाली खबर है कि कंपनी का फ्यूचर-ग्रोथ प्लान बेहद मजबूत है.
सरकार हिंदुस्तान कॉपर में 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने जा रही है, जिसमें जरूरत पड़ने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा ग्रीन-शू विकल्प बेचने का भी प्रावधान है. सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसक फ्लोर प्राइस 514 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो इसके पिछले बंद भाव 567.90 रुपये से लगभग 9.5 प्रतिशत कम है.
रिन्यूएबल एनर्जी में मजबूत पकड़ बना रही सुजलॉन एनर्जी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले (रायादुर्ग) में 1,325 मेगावॉट क्षमता के बड़े विंड पावर प्रोजेक्ट्स की घोष की है. सुजलॉन के लिए इतना बड़ा ऑर्डर मिलना कंपनी की ऑर्डर बुक और भविष्य के कैश फ्लो को मजबूती देता है. छोटे और रिटेल निवेशकों के लिए यह खबर कंपनी के लंबे समय के फंडामेंटल्स पर भरोसा बढ़ा सकती है.
Coal India कंपनी ने सिंगापुर में 'CIL Global' नाम से नई सब्सिडियरी बनाई है. इसका मकसद भारत से बाहर critical minerals जरूरी खनिजों के एसेट्स खरीदना है. यानी कंपनी सिर्फ कोयले तक सीमित न रहकर भविष्य के खनिजों पर दांव लगा रही है. वहीं Aegis Logistics कंपनी ने पिपावाव पोर्ट स्थित अपने अमोनिया स्टोरेज टर्मिनल को 525 करोड़ रुपये में अपनी ही सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर करने का सौदा किया है.
UCO Bank बोर्ड ने मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के तहत विदेशी मुद्रा में 1 अरब डॉलर तक का फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है. वहीं ICICI Bank बैंक की IFSC बैंकिंग यूनिट ने 5 साल के 1 अरब डॉलर के अनसिक्योर्ड नोट्स की कीमत तय की है, जिसे S&P ने 'BBB' रेटिंग दी है. Afcons Infrastructure कंपनी को UPEIDA के साथ चल रहे विवाद में 335.50 करोड़ रुपये का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड यानी कानूनी राहत) मिली है, जिससे कंपनी के बही-खाते को राहत मिल सकती है.
बाजार के जानकारों का मानना है कि जब किसी शेयर में कॉर्पोरेट एक्शन या OFS जैसी बड़ी खबर आती है, तो शुरुआती 15-30 मिनट में केवल खबर के आधार पर बिना सोचे-समझे फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है. Hindustan Copper जैसी कंपनियों में डिस्काउंट रेट पर शेयर उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं कि तुरंत खरीदारी कर ली जाए, बल्कि बाजार का रुझान देखना जरूरी है. वहीं, TCS और Suzlon जैसी कंपनियों के फैसले उनके लॉन्ग-टर्म बिजनेस मॉडल को मजबूती देते हैं, न कि सिर्फ एक दिन की तेजी को जन्म देते हैं.