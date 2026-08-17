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Business Idea: इस स्टार्टअप के लिए न पैसा चाहिए-ना ऑफिस-दुकान, जानिए कैसे क्लाइंट के सामान से ही आपकी होगी धांसू कमाई

Home decluttering resale service business: घर में बेकार पड़ा फर्नीचर, किताबें, बच्चों का सामान और किचन अप्लायंस कमाई का जरिया बन सकता है. होम डीक्लटरिंग और रीसेल सर्विस में ग्राहक के घर जाकर सामान छांटने, फोटो खींचने, कीमत तय करने और बेचने की पूरी जिम्मेदारी लेकर कमीशन कमाया जा सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 17, 2026, 09:32 AM IST

Business Idea: इस स्टार्टअप के लिए न पैसा चाहिए-ना ऑफिस-दुकान, जानिए कैसे क्लाइंट के सामान से ही आपकी होगी धांसू कमाई

पैसा के बिना शुरू हो जाएगा ये बिजनेस (फोटो एआई)

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घर में रखा पुराना सोफा, बच्चों की साइकिल, किताबों का ढेर या ऐसा किचन अप्लायंस जिसे महीनों से इस्तेमाल नहीं किया गया, अक्सर इसलिए नहीं बिकता क्योंकि मालिक के पास उसे बेचने का समय नहीं होता. यहीं से एक ऐसा बिजनेस आइडिया निकलता है जिसमें खुद सामान खरीदकर रखने की जरूरत नहीं है.

इस बिजनेस का मॉडल सीधा है. ग्राहक के घर जाइए, सामान छांटिए, उसकी अच्छी तस्वीरें खींचिए, उचित कीमत तय कीजिए, ऑनलाइन लिस्टिंग कीजिए, खरीदार से बात कीजिए और सौदा होने के बाद पैकिंग व डिस्पैच में मदद कीजिए. यानी ग्राहक को सामान बेचने की झंझट से छुटकारा और आपको सर्विस फीस के साथ बिक्री पर 10 से 25 फीसदी कमीशन.

होम डीक्लटरिंग और रीसेल सर्विस क्या है?

इस बिजनेस में आप खुद पुराने सामान के व्यापारी नहीं बनतीं. आपकी भूमिका एक तरह के Resale Manager की होगी. ग्राहक के घर में मौजूद ऐसी चीजों की पहचान करनी होगी, जिनकी अब जरूरत नहीं है लेकिन उनकी कुछ बाजार वैल्यू बची हुई है. काम का पूरा फ्लो Sort → Photograph → Price → List → Sell → Pack/Dispatch रहेगा.

इसमें पुराने फर्नीचर, किताबें, बच्चों का सामान, किचन अप्लायंस, डेकोर आदि शामिल किए जा सकते हैं. खास बात यह है कि आपको शुरुआत में सामान का स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं होगी. इसलिए इस मॉडल में Inventory का जोखिम काफी कम रह सकता है. यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा आकर्षण है. आप सामान के मालिक नहीं, बल्कि सामान को सही खरीदार तक पहुंचाने वाली सर्विस बनती हैं.

क्यों बढ़ सकती है इसकी मांग?

आज इस्तेमाल किए हुए सामान को बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस पहले से मौजूद हैं. मसलन ओएलएक्स के भारत के फर्नीचर सेक्शन में हालिया डेटा के मुताबिक करीब 2 लाख लिस्टिंग दिखाई दे रही थीं. इनमें सोफ़ा और डाइनिंग, बेड और वॉर्डरोब, होम डेकोर और गार्डन, बच्चों का फ़र्नीचर और घर के अन्य सामान जैसी कैटेगरी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे बड़े बाजार भी इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लिस्टिंग दिखाते हैं. 

इससे एक अहम बात समझ आती है. बाजार में इस्तेमाल किए हुए सामान की लिस्टिंग के लिए जगह तो है, लेकिन हर परिवार के पास फोटो लेने, सही कीमत लगाने, खरीदार से बातचीत करने और डिलीवरी की व्यवस्था करने का समय नहीं होता. यहीं आपकी सर्विस की जरूरत पैदा होती है.

रीकॉमर्स यानी पहले इस्तेमाल हो चुके सामान को दोबारा बेचने का बाजार भी भारत में तेजी से बढ़ रहा है. PayNXT360 के 2026 के डेटाबुक के मुताबिक भारत का रीकॉमर्स मार्केट 2025 के 5.2954 अरब डॉलर से बढ़कर 2026 में करीब 5.9162 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है. रिपोर्ट 2026-2030 के दौरान 9.8 फीसदी CAGR का अनुमान भी देती है और 2030 तक बाजार करीब 8.611 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर होम डिक्लटरिंग सर्विस इतनी ही रेट से ज्यादा, लेकिन सेकंड-हैंड सामान को दोबारा बाजार में लाने वाला बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है.

