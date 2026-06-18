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बेटी की चाहत पूरा करने के लिए पिता ने खड़ा किया 35 करोड़ का बिजनेस, किचन से शुरू काम ने बना दिया सक्सेसफुल फूड एंटरप्रेन्योर

Sugar free bakery business story: सोचिए करोड़ों का एक बिजनेस एक पापा ने केवल इसलिए खड़ाकर दिया क्योंकि उनकी बेटी के लिए उन्हें मनचाही सेहतमंद मिठाई नहीं मिली. किचन में एक्सपेरिमेंट से शुरु हुई शुगर फ्री स्वीट्स का आइडिया, आज करोड़ों का हेल्दी फूड ब्रांड बन चुका है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 18, 2026, 10:36 PM IST

बेटी की चाहत पूरा करने के लिए पिता ने खड़ा किया 35 करोड़ का बिजनेस, किचन से शुरू काम ने बना दिया सक्सेसफुल फूड एंटरप्रेन्योर

पापा का प्यार बना बिजनेस आइडिया (फोटो सोशल मीडिया)

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क्या घर की रसोई में किया गया एक छोटा-सा प्रयोग करोड़ों रुपये का बिजनेस बन सकता है? पहली नजर में यह सवाल अविश्वसनीय लगता है, लेकिन एक भारतीय उद्यमी की कहानी बताती है कि सही मकसद और लगातार प्रयोग कई बार बड़े व्यावसायिक अवसर पैदा कर देते हैं. एक पिता ने अपनी छोटी बेटी को कम चीनी और बेहतर सामग्री से बनी स्वादिष्ट मिठाइयां खिलाने की कोशिश शुरू की. धीरे-धीरे यह निजी पहल एक ऐसे फूड ब्रांड में बदल गई, जो आज हेल्दी डेज़र्ट और कैफे सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बना रहा है. यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में लोग स्वाद और स्वास्थ्य के बीच संतुलन तलाश रहे हैं.

बेटी की पसंद ने बदल दी बिजनेस की दिशा

संदीप जांगला को खाना बनाना और बेकिंग का शौक था. जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो परिवार ने तय किया कि घर में बनने वाली मिठाइयों में कम चीनी और बेहतर सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा. उनकी पत्नी सोनिया लांबा भी स्वास्थ्य और फूड एलर्जी को लेकर जागरूक थीं, इसलिए दोनों ने मिलकर ऐसे व्यंजनों पर काम शुरू किया जो स्वादिष्ट होने के साथ अपेक्षाकृत स्वास्थ्य-केंद्रित भी हों.

शुरुआत में यह केवल परिवार की जरूरत थी, लेकिन जब आसपास के लोगों ने इन उत्पादों को पसंद करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि बाजार में इस तरह के विकल्पों की मांग मौजूद है. यहीं से एक नए बिजनेस आइडिया ने आकार लेना शुरू किया.

क्लाउड किचन से कैफे चेन तक का सफर

साल 2022 में शुरू हुआ यम्मी बी शुरुआती दौर में एक छोटे क्लाउड किचन के रूप में काम करता था, जहां मुख्य फोकस हेल्दी डेज़र्ट पर था. लेकिन ग्राहकों की बदलती मांग ने बिजनेस मॉडल बदल दिया. लोग सिर्फ मिठाइयां ही नहीं, बल्कि हेल्दी स्नैक्स, कॉफी और बैठकर खाने का अनुभव भी चाहते थे.

यही वजह रही कि कंपनी ने धीरे-धीरे कैफे और क्लाउड किचन दोनों मॉडल पर विस्तार किया. आज यह ब्रांड कई आउटलेट्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंच रहा है और अपने मेनू में शुगर-फ्री तथा ग्लूटेन-फ्री विकल्पों पर विशेष ध्यान देता है. यह बदलाव एक महत्वपूर्ण बिजनेस सबक भी देता है-कई बार ग्राहक ही तय करते हैं कि आपका अगला उत्पाद क्या होगा.

35 करोड़ के कारोबार के पीछे छिपा असली फॉर्मूला

किसी भी फूड बिजनेस की सफलता केवल रेसिपी पर निर्भर नहीं करती. लगातार गुणवत्ता बनाए रखना, नए उत्पाद विकसित करना और उपभोक्ता का भरोसा जीतना उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है.

यम्मी बी ने इसी दिशा में रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया. हर नए उत्पाद को बाजार में उतारने से पहले लंबे समय तक परीक्षण किया जाता है ताकि स्वाद और गुणवत्ता दोनों में संतुलन बना रहे. कंपनी के अनुसार, उसका वार्षिक परिचालन स्तर लगभग 35 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और वह आगे विस्तार की योजना पर काम कर रही है.

क्या है आपके लिए इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश?

इस कहानी को केवल एक स्टार्टअप की सफलता मानना पर्याप्त नहीं होगा. इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी दिखाई देता है. भारत में अब बड़ी संख्या में ग्राहक ऐसे खाद्य विकल्प तलाश रहे हैं जो स्वाद के साथ-साथ बेहतर पोषण भी दें. मधुमेह, मोटापा और जीवनशैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर बढ़ती चर्चा ने लोगों की खानपान संबंधी पसंद को प्रभावित किया है.

यही कारण है कि हेल्दी फूड सेगमेंट में नए प्रयोग करने वाले ब्रांड तेजी से उभर रहे हैं. हालांकि, किसी भी उत्पाद को “हेल्दी” मानने से पहले उसकी सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य जरूरतों को समझना जरूरी है.

बिजनेस सबक जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है?

अधिकांश लोग करोड़ों के कारोबार को देखकर प्रभावित होते हैं, लेकिन असली सीख यह है कि सफल विचार अक्सर किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी समस्याओं से जन्म लेते हैं. एक बच्चे के लिए बेहतर मिठाई बनाने की कोशिश ने ऐसा अवसर पैदा किया जिसे बाद में व्यावसायिक रूप दिया गया. जिन स्टार्टअप्स की शुरुआत वास्तविक उपभोक्ता समस्या के समाधान से होती है, उनके लंबे समय तक टिकने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है.

भविष्य में क्यों बढ़ सकती है इस तरह के कारोबार की मांगय़

भारत में फिटनेस, वेलनेस और प्रीमियम फूड सेगमेंट तेजी से विकसित हो रहा है. शहरी उपभोक्ता अब ऐसे विकल्प चाहते हैं जो सुविधा, स्वाद और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बना सकें. डिजिटल डिलीवरी प्लेटफॉर्म और क्लाउड किचन मॉडल ने भी इस बदलाव को गति दी है.

ऐसे माहौल में हेल्दी बेकरी और विशेष डाइट आधारित फूड ब्रांडों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, हालांकि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता बनाए रखना बड़ी चुनौती बनी रहेगी.

संदीप जांगला और उनकी टीम की यात्रा यह दिखाती है कि सफल व्यवसाय हमेशा किसी बड़े निवेश या जटिल तकनीक से शुरू नहीं होते. कई बार परिवार की एक छोटी जरूरत, ग्राहकों की अनदेखी समस्या और लगातार सुधार की सोच मिलकर ऐसा मॉडल तैयार कर देती है जो करोड़ों रुपये के कारोबार में बदल जाता है. यह कहानी उद्यमिता के साथ-साथ बदलती उपभोक्ता सोच की भी झलक पेश करती है.

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