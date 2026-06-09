आज का बाजार में कमाई का मौका या मुनाफावसूली का खतरा? मंगलवार को निवेशकों के सामने होंगी कौन सी 5 चुनौतियां?

What will be the trend of the stock market today?:सुबह बाजार खुलने से पहले हर निवेशक के मन में एक ही सवाल होता है-आज शेयर बाजार दौड़ेगा या फिर मुनाफावसूली का शिकार होगा? खासकर तब, जब वैश्विक संकेत मिले-जुले हों, विदेशी निवेशक लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हों और कच्चे तेल की कीमतें चिंता बढ़ा रही हों.

GIFT Nifty के संकेत- बाजार की शुरुआत हल्की सकारात्मक रह सकती है.

विदेशी निवेशकों की खरीदारी या बिकवाली आज बाजार की दिशा तय करेगी.

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से शेयर बाजार पर दबाव बन सकता है.

वैश्विक बाजारों के संकेत मंगलवार के कारोबार में उतार-चढ़ाव बढ़ा सकते हैं.

मंगलवार का कारोबारी सत्र भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. बाजार में फिलहाल घबराहट जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन निवेशकों के लिए आंख बंद करके दांव लगाने का समय भी नहीं है. ऐसे में सवाल यह है कि आज कमाई का मौका ज्यादा है या जोखिम? आइए मार्केट एक्सपर्ट हेमंत मनानी से समझते हैं कि बाजार की दिशा तय करने वाले कौन-कौन से कारक हैं और इनका असर आम निवेशक की जेब पर कैसे पड़ सकता है.

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GIFT Nifty से मिल रहे शुरुआती संकेत क्या कहते हैं?

बाजार खुलने से पहले GIFT Nifty को अक्सर शुरुआती दिशा का संकेतक माना जाता है. मंगलवार सुबह इसके स्तर यह इशारा कर रहे हैं कि बाजार की शुरुआत स्थिर से हल्की सकारात्मक हो सकती है. हालांकि, केवल शुरुआती संकेतों के आधार पर पूरे दिन की दिशा तय नहीं की जा सकती.

यही वजह है कि अनुभवी निवेशक केवल ओपनिंग ट्रेंड देखकर फैसले नहीं लेते. यदि दिन के दौरान विदेशी निवेशकों की गतिविधि या वैश्विक बाजारों का रुख बदलता है तो शुरुआती बढ़त भी तेजी से गायब हो सकती है.

विदेशी निवेशकों की चाल क्यों बन गई है सबसे बड़ा फैक्टर?

पिछले कुछ समय से विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII भारतीय बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. जब विदेशी फंड भारतीय शेयरों में पैसा लगाते हैं तो बाजार को मजबूती मिलती है, लेकिन बिकवाली बढ़ने पर बड़े शेयरों में दबाव दिखाई देता है.

इसका सीधा असर उन लाखों निवेशकों पर पड़ता है जिनके पैसे म्यूचुअल फंड, SIP या सीधे शेयर बाजार में लगे हुए हैं. बाजार में कमजोरी आने पर पोर्टफोलियो का मूल्य घट सकता है, जबकि खरीदारी लौटने पर निवेशकों को राहत मिल सकती है.

कच्चे तेल की कीमत क्यों बढ़ा सकती है चिंता?

भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है. यदि वैश्विक तनाव के कारण तेल महंगा होता है तो इसका असर केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहता. महंगा तेल परिवहन लागत बढ़ाता है, जिससे महंगाई पर दबाव आता है. इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है. एयरलाइन, पेंट, केमिकल और कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयरों पर इसका असर सबसे पहले दिखाई देता है. इसलिए निवेशकों की नजर आज तेल बाजार की हर हलचल पर बनी रहेगी.

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वैश्विक बाजारों का मूड क्यों है महत्वपूर्ण?

HDFC Sky और Angel One के अनुसार भारतीय शेयर बाजार अब केवल घरेलू खबरों पर नहीं चलता. अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े बाजारों में होने वाली गतिविधियां भी यहां के निवेशकों के फैसलों को प्रभावित करती हैं. यदि विदेशी बाजारों में कमजोरी रहती है तो भारतीय निवेशक भी सतर्क हो जाते हैं. वहीं, वैश्विक स्तर पर सकारात्मक माहौल बनने पर घरेलू बाजार को भी समर्थन मिलता है. मंगलवार को यही वैश्विक संकेत बाजार में उतार-चढ़ाव का बड़ा कारण बन सकते हैं.

तकनीकी स्तर क्या दे रहे हैं संकेत?

Upstox के अनुसार निफ्टी फिलहाल ऐसे स्तरों पर कारोबार कर रहा है जहां खरीदार और विक्रेता दोनों सक्रिय हैं. यदि प्रमुख सपोर्ट स्तर बरकरार रहते हैं तो बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिससे तेजी का महौल बन सकता है. लेकिन यदि ये स्तर टूटते हैं तो मुनाफावसूली बढ़ सकती है. ऐसे में निवेशकों के लिए जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा.

आम निवेशकों के लिए छिपा हुआ बड़ा संकेत

बाजार की मौजूदा स्थिति में एक दिलचस्प बात यह है कि डर और अवसर दोनों साथ-साथ मौजूद हैं. अक्सर ऐसे दौर में छोटे निवेशक घबराकर अपने निवेश बेच देते हैं, जबकि अनुभवी निवेशक मजबूत कंपनियों में चरणबद्ध निवेश की रणनीती अपनाते हैं.

India IPO Market Watch के अनुसार आज का दिन केवल ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि निवेशकों के धैर्य की भी परीक्षा हो सकता है. बाजार की हर गिरावट नुकसान का संकेत नहीं होती; कई बार यही गिरावट भविष्य के बेहतर रिटर्न का आधार भी बनती है.

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आज निवेशकों को क्या करना चाहिए?

मंगलवार का कारोबार खबरों और वैश्विक संकेतों के आधार पर प्रभावित हो सकता है. इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, जबकि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने के बजाय गुणवत्ता वाले शेयरों पर नजर रखनी चाहिए.

कुल मिलाकर आज का दिन पूरी तरह तेजी या पूरी तरह मंदी वाला नहीं दिख रहा. बाजार में अवसर भी हैं और जोखिम भी. ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी—अनुशासन, धैर्य और सही जोखिम प्रबंधन.

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