यह बिजनेस कहां शुरू करना ज्यादा फायदे का हो सकता है?

इस बिजनेस के लिए बड़े शहर और बड़े हाउसिंग सोसाइटी क्लस्टर ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं. इसकी वजह सिर्फ ज्यादा आबादी नहीं, बल्कि यहां घर बदलने, बच्चों के बड़े होने, किराये के मकान बदलने और घर को नए तरीके से सजाने जैसी वजहों से सामान के इस्तेमाल से बाहर होने की संभावना ज्यादा रहती है.

शुरुआत पूरे शहर से करने के बजाय 2 से 5 किलोमीटर के इलाके में की जा सकती है. खासकर ऐसी सोसाइटी जहां बड़ी संख्या में परिवार रहते हों. पहले ग्राहक रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोस और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (Resident Welfare Association) के नेटवर्क से बनाए जा सकते हैं. इसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस, स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप और सोसाइटी कम्युनिटी ग्रुप के जरिए सर्विस का प्रचार किया जा सकता है.

एक और दिलचस्प मौका उन परिवारों में हो सकता है जो घर बदल रहे हैं. शिफ्टिंग के दौरान सामान की छंटाई करनी ही पड़ती है. ऐसे ग्राहक के लिए आपकी सर्विस सिर्फ पुनर्विक्रय सेवा नहीं, बल्कि मूव-आउट डिक्लटरिंग सेवा भी बन सकती है.

कितनी लागत में शुरू हो सकता है यह बिजनेस

इस मॉडल की शुरुआती लागत दूसरे छोटे कारोबारों की तुलना में कम रखी जा सकती है, क्योंकि शुरुआत में दुकान, गोदाम या भारी स्टॉक की जरूरत नहीं है.

एक बेसिक शुरुआत में स्मार्टफोन, इंटरनेट, साधारण पैकिंग सामग्री, यात्रा खर्च, डिजिटल मार्केटिंग और जरूरी प्रशासनिक खर्च शामिल होंगे. यदि स्मार्टफोन पहले से है तो शुरुआती सेटअप को लगभग 10,000 से 30,000 रुपये के दायरे में रखने का लक्ष्य बनाया जा सकता है. यह कोई आधिकारिक बाजार लागत नहीं, बल्कि छोटे स्तर पर शुरू करने का व्यावहारिक अनुमान है और शहर व सर्विस मॉडल के हिसाब से बदल सकता है.

शुरुआत में गोदाम लेने से बचना बेहतर होगा. सामान ग्राहक के घर से सीधे खरीदार तक भेजने का मॉडल रखा जा सकता है. इससे किराया, स्टोरेज और खराब होने वाले सामान का जोखिम कम होगा. बिजनेस बढ़ने पर फोटोग्राफी, पैकिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट और पार्ट-टाइम हेल्पर जैसी लागत जुड़ सकती है.

कमाई कैसे होगी और कितना मॉडल बनाया जा सकता है?

इस बिजनेस का मूल मॉडल बिक्री पर 10 से 25 फीसदी कमीशन और सर्विस चार्ज है. मान लीजिए किसी ग्राहक के घर से 40,000 रुपये का इस्तेमाल किया हुआ सामान बिकता है. 10 फीसदी कमीशन पर 4,000 रुपये और 25 फीसदी कमीशन पर 10,000 रुपये की कमाई हो सकती है. इसके ऊपर तय सर्विस चार्ज अलग रखा जा सकता है, अगर ग्राहक उस मॉडल पर सहमत हो.

लेकिन यहां सबसे जरूरी चीज कमीशन का प्रतिशत नहीं, बल्कि काम का दायरा साफ करना है. केवल फोटो और लिस्टिंग के लिए एक फीस रखी जा सकती है, जबकि बातचीत, खरीदार सत्यापन, पैकिंग और डिस्पैच जैसी सेवाओं के लिए अलग चार्ज तय किया जा सकता है. इससे ग्राहक को भी पहले से पता रहेगा कि वह किस सेवा के लिए कितना भुगतान कर रहा है.

सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

इस बिजनेस में असली मुश्किल सामान बेचना नहीं, बल्कि सही कीमत तय करना और भरोसा बनाना होगी. पुराना फर्नीचर ग्राहक को महंगा लग सकता है लेकिन खरीदार उसे उसी कीमत पर लेने के लिए तैयार न हो. इसलिए फोटो के साथ सामान की उम्र, हालत, ब्रांड, इस्तेमाल की अवधि और किसी खराबी की जानकारी साफ देनी होगी.

दूसरी चुनौती सुरक्षा की है. महंगे सामान की बिक्री में ग्राहक और खरीदार के बीच भुगतान, पहचान और डिलीवरी की प्रक्रिया स्पष्ट रखनी होगी. शुरुआत में ऐसी चीजों से बचना भी समझदारी होगी जिनकी प्रामाणिकता या सुरक्षा को लेकर विवाद हो सकता है. यानी इस बिजनेस में आपका असली प्रोडक्ट सामान नहीं, बल्कि ट्रस्ट होगा.

भविष्य में क्यों बड़ा हो सकता है यह बिजनेस

रिसर्च एंड मार्केट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में रीकॉमर्स का विस्तार इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत है. PayNXT360 के अनुसार भारत का रीकॉमर्स मार्केट 2021-2025 के दौरान 14.6 फीसदी CAGR से बढ़ा और 2026-2030 के लिए 9.8 फीसदी CAGR का अनुमान है.  

फर्नीचर रीकॉमर्स को लेकर भी बाजार में अलग से बढ़ते दिख रहे हैं. स्टैटिस्टा के अनुसार भारत में रीकॉमर्स फर्नीचर मार्केट में इस्तेमाल किए हुए फर्नीचर और होम डेकोर की ऑनलाइन खरीद-बिक्री शामिल है. रिपोर्ट इस बाजार में किफ़ायतीपन, स्थिरता, शहरीकरण और छोटे रहने के जगहों जैसी वजहों को मांग बढ़ाने वाले मकसद में छूटती है.

बड़ी कंपनियां भी इस्तेमाल किए हुए फर्नीचर को दोबारा बेचने के मॉडल पर काम कर रही हैं. उदाहरण के लिए IKEA India अपने बायबैक और रीसेल सर्विस के तहत इस्तेमाल किए हुए IKEA फर्नीचर को वापस लेकर उसे दोबारा बेचने की व्यवस्था बताता है. 

इससे भविष्य का एक संभावित मॉडल सामने आता है. आज आप सिर्फ घरों का सामान बेचने की सर्विस शुरू करें और आगे चलकर इसे एक लोकल Recommerce नेटवर्क में बदल सकती हैं, जहां फोटोग्राफर, पैकर, ट्रांसपोर्टर, रिपेयर करने वाले और खरीदार सभी आपके नेटवर्क का हिस्सा हों.

इस बिजनेस को शुरू करने का सही तरीका क्या होगा?

पहले महीने में बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करने की कोशिश करने के बजाय 5 से 10 घरों के साथ मॉडल टेस्ट करना बेहतर होगा. हर ग्राहक के सामान की कैटेगरी, बिक्री का समय, अंतिम बिक्री कीमत और आपकी कुल कमाई का रिकॉर्ड रखना चाहिए.

इसके बाद यह देखना होगा कि सबसे जल्दी क्या बिक रहा है. हो सकता है फर्नीचर सबसे ज्यादा कमाई दे, जबकि किताबें ज्यादा तेजी से बिकें. बच्चों का सामान किसी खास सीजन में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. यहीं से आपका अपना लोकल डेटा तैयार होगा और भविष्य में आप ग्राहक को ज्यादा सटीक कीमत बताने में सक्षम होंगी.

एक और फायदा यह होगा कि समय के साथ आप केवल सामान बेचने वाली सर्विस नहीं रहेंगी. ग्राहक घर खाली करने, शिफ्टिंग, नवीनीकरण या घर को व्यवस्थित करने के समय दोबारा आपकी सेवा ले सकता है.

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?

इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए है जिनके पास पूंजी कम है लेकिन समय, बातचीत और डिजिटल काम करने की क्षमता है. इसमें दुकान खोलने या बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती.

ग्राहक के लिए फायदा यह है कि घर में पड़ा ऐसा सामान जिससे कोई कमाई नहीं हो रही, वह पैसा बन सकता है. आपके लिए फायदा यह है कि उस संपत्ति को खरीदने के बजाय उसकी बिक्री की प्रक्रिया को मैनेज करके कमाई की जा सकती है.

यानी घर का कबाड़ समझकर एक कोने में रखा सामान वास्तव में dormant asset हो सकता है. इस बिजनेस का अवसर इसी गैप में छिपा है कि सामान मौजूद है, खरीदार भी मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच समय और सुविधा की कमी है.

घर का फालतू सामान हटाने और रीसेल की सर्विस (Home Decluttering & Resale Service) छोटे निवेश में शुरू होने वाला ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कमाई का आधार Inventory नहीं, Service और Commission है. इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप सामान की कीमत कितनी सही तय करती हैं, कितनी तेजी से खरीदार ढूंढती हैं और ग्राहक का भरोसा कितना मजबूत बनाती हैं.

भारत में रीकॉमर्स मार्केट के बढ़ते अनुमान इस मॉडल के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं, लेकिन इसे शुरू करने वाले व्यक्ति को पहले छोटे इलाके में मांग और कमाई का वास्तविक परीक्षण करना चाहिए. अगर एक ही ग्राहक से घर के कई सामान बिकने लगें और रेफरल आने लगें, तो यही छोटी सर्विस आगे चलकर एक लोकल रीकॉमर्स बिज़नेस में बदल सकती है.

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